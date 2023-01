Que sont les frais bancaires ?

Qu’est-ce que les frais bancaires ? Les frais bancaires représentent une somme que vous payez selon une périodicité préalablement définie et résultant d’une irrégularité liée à votre compte bancaire ou aux services de votre banque dont vous profitez.

Les différents types de frais bancaires

La définition des frais bancaires est plutôt simple à comprendre. Il s’agit, comme leur nom l’indique, de frais facturés par votre établissement bancaire. Vous devez vous acquitter de ces frais suite aux services rendus par votre banque ou des irrégularités survenues en cours de mois. Il s’agit d’une manière pour les banques de se rémunérer, au même titre que les taux d’intérêts dans le cadre d’un prêt immobilier que vous contractez.

On distingue deux types de frais bancaires :

Les frais résultant de services rendus . Il peut s’agir de frais relatifs au « fonctionnement » de votre compte et à tenue de compte, aux assurances…

. Il peut s’agir de frais relatifs au « fonctionnement » de votre compte et à tenue de compte, aux assurances… Les frais bancaires liés aux incidents se produisant sur votre compte, également appelés les agios par abus de langage. Si les agios renvoient techniquement à des frais bancaires, quels qu’ils soient, on a tendance à leur attribuer une connotation négative à les classer parmi les frais survenant à la suite d’une situation irrégulière. Les agios sont donc les intérêts et commissions facturés par votre banque et regroupent un tas de situations.

Ils peuvent vous être facturés à la suite d’un découvert prolongé, d’un paiement volontaire ou involontaire alors que votre solde est négatif… Sachez que le taux de ces frais bancaires ne peut dépasser un certain seuil légal qui est de 20% maximum.

Aussi, notez que ces frais varient en fonction des banques. Il est donc dans votre intérêt de vous pencher sur les frais appliqués chez les différents établissements bancaires avant d’ouvrir un compte chez l’une d’entre eux. Vous serez avisé de ces chiffres, grâce à une convention de compte (autrement dit le contrat passé entre votre banque et vous), signé durant l’ouverture de compte.

Qu’est-ce que les frais de commission d’intervention ?

Les commissions d’intervention fait partie de la famille des agios. Il s’agit d’une somme prélevée par votre banque lorsque votre compte se retrouve en situation d’irrégularité, notamment lorsque vous effectuez un achat alors que votre compte n’en a pas la capacité financière. Pour aller plus loin à propos de la notion de frais bancaires liés à votre découvert, référez-vous à cette page.

Le saviez-vous ? Notez que vous ne pouvez pas être sujet à plus de 80 euros de frais de commission chaque mois et 8 euros par opération. Les clients dits « fragiles » financièrement, ne pouvent pas être débités de plus de 20 euros par mois et de plus de 4 euros par opération. On parle alors de plafond de frais bancaires : ces limites mensuelles et annuelles sont destinées aux clients aux revenus modestes.

Les frais bancaires dans les différentes banques

Quelle banque a les frais les moins chers ?

À l’instar des taux d’intérêts qui viennent s’ajouter aux mensualités lorsque vous remboursez un crédit immobilier, chaque banque propose des frais facturés différemment selon l’établissement.

Vous ne payerez pas les mêmes frais annuels selon la manière dont vous utilisez le solde de votre compte. En effet, vos habitudes influencent directement le montant de vos frais bancaires. Plus vous serez regardant sur les dépenses et faites tout pour ne pas être en situation d’irrégularité, moins vous payerez de frais. N’hésitez pas à utiliser un comparatif pour payer les frais bancaires les moins chers et comparer des banques comme La Banque Postale avec d’autres établissements bancaires par exemple.

Bon à savoir Un rapide coup d’œil à un comparateur met en lumière le fait que l’année 2019 marque la baisse des frais bancaires pour les banques classiques comme le Crédit Agricole ou la Caisse d’Epargne, lesquels étaient plus onéreux en 2018. Malheureusement, cette évolution n’est que de l’ordre que de 1%.

Voici les frais bancaires des banques les moins chères pour le mois de décembre 2019 en cours :

Banques appliquant les frais bancaires les moins chers en décembre 2019

Organisme bancaire Coût par année Boursorama 25.16€ Fortunéo Banque 26.43€ ING Direct 32.93€ BforBank 39.14€ Orange Bank 48.83€ Hello Bank ! 56.17€ Macif 86.02€ AXA 92.34€ Crédit Coopératif 101€

Payer ses frais bancaires moins cher

Pensez aux frais de bienvenue pour faire des économies ! Certaines banques vous offrent jusqu’à 130 euros pour toute ouverture d’un compte chez elles. Il s’agit là d’un moyen rapide et efficace pour payer ses frais bancaires bien moins cher. Pour économiser encore plus, sachez que les banques en ligne vous facturent moins de frais pour la simple et bonne raison que les opérations se font sur Internet !

Ainsi, les charges de ces banques s’envolent car la gestion des comptes par les banques sont limitées et c’est vous qui en profitez ! À titre d’exemple, sachez que des établissements bancaires comme Boursorama ou N26 ne vous facturent pas de frais de tenue compte ni de commission d’intervention (la seconde n’en proposant pas).

Toujours en guise d’illustration, gardez en tête que des banques comme la Société Générale ou la BNP Paribas débitent des frais bancaires annuels de près de 200 euros ! Il s’agit d’un écart non négligeable lorsque l’on prend en compte les frais bancaires des banques en ligne, additionnés à une éventuelle offre de bienvenue.

S’il peut vous arriver d’être à découvert, il n’est également pas impossible que lesdites banques vous prélèvent des frais bancaires abusifs, que vous ne devez donc pas payer. Dans ce cas de figure, vous devez les contester. Pour ce faire, contactez directement votre banque et plus particulièrement votre conseiller bancaire. Vous pourrez à cet effet faire constater ces frais bancaires et convenir de la régularisation de cette situation.

Dans certains cas, il est possible de devoir envoyer une lettre que l’on appelle également « lettre de mise en demeure », laquelle comportera la nature de votre contestation, et d’autres informations telles que la somme des frais bancaires en question par exemple.

Enfin, et dans de très rares cas, il est nécessaire de recourir à une action en justice pour faire entendre sa demande et bénéficier du remboursement des frais bancaires abusifs. Si les sommes concernées sont inférieures à 10 000 euros, vous allez devoir vous tourner vers le tribunal d’instance. Si elles dépassent les 10 000 euros, alors vous allez devoir saisir le tribunal de grande instance (TGI).

FAQ

🏦 Quelles sont les banques privées ?

Il existe de très nombreuses banques privées. En voici quelques-unes pour lesquels s'appliquent également des frais bancaires, comme les autres : CIC Banque Privée, Banque Palatine, BforBank...