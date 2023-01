Qu’est-ce qu’une simulation de prêt immobilier gratuite ?

Un prêt immobilier vous engage sur une très grosse somme et de nombreuses années. Avant d’en contracter un, vous devez donc vous assurer que celui-ci ne vous mettra pas dans une situation de surendettement.

C’est pourquoi il est très utile – voire indispensable – de réaliser une simulation de prêt immobilier gratuite avant de vous lancer dans vos démarches de demande de crédit immobilier.

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Bon à savoir Si vous ne parvenez plus à rembourser vos mensualités, un dossier sera ouvert à la Commission de surendettement et des mesures seront prises pour vous aider à venir à bout de vos dettes. Parmi ces mesures figurent la plupart du temps une interdiction de contracter de nouveaux prêts pour de nombreuses années.

Comment réaliser une simulation gratuite et immédiate de prêt immobilier ? De nombreux outils de simulation en ligne existent et vous permettent de calculer gratuitement votre capacité d’emprunt ou votre taux de prêt immobilier.

Quelques banques proposent leur outil de calcul en ligne et de nombreux sites de courtage immobilier en proposent également pour découvrir à quel taux vous pouvez emprunter pour un crédit immobilier.

Simulez votre prêt au meilleur taux grâce à l’application papernest ! Je calcule

Annonce

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Une fois votre simulation effectuée, vous pouvez directement prendre RDV avec l’un de nos experts !

Première étape : simuler gratuitement sa capacité d’emprunt

Première étape lors de la construction de votre projet immobilier, la simulation de capacité d’emprunt est une étape indispensable dans la planification financière de votre recherche de crédit.

La simulation de prêt immobilier est gratuite et immédiate : la réaliser ne prend que quelques instants et peut se faire à n’importe quel moment grâce aux nombreux outils en ligne mis à la disposition des utilisateurs.

À quoi correspond ma capacité d'emprunt ? Comme l’indique son nom, la capacité d’emprunt désigne la somme que vos moyens financiers et votre situation vous permettent d’emprunter.

Réaliser ma simulation de prêt immobilier à la calculette

Pour les férus de mathématiques qui préfèrent passer par une calculette pour simuler leur capacité d’emprunt, il est possible de se livrer à une petite gymnastique de calcul et trouver soi-même le bon résultat.

Attention Ayez cependant sous la main les données principales pour réaliser ce calcul, à savoir le montant de vos revenus ainsi que le montant de vos charges actuelles sur votre budget.

Il convient dans un premier temps de déterminer quelle somme vous pouvez allouer mensuellement au remboursement de vos différents crédits.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Cela signifie que vos mensualités ne pourront pas excéder un tiers du total de vos salaires, revenus locatifs et pensions, amputé de vos charges fixes – voire moins si vous avez d’autres crédits en cours, puisque le taux d’endettement prend en compte l’intégralité de vos prêts.

Pour savoir quelle somme vous pouvez emprunter, il vous faudra donc multiplier la somme obtenue par le nombre de mensualités souhaitées (120 pour un prêt sur 10 ans, 180 pour 15 ans, 240 pour 20 ans…).

Ce calcul n’est pas très compliqué à réaliser, mais réaliser une simulation de prêt immobilier gratuite en ligne vous permettra de jongler entre les différents taux et durées de prêt afin d’étudier plusieurs scénarii.

Sachez que la majorité des simulateurs de crédit immobilier en ligne sont gratuits et sans inscription préalable.

Beaucoup d’aspects sont à prendre en compte lors d’un achat immobilier. Mais par où commencer ? Et bien, en téléchargeant notre guide ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Safran Super conseiller Je suis tombé sur un excellent conseiller qui m'a très bien orienté et accompagné. Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Alicia CZL Un service au top ! Un service de qualité et un accompagnement personnalisé de la négociation à la signature ! Mon conseiller était vraiment engagé dans mon projet Charlotte Je vous ai découvert par hasard Je vous ai découvert par hasard sur internet. Je suis ravie de mon échange avec l’expert. Je recommande les yeux fermés papernest. Anne Jupin 5 étoiles Première expérience de prêt pour moi et je conseille de passer par un courtier. Quel soulagement de trouver un professionnel pour négocier à ma p Victor Courtier impliqué et disponible Un grand merci à Anthony pour avoir été d'une aide précieuse pour constituer notre dossier et négocier un taux avantageux. Tout se passe en ligne Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

À noter Tous les simulateurs en ligne ne proposent pas le même degré de précision dans leur calcul. Certains ne prennent en compte qu’un nombre limité de paramètres aussi faut-il choisir avec soin son simulateur de prêt immobilier.

️ Où réaliser ma simulation de prêt immobilier gratuite ?

Il est possible de trouver des simulations en ligne de prêt immobilier sur le site de certaines banques classiques comme le Crédit Mutuel, le CIC, la Société Générale, la BNP, LCL, la Banque Postale, la Caisse d’Épargne…

L’outil se trouve toujours à la disposition de tous les utilisateurs et n’est pas réservé aux clients de la banque possédant un espace personnel. D’autres simulateurs sont accessibles en ligne, sur le site des courtiers immobiliers par exemple.

Toutes les agences de courtage ayant des antennes physiques ne disposent pas de simulations de prêt immobilier gratuites en direct, cependant les courtiers immobiliers en ligne en ont tous un puisque leur prestation se fait à distance quoi qu’il arrive.

Votre simulation de crédit immobilier gratuite et en 5 minutes avec l’app papernest ! Je commence

Annonce

Les informations importantes pour faire une simulation de prêt immobilier

La simulation de prêt étant la première étape de votre planification financière, il est normal qu’elle soit approximative et qu’elle ne prenne pas en compte tous vos paramètres.

Cependant elle peut donner une idée assez précise de ce qui doit être attendu et demandera toujours un minimum d’informations pour réaliser le calcul de votre capacité d’emprunt :

L’adresse du logement principal L’âge du bâtiment et le type de logement Les potentiels co-emprunteurs L’âge de tous les emprunteurs Le nombre de personnes à charge Le statut du contrat de travail Le secteur d’activité Le salaire et tous les revenus annexes de l’emprunteur et des co-emprunteurs Le prix du bien Le montant de l’apport

Si beaucoup de simulateurs se contentent d’informations sommaires comme le montant du salaire, de l’apport personnel et le type de bien, les outils les plus précis comme celui proposé par papernest vous permettront d’avoir une estimation plus fiable.

Comment simuler gratuitement les mensualités de son crédit immobilier ?

Comment calculer les mensualités d’un prêt ? Vous ne pouvez calculer vos mensualités que si vous avez déjà une idée des taux d’intérêt pratiqués par les différents établissements bancaires.

C’est là l’un des principaux avantages des simulateurs de prêt immobilier gratuits ! Ils vous proposent de simuler votre crédit avec, au choix :

les taux moyens du marché ;

les taux précis de leurs offres partenaires.

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Si vous disposez déjà de ces taux, vous pouvez vous armer de votre fidèle calculette pour réaliser votre simulation de crédit vous-même grâce à cette formule :

M = [C x i/12]/[1-(1+i/12)-n]

Ici :

C sera le capital emprunté ;

i le taux d’intérêt de la banque ;

n la durée du prêt immobilier en mois.

Vous pourrez ainsi comparer l’impact de votre prêt sur votre reste-à-vivre en fonction des taux et durées potentiels.

⭐ Les avantages de la simulation gratuite de prêt immobilier

L’intérêt principal de réaliser une simulation de prêt immobilier gratuite est tout simplement de connaître son potentiel d’emprunt ! Grâce à cette simulation, vous profiterez donc de meilleurs taux.

Le simulateur vous permet en effet d’avoir une idée précise :

de la différence qu’un écart de quelques dixièmes de points de taux d’intérêt peut faire sur le coût de votre prêt ;

de la somme que vous pouvez emprunter en fonction des différentes durées de prêt possible ;

de son impact sur votre reste à vivre, et donc votre vie quotidienne.

De plus, arriver dans une banque muni de votre simulation montrera à votre banquier que vous êtes sérieux et déterminé dans votre projet d’achat.

Par ailleurs, vous devrez justifier d’une gestion exemplaire de vos comptes bancaires, et notamment :

de la constitution d’une épargne, de préférence grâce à des virements réguliers ;

de l’absence de découvert, actuellement et par le passé ;

du paiement régulier de vos loyers (meilleur gage, pour l’établissement prêteur, que vous rembourserez votre crédit rubis sur l’ongle).

En apportant des relevés de compte exemplaires aux banques démarchées, vous augmenterez sensiblement vos chances d’obtenir un crédit et de profiter des meilleures conditions d’emprunt.

Faites appel à un courtier pour obtenir un crédit au meilleur taux

Si la qualité de votre dossier est un paramètre primordial dans votre demande de prêt, il est aussi extrêmement important de savoir défendre celui-ci auprès des établissements prêteurs !

Quelle que soit votre force de persuasion, si vous n’êtes pas un professionnel du secteur, vous aurez probablement davantage de difficulté à identifier tous les atouts de votre profil.

C’est là que faire appel à un courtier en prêt immobilier peut changer la donne. Son rôle est de vous aider à trouver et négocier le meilleur crédit immobilier possible.

Pour cela, il dispose :

de partenaires bancaires qui lui réservent des offres préférentielles ;

d’une grande expertise dans le domaine, grâce à laquelle il pourra vous dire avec certitude si les taux de prêt immobilier proposés par les différentes banques sont avantageux ou non.

Dernier atout du courtier – et pas des moindres : vous ne devez le rémunérer que si vous signez effectivement le prêt négocié. Démarcher un courtier ne vous coûte donc rien !

Vous pourrez étudier l’offre en détail et calculer si celle-ci est rentable par rapport aux prêts négociés avant de vous engager auprès du courtier et de la banque.

Je simule ma capacité d’emprunt grâce à l’outil en ligne de papernest ! Simulation en ligne

Annonce

FAQ

👨🏻‍⚖️ Quel est le rôle de la commission de surendettement ?

En tant qu'organisme public, la commission de surendettement peut être saisie par les particuliers en situation de difficulté financière et qui n'arriveraient pas à payer leurs mensualités à la banque. La commission va alors examiner la situation du particulier qui l'a saisie et trouver une solution pour adapter ou réaménager ses dettes.

Elle peut également les supprimer, entièrement ou en partie, si l'emprunteur est dans l'incapacité totale de rembourser ses dettes. La commission a pour mission de déterminer si une personne est bien en situation de surendettement et de l'accompagner dans ses démarches.

💰 Qu'est-ce que le reste à vivre ?

Le reste à vivre correspond à la somme d'argent qu'il reste à une personne une fois qu'elle s'est acquittée de toutes ses charges fixes. Pour le calculer, il suffit de soustraire le montant de toutes les charges fixes à payer au montant des revenus.