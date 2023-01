Faire le calcul d’un lissage de prêt sur Excel

Vous voulez faire le calcul d’un lissage de plusieurs prêts immobiliers sur Excel pour connaître le montant de vos mensualités ? Il existe de nombreux modèles de tableaux Excel faisant office de simulateurs, et qui vous permettront de connaître vos mensualités suite à un lissage de 2, voire 3 crédits. Vous les trouverez en ligne, sur les sites internet de courtiers immobiliers ou de comparateurs de prêts !

Faites une simulation de prêt immobilier avec papernest ! Je commence

Annonce

Simulation d’un lissage de prêt immobilier avec Excel

Lorsqu’on fait un prêt immobilier pour financer l’achat d’un bien, il est possible de procéder à un « lissage de prêt ». Cette opération bancaire consiste à prendre deux crédits pour financer votre projet immobilier, et de les rembourser en une seule mensualité ! Le plus souvent, le lissage de prêt s’effectue avec un prêt à taux zéro et un crédit immobilier classique.

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? « Mieux vaut prévenir que guérir », cet adage s’applique aussi à son prêt immobilier. Vous allez emprunter une somme conséquente et il est primordial de bien anticiper le futur et calculer ses mensualités. Notre simulateur de prêt vous indique les mensualités ainsi que vos échéances de remboursement.

Bon à savoir Il est possible de financer une partie d’un projet immobilier avec un prêt à taux zéro lorsque vous achetez votre première résidence principale !

Pour faire une simulation de lissage de prêt immobilier avec un crédit classique et un PTZ, vous pouvez utiliser un tableau Excel : de nombreux modèles sont disponibles en ligne, et vous permettront de faire le calcul de vos mensualités et de connaître le coût global de votre crédit. Vous devrez simplement y renseigner :

Le capital de chaque prêt

La durée des crédits

Le taux appliqué

Vous pouvez faire un lissage de prêt quelle que soit votre banque (Cbanque, Crédit Mutuel, Société Générale etc) !

Utiliser Excel pour faire un calcul de mensualités lors d’un achat immobilier

De manière générale, vous pouvez utiliser une feuille excel pour faire le calcul de vos mensualités pour un prêt immobilier. En indiquant la durée de votre crédit, le taux d’intérêt et le taux d’assurance emprunteur appliqués à votre prêt, vous pourrez anticiper vos mensualités et mieux gérer votre budget !

Sachez également que lorsque vous allez faire une demande de prêt chez différents organismes bancaires, ces derniers vous feront des propositions pour financer votre bien. Ils vous donneront des tableaux d’amortissement : se présentant sous la forme d’un tableau excel, ces documents vous permettront de faire le comparatif des différentes offres de prêt immobiliers formulées par les banques en fonction de votre profil.

Dans le cas d’un lissage de prêt, vous aurez également accès à des tableaux d’amortissement au moment de démarcher les banques. Ils vous indiqueront la manière dont seront répartis les remboursements de vos différents prêts. Vous trouverez un exemple de tableau d’amortissement pour le lissage d’un prêt à taux zéro et un crédit immmobilier ci-dessous.

Amortissement d’un prêt immobilier (1.35%) et d’un PTZ sur 20 ans :

Durée du prêt Taux 10 ans 0,50% 15 ans 0,60% 20 ans 0,70% 25 ans 0,91%

Echéance Amortissement Prêt immobilier Amortissement PTZ Mensualité 1 529.02 0 529.02 6 529.02 0 529.02 12 529.02 0 529.02 24 529.02 0 529.02 36 529.02 0 529.02 48 529.02 0 529.02 60 529.02 0 529.02 120 529.02 0 529.02 132 129.02 400 529.02 156 129.02 400 529.02 180 129.02 400 529.02 204 129.02 400 529.02 228 129.02 400 529.02 240 129.02 400 529.02 Cumul 72 000 48 000 126 964.8

Simulez votre prêt rapidement avec le courtier en ligne papernest ! C'est parti !

Annonce

Combien puis-je emprunter ? Puis-je bénéficier d’aides ? A qui m’adresser ? Pas de panique, toutes ces réponses sont regroupées dans notre guide ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Gérard Suivi idéal Je me suis senti écouté et compris tout au long de ma recherche de prêt ce qui est selon moins le critère le plus important dans une telle démarc Charles F Un courtier en béton! Expérience top!!! Mon courtier Papernest a été d'une aide et d'une efficacité exceptionnelles. On a formé une super team malgré les nombreux obs Victor Courtier impliqué et disponible Un grand merci à Anthony pour avoir été d'une aide précieuse pour constituer notre dossier et négocier un taux avantageux. Tout se passe en ligne Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Anne Jupin 5 étoiles Première expérience de prêt pour moi et je conseille de passer par un courtier. Quel soulagement de trouver un professionnel pour négocier à ma p Stefane Une excellente expérience client Disponibilité, écoute et réactivité. Merci à notre courtière Lou de nous avoir accompagnés et d’avoir su comprendre les enjeux derrière notr Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Namel Très bien Très bien, bon accompagnement, c'est clair et ça facilite la vie pour trouver ce qui convient le mieux. Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Faire une simulation de lissage de prêt immobilier en ligne

Trouver un simulateur en ligne pour un prêt immobilier à palier

Vous n’avez pas envie de vous perdre dans les tableaux et les formules Excel ? Sachez qu’il est également possible de faire une simulation de votre prêt lissé (ou à palier) pour connaître vos mensualités sur les sites internet de courtiers immobiliers en ligne !

Ces outils vous permettront de connaître vos mensualités, et d’estimer le taux d’intérêt appliqué à votre prêt en fonction de votre profil emprunteur. Aussi, ils vous permettront de comparer les différentes offres de prêts en fonction des banques, et de choisir la plus avantageuse pour votre lissage de prêt immobilier !

Les courtiers immobiliers sont des professionnels du secteur : ils sauront vous conseiller sur le meilleur montage financier à réaliser en fonction de votre projet immobilier et de vos possibilités de financement ! Ils se chargeront également de négocier avec les banques pour vous obtenir un prêt au meilleur taux.

Utiliser une calculette pour connaitre le taux moyen d’un prêt immobilier

Vous voulez connaître le taux moyen pratiqué par les banques pour un prêt lissé, et faire le calcul de vos mensualités ? Vous pouvez également vous rendre sur les sites internet de comparateurs en ligne : des calculettes sont mises à votre disposition pour anticiper vos futures mensualités.

Sachez également que ces calculettes vous permettront de connaître vos mensualités en fonction du taux immobilier moyen pratiqué sur le marché. Mais le taux appliqué à un prêt immobilier par la banque ne dépend pas uniquement du taux moyen ! D’autres facteurs importants entrent en jeu lorsqu’il s’agit de calculer le taux d’intérêt pour un prêt immobilier.

Notamment, votre profil emprunteur sera prix en compte par la banque : avez-vous des enfants à charge ? Êtes-vous déjà propriétaire ? Avez-vous des crédits déjà en cours ? Votre salaire sera également important dans l’établissement du taux d’intérêt de votre crédit, et de la somme que vous pourrez emprunter : plus vous gagnez d’argent, plus vos capacités de remboursement sont élevées. Vous pourrez alors financer un projet immobilier plus facilement, ce qui rassure la banque et joue en faveur de l’établissement d’un meilleur taux d’intérêt pour votre prêt ! Plus d’informations ici.

Trouvez un prêt au meilleur taux avec le courtier immobilier papernest ! C'est parti !

Annonce

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

FAQ

Quand renégocier son crédit immobilier ?

Avant de vous lancer dans une telle procédure qui implique des frais, assurez-vous que la situation vous soit avantageuse. Il est intéressant de renégocier son crédit lorsque les taux immobiliers sont au minimum 1% plus faible que celui auquel vous avez emprunté, et que vous vous trouvez toujours dans le premier tiers de votre crédit.

Renégociation ou rachat de crédit, comment choisir ?

La renégociation intervient auprès de l’organisme bancaire auquel vous avez emprunté. Le rachat de crédit correspond au rachat de votre emprunt par un organisme tiers. Il peut être avantageux si l’organisme tiers vous propose un taux plus faible. Attention toutefois ! Dans cette hypothèse, vous vous exposez à de nouveaux frais de dossier, dont le montant n’est pas négligeable. Renseignez-vous bien sur la rentabilité de votre projet avant de vous lancer.