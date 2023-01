Le taux d’assurance de prêt immobilier en fonction de l’âge

Vous voulez connaître le taux d’assurance emprunteur qui s’appliquera à votre prêt immobilier en fonction de votre âge ?

Taux moyens d’assurance emprunteur, tous organismes bancaires confondus :

Age de l’emprunteur TAEA Moyen Moins de 30 ans 0,43% 31 à 35 ans 0,46% 36 à 40 ans 0,62% 41 à 45 ans 0,65% 46 à 50 ans 0,76% 51 à 60 ans 0,90% plus de 60 ans 1,23%

Comment se calcule l’assurance d’un prêt immobilier ?

Lorsque vous empruntez de l’argent à la banque, elle exigera que vous souscriviez une assurance pour garantir le remboursement de votre prêt dans le cas où vous ne seriez plus solvable (en cas de décès ou d’invalidité par exemple).

Comme pour le taux d’intérêt, l’assurance emprunteur a un impact direct sur le coût global de votre crédit ! Elle s’exprime en un pourcentage de la somme totale que vous avez empruntée, et sera prélevée tous les mois. L’assurance fait donc partie intégrante de vos mensualités de prêt immobilier !

Pour connaître quel pourcentage appliquer pour votre assurance de prêt immobilier, la banque se réfère à votre âge et à votre état de santé

Pour faire le calcul du taux d’assurance de votre prêt immobilier, la banque se réfère à votre profil emprunteur. C’est en ça qu’on dit que le taux d’assurance prêt immobilier est fixé en fonction de l’âge de la personne qui emprunte : plus vous êtes jeune, plus vous profiterez d’un faible taux d’assurance emprunteur pour votre crédit immobilier. Et pour cause : le risque de décès pendant le remboursement du prêt est beaucoup moins grand que pour une personne ayant un âge plus avancé.

Un autre facteur pris en compte est votre état de santé ! Encore une fois, le risque de maladie incurable ou invalidante est plus élevé si l’âge de l’emprunteur est plus avancé. Plusieurs questions vous seront demandées au moment de souscrire une assurance pour votre prêt : elles permettront à la banque de faire un bilan de votre santé et d’évaluer le risque qu’elle prend en vous proposant une assurance de prêt.

Si vous avez des traitements en cours

Si vous avez déjà eu une maladie grave

Si vous avez été hospitalisé ces dernières années, et pour quelles raisons

Si vous avez un statut de travailleur handicapé etc

Avec vos réponses, la banque pourra établir votre profil emprunteur et savoir quel taux d’assurance vous proposer en fonction des taux moyens pratiqués pour le marché, mais aussi en fonction de sa politique commerciale !

Y’a-t-il un âge limite pour emprunter ?

En théorie, il n’y a pas d’âge limite pour faire un prêt immobilier à la banque. Seulement, plus vous êtes âgé, plus il peut être difficile d’assurer votre crédit immobilier, et donc d’obtenir un financement ! En effet, les banques refuseront de vous prêter de l’argent si vous n’avez pas d’assurance pour le prêt que vous souhaitez contracter.

Aussi, si vous avez plus de 60 ans et que vous avez eu des problèmes de santé récents, il est possible que la banque refuse de vous proposer une assurance groupe pour votre prêt immobilier. Dans ce dernier cas, vous devrez donc aller vous assurer ailleurs ! Des compagnies d’assurance externes proposent également des assurances pour les prêts immobiliers.

Le saviez-vous ? La convention AERAS permet d’aider les personnes ayant des problèmes de santé pour trouver une assurance de prêt à un prix convenable et sans exclusion de garanties. Plus d’informations ici.

Vous n’arrivez pas à trouver d’organisme pour assurer votre emprunt ? Pas de panique ! D’autres solutions existent pour rassurer la banque et la convaincre d’assurer votre prêt. Vous pourrez par exemple lui proposer des garanties en plus de votre assurance de prêt, comme l’hypothèque d’un de vos biens si vous êtes déjà propriétaire.

Aussi, vous pourrez demander à une personne de votre famille ou de votre entourage proche de se porter garante pour votre crédit immobilier : ainsi, la banque sera assurée qu’un tiers remboursera la somme qui lui est due en cas de défaut de paiement de votre part.

Trouver une assurance de prêt immobilier au meilleur taux

Les comparateurs d’assurances de prêts immobiliers

Avant de souscrire un prêt immobilier à la banque, n’hésitez pas à vous renseigner sur les différents prix des assurances emprunteur proposées sur le marché ! Nous l’avons vu, il n’y a pas que la banque qui a la possibilité d’assurer votre crédit, puisque vous pouvez également faire une délégation d’assurance en faisant appel aux services d’une compagnie extérieure.

Souvent moins chères que les assurances groupes, la seule condition pour souscrire une assurance en dehors de la banque est que le contrat que vous choisissez doit apporter les mêmes garanties que celui proposé par l’assurance groupe de la banque. Vous pouvez demander à votre banquier une liste de tous les critères exigés par la banque pour faciliter votre recherche de contrat d’assurance !

Des outils en ligne sur les sites de comparateurs vous aideront à choisir la meilleure assurance, et à réduire le coût global de votre crédit ! Vous trouverez ci-dessous un comparateur des taux d’assurance moyens pratiqués par les principaux organismes d’assurance pour les prêts immobiliers.

Comparateur des taux d’assurance de prêt immobilier proposés par les compagnies d’assurances :

Assureur Age de l’emprunteur 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans Generali 0.15% 0.27% 0.33% 0.56% AXA 0.12% 0.25% 0.35% 0.64% April 0.12% 0.24% 0.34% 0.64% Malakoff Mederic 0.10% 0.26% 0.34% 0.51%

Comment changer l’assurance d’un prêt immobilier ?

Pour bénéficier d’un meilleur taux sur votre assurance emprunteur, sachez qu’il est également possible de changer votre assurance de prêt en cours de contrat. Si vous êtes encore dans la première année de remboursement du prêt, vous pouvez changer d’assurance à tout moment ! Vous devrez simplement prévenir votre organisme bancaire au minimum 15 jours avant la date anniversaire de votre contrat de prêt.

A retenir : Si vous avez contracté un prêt en 2019, vous pouvez changer l’assurance de votre prêt immobilier pour trouver une assurance à un taux moins cher en 2023 !

Vous avez contracté votre prêt il y a plus d’un an ? Vous pourrez changer d’assurance si le contrat de votre prêt vous l’autorise. Dans ce cas, vous pourrez changer d’assurance emprunteur tous les ans, à la date anniversaire de votre contrat de prêt, en respectant un préavis de 2 mois avant de basculer sur votre nouveau contrat d’assurance.

En savoir plus :

FAQ

👨‍🦳 Puis-je emprunter à 60 ans ?

Il n'y a aucune condition restrictive concernant votre âge si vous souhaitez faire un emprunt immobilier. En revanche, vous devrez très certainement faire une hypothèque ou trouver un garant pour faire un prêt immobilier sur 15, 20 ou 25 ans, puisque votre âge rendra le risque d'impayé en cas de décès plus grand pour la banque.