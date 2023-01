Le crédit consommation sans justificatif

Qu’est-ce que le crédit consommation sans justificatif ? Le crédit consommation sans justificatif, à ne pas confondre avec le crédit sans justification, est un crédit avec lequel l’emprunteur n’a pas besoin de justifier les dépenses de la somme empruntée. Contracter un crédit consommation sans justificatif signifie que l’emprunteur n’est ni obligé de dépenser l’emprunt, ni obligé de le dépenser pour un projet précis.

Définition du crédit consommation sans justificatif

Le crédit consommation sans justificatif signifie qu’il n’y a pas de justificatif de dépenses, mais le prêteur et l’emprunteur sont obligés de fournir des pièces quelque soit le crédit.

Le crédit consommation sans justificatif permet à l’emprunteur de ne pas être dans l’obligation de justifier les dépenses de la somme empruntée. Le crédit à la consommation sans justificatif s’oppose au crédit affecté. Le crédit consommation sans justificatif est aussi appelé crédit consommation non affecté : car il permet de préserver sa vie privée.

Les conditions du crédit consommation sans justificatif

Le crédit à la consommation peut être utilisé pour l’achat d’une voiture, le financement d’un mariage ou encore pour un besoin de trésorerie. Pour contracter un crédit à la consommation sans justificatif, il faut tout d’abord être majeur et ne pas être fiché à la Banque de France ni être en situation de surendettement.

Pour un crédit à la consommation en ligne, la souscription est presque immédiate si le montant emprunté est inférieur à 3 000 euros. Pour cela, le prêteur ne demande pas toujours de justificatif de revenus. Sinon, le crédit à la consommation sans justificatif peut atteindre le montant de 75 000 euros sur une durée maximale de 7 ans.

Les avantages et inconvénients du crédit consommation sans justificatif

Le crédit à la consommation sans justificatif présente nombreux avantages mais aussi des inconvénients. Il permet tout d’abord de réaliser n’importe quel projet : achat d’une voiture, mariage, achat d’un appareil électroménager, passer son permis, etc. Il n’y a aucune obligation de dépenser la somme empruntée, une fois les fonds obtenus. De plus, la procédure est simple, rapide et plus flexible qu’un crédit affecté. Les délais d’acceptation sont rapides si vous remplissez toutes les conditions et il est possible de renouveler son prêt (grâce au crédit renouvelable).

Néanmoins, il y a quelques inconvénients à contracter un crédit sans justificatif. Tout d’abord, ce crédit est peu sécurisé. Il n’est pas possible de faire annuler le crédit contrairement au crédit affecté qui peut être suspendu (en cas de report des travaux, par exemple).

Quelle est la différence entre le crédit sans justificatif et le crédit sans justificatif de revenu ?

Le crédit sans justificatif est lorsque vous n’êtes pas dans l’obligation de présenter la facture ou tout autre justificatif qui atteste de la dépense de la somme empruntée pour un projet défini. En revanche, il est rare que l’on puisse contracter un crédit sans justificatif de revenu. L’emprunteur doit toujours fournir ses bulletins de salaire et/ou son avis d’imposition.

Quelles sont les informations à fournir pour un crédit à la consommation sans justificatif ?

Voici les informations à fournir de la part de l’emprunteur pour contracter ce crédit :

une pièce identité

ses bulletins de paye

ou son avis d’imposition s’il est non-salarié ou retraité

son relevé d’identité bancaire

son justificatif de domicile

D’autres éléments sont à fournir selon le type de crédit à la consommation. Comme expliqué précédemment, il n’y a pas d’obligation de justification si le montant emprunté est inférieur à 3 000 euros. Le délais d’acceptation varie selon la demande mais il est assez rapide. C’est d’ailleurs pour cela que ce type de crédit est très apprécié.

Les autres crédits sans justificatif possibles

Le crédit à la consommation rapide en ligne

Le crédit à la consommation rapide en ligne, ou prêt personnel en ligne est un crédit sans justificatif qui et presque immédiat. C’est un crédit souvent utilisé lorsque l’emprunteur a besoin d’argent pour un projet personnel, il est possible de l’utiliser pour les interdits bancaires. Ainsi vous pouvez contracter un crédit à la consommation rapide en ligne, et sans justificatif, pour combler votre interdit bancaire.

Les types de crédits sans justificatif

Il existe deux grands types de crédits sans justificatif, autres que le crédit à la consommation :

le crédit renouvelable

le prêt personnel

Le crédit renouvelable est utilisé pour des petits projets, des dépenses imprévues du quotidien. Son montant est compris entre 500 à 6 000 euros. Le crédit renouvelable peut être renouvelé chaque année. Pour un emprunteur en difficultés financières, cela peut être une solution pour se reconstituer un capital selon ses remboursements.

Le prêt personnel permet de bénéficier d’une trésorerie (35 000 euros maximum) pour un projet important : mariage, achat de voiture, travaux pour la maison etc. Vous trouverez ci-dessous les meilleurs taux d’intérêts pour un prêt personnel, ils sont souvent très bas.

Les meilleurs taux pour un prêt personnel

12 mois 24 mois 36 mois Minimum Moyen Minimum Moyen Minimum Moyen 3 000€ à 4 999€ 1% 7,91% 3,06% 8,71% 3,06% 8,08% 5 000€ à 9 999€ 0,80% 1,13% 1,70% 3,25% 2,95% 3,54% 10 000€ à 14 999€ 0,80% 0,88% 1,50% 2,03% 2,95% 3,32% Plus de 15 000€ 0,40% 0,90% 1,50% 2,41% 1,90% 3,06%

Le crédit sans justificatif bancaire

Est-il possible de souscrire un crédit sans justificatif bancaire ? De plus en plus de crédits sont contractés en ligne car ils présentent des avantages nombreux :

un comparateur d’offres à disposition et gratuit

une simulation gratuite

connaître sa capacité d’emprunt par un calcul simplifié

estimer ses mensualités

un déblocage des fonds rapides (souvent en 48h)

pas de frais de dossier ni d’agence

Attention, vous devez tout de même présenter une bonne qualité de dossier emprunteur pour que l’on vous accorde le prêt :

un emploi stable

des revenus réguliers

pas de fiche à la Banque de France

pas de dettes

une bonne capacité épargne ou un bon apport personnel

Le crédit sans emploi : le microcrédit

Contracter un crédit à la consommation sans justificatif de revenu, c’est presque mission impossible et pourtant, cela concerne nombreuses strates de la société dont les personnes sans emploi, les retraités, les étudiants etc. Mais il existe une solution : le microcrédit !

Le microcrédit existe depuis le début des années 1980. Il est plafonné à 10 000 euros et son montant est souvent compris entre 500 et 5 000 euros. La durée de remboursement est généralement comprise entre 6 mois et 3 ans. Le taux d’intérêts lui est compris entre 1,5% et 5%.

Si vous ne pouvez présenter de justificatif de revenus, vous avez également la possibilité de contracter un prêt entre particuliers. Plus d’informations ici.