Vous venez d’acheter un smartphone ou une tablette Android ? Et vous vous demandez quelles sont les meilleures applications disponibles pour profiter au maximum de votre nouvel appareil ? Sur le Google Play Store, il existe des millions d’applications, où il peut être difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi nous avons établi, pour vous, une sélection des meilleures apps à installer…

Pour naviguer : Google Chrome

En général, les Français naviguent sur Internet depuis un ordinateur ou une tablette chez eux, et depuis leur smartphone à l’extérieur du domicile. Afin de synchroniser vos recherches, votre historique, vos favoris ou encore vos mots de passe quel que soit l’appareil utilisé, il est intéressant d’utiliser Google Chrome.

Pour consulter ses mails : Gmail et Outlook

Gmail et Outlook sont les deux applications les plus utilisées par les internautes. Elles vous permettent d’avoir un accès direct à votre messagerie et offrent des facilités de lecture et de rédaction pour l’envoi de mails.

Avec l’app Gmail, l’ensemble des mails sont stockés sur le cloud prévu à cet effet. Cela permet donc aux utilisateurs d’y accéder sur n’importe quel appareil : il suffit de se connecter avec ses identifiants.

Outlook est lui aussi doté de nombreux avantages : outre la possibilité de recevoir et envoyer des emails, il est évidemment possible de les classer, gérer un carnet d’adresses, les tâches….

Pour communiquer : Whatsapp et Skype

Pour communiquer avec ses proches, Whatsapp et Skype se sont imposés sur le marché. Ces deux applications sont également utilisables depuis un ordinateur.

Concernant la première, vous devez simplement enregistrer votre numéro de téléphone dans l’application et vous pourrez communiquer, par messages ou visio, avec votre famille et vos proches, à condition bien sûr qu’ils aient eux aussi télécharger l’application Whatsapp.

Pour Skype, seule votre adresse mail vous sera demandée. Vous pourrez alors parler avec votre interlocuteur en visio également. Il est également possible d’envoyer des messages, mais la fonction première de Skype est la communication visuelle.

Pour utiliser les emojis iPhone sur Android : Emoji Font 3

Vous êtes jaloux des emojis envoyés par vos amis possédant un iPhone ? Il est vrai qu’ils sont mieux dessinés, plus stylés et, surtout, plus expressifs. Donc, si vous voulez utiliser un emoji iPhone sur un smartphone Android, vous pouvez télécharger l’application Emoji Font 3.

Cette appli donne aussi l’accès à une dizaine de typographies de texte différentes. Ainsi, en téléchargeant cette appli, l’utilisateur pourra profiter de nouveaux éléments permettant de mieux illustrer les différents messages.

Par contre, l’application a un inconvénient : elle sert uniquement pour des appareils Android très concrets. Exactement, pour les Galaxy de Samsung et les Sense et One d’HTC. De cette manière, pas mal de téléphones et tablettes restent dehors, comme les marques Sony, LG, Motorola ou Bq, pour nommer seulement quelques exemples.

Pour se localiser : Google Maps et Waze

Aujourd’hui, sans GPS, nous sommes perdus. Pour se localiser donc, et être sûr d’arriver à bon port, Google Maps est devenu la référence. Cependant, il existe d’autres applications comme Waze qui ont réussi à se frayer un chemin. La force de Waze est sa communauté d’utilisateurs qui informe en temps réel de l’état et de l’évolution du trafic. Cette app vous permettra de ne pas vous retrouver bloqué dans les bouchons grâce à un itinéraire alternatif proposé.

Cette application mobile repose sur un système de positionnement par satellites ainsi qu’une cartographie directement modifiable par ses utilisateurs : c’est ce que l’on appelle la production participative.

Pour gérer son réseau professionnel : LinkedIn

Il s’agit de l’application essentielle pour votre carrière professionnelle. LinkedIn vous permet de créer un réseau de contacts professionnels et d’entretenir les relations avec vos anciens et actuels collègues de travail. De plus, cette application vous met en lien avec de possibles futurs employeurs si vous êtes en recherche d’emploi ou non. Grâce à LinkedIn, vous renforcez votre visibilité sur le réseau et votre crédibilité professionnelle.

Pour protéger son smartphone : Avast

Pour protéger son smartphone, il existe Avast, un antivirus gratuit pour Android. On connaissait Avast sur Windows, Linux et Mac, mais il existe également des versions adaptables avec le système Android. Vous serez ainsi protégé contre les virus, les malwares et les logiciels espions.

Pour entretenir et optimiser son smartphone : Ccleaner

Si vous voulez que votre smartphone continue à vous proposer les mêmes performances, il faut l’entretenir en y faisant le ménage de temps en temps. Pour ce faire, l’application Ccleaner est très performante. Il vous permettra d’optimiser votre appareil en libérant de l’espace de stockage, ou stoppant les applications inutiles qui consomment de la puissance de l’appareil.

Pour archiver ses photos : Google Photos

Si vous aimez prendre des photos pour les éditer et les partager, l’application Google Photos est indispensable pour vous. Vous pourrez ainsi sauvegarder toutes vos photos facilement. De plus, l’app offre des outils de retouches faciles à utiliser.

Pour voir des vidéos : VLC

Le lecteur de vidéo de référence est VLC, car, en plus d’être gratuit et en open source, il peut lire (presque) tous les formats de vidéo.

Pour écouter de la musique : Spotify, Youtube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer

Pour la musique, vous avez l’embarras du choix. En effet, que ce soit Spotify, Youtube Music, Apple Music, Amazon Music, ou encore Deezer, vous aurez accès à vos artistes préférés. Si la publicité entre les chansons ne vous dérange pas, les offres gratuites seront parfaites pour vous. Mais, si vous souhaitez laisser la pub de côté et profiter de nombreux avantages, pour quelques Euros, vous pourrez accéder aux offres premium.

Pour voir des films : Netflix, Amazon Prime Vidéo, Apple TV, Disney +, OCS, MyCanal

Sur le marché de la vidéo à la demande (VOD), Netflix est le leader mondial incontesté grâce à son catalogue de films, documentaires et dessins animés très fourni. Mais il n’est pas le seul sur le marché : Amazon Prime Vidéo, Apple TV, Disney +, OCS, ou encore MyCanal sont des plateformes de VOD très intéressantes également.

Pour en savoir plus sur les apps utiles sur les smartphones Android, n’hésitez pas à visionner la vidéo suivante :