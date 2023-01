Check-list d’un achat immobilier

Vous vous demandez comment acheter une maison, et vous cherchez une check-list pour réaliser l’achat d’un bien immobilier ?

Faire une simulation pour connaître sa capacité d’emprunt Rechercher un logement à acquérir Vérifier l’état du bien Signer un compromis Constituer son dossier de prêt Démarcher les organismes bancaires pour trouver un financement Signer l’acte de vente

Check-list achat immobilier : la signature du compromis

Lorsqu’on souhaite acheter un bien immobilier, il est important de bien s’organiser pour ne manquer aucune étape et garantir une acquisition du bien sans encombres ! Surtout si il s’agit d’un premier achat immobilier. Si de nombreux points sont à vérifier avant l’achat d’une maison, encore faut-il trouver la maison ou l’appartement à acquérir.

Pour ce faire, pensez à calculer votre capacité d’emprunt : c’est ainsi que vous pourrez savoir quel budget allouer à l’achat de votre nouveau logement tous les mois. Une fois le bien trouvé, vous devrez ensuite signer un compromis de vente avec le vendeur, accompagné de votre notaire.

Le saviez-vous ? Avant d’acheter, pensez-bien à réaliser une check-list et à faire une contre visite de la maison ou de l’appartement que vous convoitez. Vous pourrez ainsi vous assurer que le bien est un bon état !

Très important, ce compromis ne permet pas de sceller la vente, mais est une promesse de vente qui engage le vendeur à vous réserver le bien, et qui vous engage à l’acheter. Si la présence d’un notaire n’est pas obligatoire, nous vous conseillons de le faire rédiger par votre notaire : le compromis comprendra toutes les clauses relatives à votre rétractation. Vous trouverez les prix d’un notaire ci-dessous :

Rémunération du notaire :

Valeur du bien Taux applicable 0 € à 6 500 € 3.945% 6 500 € à 17 000 € 1.627% 17 000 € à 60 000 € 1.085% Plus de 60 000 € 0.814%

Vous pourrez ainsi mieux vous protéger si vous remarquez avant l’achat du bien que certains points ne sont pas conformes aux réglementations, que le bien ne correspond pas à l’annonce ou si vous n’arrivez pas à trouver de financement par la suite.

Trouver un prêt pour son achat immobilier

Une fois le compromis signé, vous pourrez passer à la recherche d’un prêt immobilier ! Trouver un financement n’est pas toujours facile en fonction de votre situation financière. Après la signature du compromis de vente, vous aurez 45 jours pour trouver un financement. C’est un temps qui peut être assez court !

Si vous avez peur de ne pas trouver un financement à temps, vous pouvez faire appel à un courtier immobilier. Professionnel du secteur, il connaît bien le milieu bancaire et est l’interlocuteur privilégié des banques. Il vous aidera à en savoir plus sur votre capacité d’emprunt, à monter votre dossier pour trouver un prêt, et il démarchera les banques pour trouver un prêt au meilleur taux à votre place !

Négociez le meilleur taux pour votre prêt immobilier avec le courtier en ligne papernest ! C'est parti !

Annonce

Vous désirez devenir propriétaire mais ne savez pas par où commencer ? Retrouvez toutes les étapes détaillées dans notre guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Charles F Un courtier en béton! Expérience top!!! Mon courtier Papernest a été d'une aide et d'une efficacité exceptionnelles. On a formé une super team malgré les nombreux obs Gérard Suivi idéal Je me suis senti écouté et compris tout au long de ma recherche de prêt ce qui est selon moins le critère le plus important dans une telle démarc Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Namel Très bien Très bien, bon accompagnement, c'est clair et ça facilite la vie pour trouver ce qui convient le mieux. Benoît Super expérience avec Papernest Super expérience avec Papernest pour notre crédit immobilier malgré la situation du Covid-19. Mais ca fait plaisir d'avoir des personnes réactives Francis T. Très professionnel Nous avons eu recours aux services de courtier de papernest pour notre projet immobilier. Excellent contact avec notre courtier qui s’est vraiment i Déborah C. Je recommande les yeux fermés Accompagnement d'un très grand professionnalisme tout au long de mon dossier de crédit immobilier. Grâce à Papernest, j'ai pu bénéficier d'un tr Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Que vérifier avant d’acheter une maison ou un appartement ?

Il est très important de vérifier l’état du bien que vous voulez acheter avant de l’acquérir. Cela vous permettra de ne pas avoir de mauvaise surprise au moment d’emménager ou de réaliser vos travaux ! Cela vous permettra également de mieux négocier le prix du bien.

Liste des vérifications à faire avant l’achat immobilier

Avant l’achat d’une maison, de nombreux points sont à vérifier pour vous assurer que le bien correspond à vos attentes. N’hésitez pas à dresser une check-list de tous les points à vérifier avant votre achat d’appartement ou de maison, que vous achetiez dans le neuf ou l’ancien. Vous pouvez utiliser un fichier excel pour réaliser la check-list avant l’achat de votre maison ou appartement, pour être sur de ne rien laisser au hasard !

Faire estimer le bien pour s’assurer qu’il ne soit pas vendu plus cher que le prix du marché Vérifier l’état du bien et le comparer à l’annonce Etudier l’environnement dans lequel est situé le bien Se renseigner sur les possibles vices administratifs Se renseigner sur la taxe foncière et la taxe d’habitation

Faire l’estimation du bien est la première étape : assurez vous que le prix de vente n’est pas beaucoup plus élevé que le prix du marché ! Vous pouvez faire appel à un professionnel pour estimer le prix du bien, et en savoir plus sur les prix moyens sur le marché actuel.

Le saviez-vous ? Vous pouvez trouver des check-list en PDF pour organiser l’achat de votre appartement ou de votre maison ! Vous en trouverez une ici par exemple.

Ensuite, n’oubliez pas de vérifier l’état du bien que vous allez acquérir. Cette étape de la check-list est d’autant plus importante si vous procédez à l’achat d’une maison ancienne ou d’un appartement ancien ! Les malfaçons sont aussi possibles pour les appartements neufs : ne négligez donc pas cette étape de la check-list avant l’achat.

Notamment, vous devrez vérifier les éléments suivants:

La date de construction

Pour un appartement, les parties communes telles que l’ascenseur ou les escaliers ; un immeuble mal entretenu peut provoquer une hausse des charges en cas de travaux de rénovation

telles que l’ascenseur ou les escaliers ; un immeuble mal entretenu peut provoquer une hausse des charges en cas de travaux de rénovation La structure du bien ainsi que la présence de fissures

du bien ainsi que la L’étanchéité de la toiture

La présence d’ humidité

La qualité des fenêtres et l’ isolation du logement

L’ état du sol et du parquet

et du parquet L’ état des plafonds

L’ exposition du logement au soleil

L’emplacement des murs porteurs

La performance énergétique

L’état et la date de l’installation électrique

Quand à l’emplacement du bien, pensez aussi à vérifier qu’il vous convient : l’environnement aux alentours est très important, et vous devrez vous assurer que l’infrastructure et les services à proximité vous conviennent. Il serait par exemple dommage d’emménager dans une ville sans école primaire, alors que vous déménagez avec vos enfants ! Ainsi, faites attention à ces éléments :

La présence de commerces à proximité

La présence d’un système de transport en commun efficace

efficace La présence de nuisances sonores , par exemple si le bien est situé près d’une gare

, par exemple si le bien est situé près d’une gare La qualité du quartier

La présence d’un parking ou la possibilité de se garer aux heures de pointe

aux heures de pointe Les constructions et aménagements majeurs prévus dans le quartier

Vous pouvez également prendre des mesures pour être sûr que la surface annoncée correspond bien à la taille réelle du logement. Pour être sûr de ne rien laisser au hasard, entourez-vous de professionnels ! Ils seront également compétents pour vous aider à déceler les vices et malfaçons du logement, si jamais il y en a. Egalement, un professionnel du bâtiment pourra vous aider à trouver d’éventuels vices administratifs concernant la construction du logement.

Enfin, se renseigner sur le prix de la taxe d’habitation et de la taxe foncière est important : vous devrez payer ces impôts tous les ans, et mieux vaut être sûr que ces charges en plus ne vous mettront pas dans une mauvaise situation financière. Vous pouvez aussi calculer le montant de vos frais d’acquisition ici.

Faîtes une check-list avant l’achat immobilier en fonction de l’endroit où vous résidez (France, Belgique etc) ! Les procédures ne sont pas forcément les mêmes en fonction des pays.

Checklist après l’achat d’une maison

Une fois votre maison achetée, vous pourrez entamer toutes les démarches pour y habiter ou la rendre habitable ! La check-list d’après l’achat immobilier dépend cependant de votre projet : si vous avez fait vos visites dans le but de faire de l’investissement locatif, par exemple, et non pour y vivre, la check-list sera différente !

Si vous avez prévu de faire des travaux importants, pensez à contacter des entreprises et à demander des devis avant même de faire la recherche de votre prêt immobilier. Vous pourrez en effet financer les travaux avec votre crédit ! C’est pourquoi il est important d’en savoir plus sur l’ampleur des travaux, ainsi que sur leur coût.

Besoin d’aide pour contracter un crédit immobilier ? Contactez papernest ! C'est parti !

Annonce

En savoir plus :

FAQ

🤷‍♂️ Quelles sont les questions à se poser avant d’acheter un appartement ou une maison ?

Acheter un appartement ou une maison représente un investissement sur le long terme. Ainsi, il est important de ne rien prendre à la légère ! Voici une liste de questions à vous poser impérativement avant d’acheter :