Rembourser un prêt de 260000 euros

Comment calculer les mensualités à rembourser pour un prêt de 260000 euros ?

Votre capacité d’emprunt est un élément clé pour gérer votre projet immobilier mais il en est tout autant des mensualités. Pour éviter tout défaut de paiement, vous pouvez dès à présent commencer à prévoir le remboursement de votre prêt de 260 000 euros et ses intérêts en calculant vos mensualités.

De manière générale, ce calcul se fait grâce à une formule relativement compliquée qui dépend de nombreux facteurs.

En voici une liste non-exhaustive :



Le montant emprunté

La durée d’emprunt

Le taux d’intérêt

Le taux d’assurance

Avec tant d’éléments à prendre en compte, il est souvent plus facile et prudent de passer par un simulateur de prêt en ligne comme celui de papernest.

Vous avez pour projet d’emprunter 260 000 € mais vous n’avez pas encore trouvé le bien immobilier dans lequel investir ? Vous pouvez alors procéder à un calcul de vos mensualités maximales pour connaître votre capacité d’emprunt et le budget que vous pourrez dédier à votre projet immobilier. Pour cela, il vous suffit de multiplier votre salaire mensuel net par 0,35 valeur qui correspond au taux d’endettement maximum autorisé.

Salaire mensuel net x 0,35 = mensualité maximale

Pour comparer votre capacité d’emprunt selon la durée de l’emprunt et le montant de votre salaire, vous pouvez vous référez au tableau qui se trouve ci-dessous.

Ce tableau vous permet également de connaître les mensualités maximales selon votre salaire sur une durée de 15, 20 et 25 ans.

Durée de l’emprunt Taux d’intérêt moyen Coût moyen hors assurance Coût moyen total* 15 ans 2,23% 16 814,76 € 17 719,80 € 20 ans 2,28% 28 647,45 € 30 074,76 € 25 ans 2,35% 44 674,10 € 46 327,45 €

Quel est le coût final d’un prêt de 260000 euros ?

Le coût de votre crédit immobilier correspond aux intérêts que vous verserez sur votre prêt immobilier, ainsi que les frais de dossier, d’assurance et de caution. Ces charges auront naturellement un effet important sur le coût global de votre prêt immobilier à long terme.

A noter ✍ Plus la durée de votre emprunt sera longue, plus le coût final de votre prêt sera élevé.

Alors, en connaissant plusieurs éléments comme le taux d’endettement maximum ou encore les taux d’intérêts appliqués par les banques, combien coûte vraiment un prêt de 260000 euros ? Le tableau ci-dessous présente le coût moyen d’un prêt de 260000 euros selon la durée de l’emprunt :

Montant du prêt Mensualité Coût total du prêt avec assurance* 250000 € 1 042 € 47 782 € 260000 € 1 202,70 € 30 074,76 € 300000 € 1 250 € 57 338 €

Le tableau suivant dresse le coût moyen d’un prêt selon le montant emprunté et la durée du crédit immobilier. N’hésitez pas à le consulter à titre de comparaison pour choisir le montant et la durée du prêt qui vous convient le mieux.

Durée du prêt Taux moyen sur 15 ans 2,23% sur 20 ans 2,28% sur 25 ans 2,35%

⚠️ Ces chiffres sont bien évidemment des estimations. ⚠️

Le mieux est, une fois de plus, d’avoir recours à un outil de simulation en ligne pour calculer votre capacité d’emprunt, la durée d’emprunt, le taux d’intérêt et enfin le coût final de votre crédit. La calculette présente l’avantage d’être gratuite et facile à utiliser pour vous aider dans votre recherche de prêt immobilier.

Vous pouvez également faire appel à un courtier papernest pour vous aider à constituer votre dossier et à obtenir le meilleur taux. Expert en immobilier, le courtier pourra non seulement vous informer sur la possibilités de bénéficier de différentes aides mais il vous aidera également à choisir l’offre de prêt et l’assurance emprunteur la plus avantageuse pour votre projet.

Le saviez-vous ? Certaines banques présentent des caractéristiques intéressantes dans le cadre d’une demande de prêt. Saviez-vous par exemple que le Crédit Agricole est le 1er Bancassureur en Europe, ou que la Banque Postale est reconnue pour sa transparence en matière d’actions sociales et environnementales ? Cela peut faire pencher la balance en votre faveur et vous faciliter le remboursement de votre crédit !

Obtenir un prêt immobilier de 260000 euros

Contracter un prêt de 260000 euros : quel est le taux d’endettement ?

Le taux d’endettement est l’une des variables les plus importantes sur lesquelles la banque de votre choix va se baser pour décider si vous pouvez contracter un prêt de 260000 euros. Il s’agit d’un pourcentage qui permet de déterminer votre capacité d’endettement et donc le montant des mensualités que vous serez en mesure de supporter sans trop vous endetter. Ce taux aura un impact sur votre capacité d’emprunt et la durée de votre emprunt. Actuellement, le seuil d’endettement est strictement fixé à 35 % et aucune banque n’accepte de dépasser ce taux.

Pour calculer votre taux d’endettement personnel, il suffit d’additionner la totalité de vos charges et de vos revenus et d’appliquer la formule suivante :

Montant de vos charges x 100 / montant de vos revenus = taux d’endettement

Avec ce taux, vous pouvez facilement évaluer le montant maximum des mensualités que vous pouvez ajouter à votre budget sans dépasser le seuil d’endettement de 35%. Ainsi, vous pourrez plus facilement identifier les logements que vous serez en mesure d’acheter et adapter le montant du prêt que vous souhaitez emprunter. Si votre taux d’endettement est supérieur à 35 %, vous pouvez également considérer d’allonger la durée de votre emprunt et ainsi réduire le montant de vos mensualités !

Qu’est-ce que le reste à vivre ? Le reste à vivre correspond à la somme dont vous disposez pour vivre après avoir payé toutes vos charges. Plus les revenus générés sont importants, plus le reste à vivre sera élevé. Alors que ce critère était souvent pris en compte par les banques pour permettre à des emprunteurs de dépasser le plafond d’endettement de 35 %, cela n’est plus que rarement le cas suite au durcissement des conditions d’octroi de prêts immobiliers.

Le principe est à peu de choses près le même pour le calcul de la capacité d’emprunt pour un prêt personnel. Afin de savoir quel montant emprunter pour l’achat d’une voiture, référez-vous à vos revenus et au prix du véhicule concerné, tout simplement ! De là, il sera simple de vous organiser pour planifier votre demande de prêt personnel. Notez également que les entreprises ont recours à ce type de calculs pour connaître leur capacité d’emprunt et d’endettement pour savoir quel montant elles peuvent emprunter.

Quel salaire pour emprunter 260000 euros sur 15, 20 et 25 ans ?

Vous vous en doutez sûrement, le montant que vous pourrez emprunter dépendra de vos revenus. Ainsi, si vous avez pour projet d’emprunter 260000 euros, vous devrez comparer votre salaire et la durée d’emprunt afin de définir votre capacité d’emprunt .

☝️ Bon à savoir Vous pouvez néanmoins faire une estimation du salaire minimum pour emprunter 260000 euros !

Plus votre salaire sera élevé, plus votre durée d’emprunt pourra être courte. De cette manière, vous pourrez réduire le coût final de votre prêt. En contrepartie, si votre salaire n’est pas élevé, nous vous conseillons de contracter un prêt de 260000 euros sur une durée plus longue afin de réduire le montant de vos mensualités et ainsi ne pas dépasser de seuil d’endettement de 35 %.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Mais comment se fait-il qu’une durée d’emprunt plus longue réduit le montant des mensualités ? Tout simplement car votre remboursement sera plus étalé dans le temps !

Vous vous demandez quel est le salaire nécessaire pour emprunter 260000 euros? Nous vous aidons à trouver toutes les bonnes réponses ! Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les salaires minimums requis pour emprunter 260000 euros sur différentes durées d’emprunt. Pour obtenir une estimation plus précise, nous vous conseillons de passer par notre simulateur de prêt. Celui-ci est entièrement gratuit et sans engagement donc n’hésitez pas !

Salaire minimum pour un prêt de 260000 euros sur 10, 15, 20 et 25 ans

Durée Mensualité Salaire 10 ans 2166€ 6565€ 15 ans 1444€ 4377€ 20 ans 1083€ 3282€ 25 ans 866.€ 2626€

Malheureusement, votre salaire n’est pas le seul critère sur lequel les banques se basent pour vous accorder un prêt de 260000 euros. Durant la lecture de votre dossier, les organismes bancaires étudieront également sur la stabilité de vos revenus. Effectivement, afin d’emprunter 260000 euros, vous devrez justifier d’un salaire suffisamment élevé pour rembourser votre crédit mais vous devrez également prouver que votre contrat de travail vous permet d’avoir des revenus réguliers ! Il faut savoir que la banque privilégiera toujours des emprunteurs avec un contrat de travail de type CDI ou fonctionnaire afin de réduire le risque de défaillance de paiement.

Le conseil de l’expert N’hésitez pas à faire usage des nombreuses calculettes proposées par des sites comme papernest ! Celles-ci sont gratuites et vous permettent de simuler des facteurs tels que votre capacité d’emprunt ou vos mensualités. Vous pourrez ainsi préparer votre projet immobilier au mieux et trouver l’offre de prêt au meilleur taux !

✔️ Liste des types de contrats les plus privilégiés par les établissements bancaires (janvier 2023) :

Un contrat de fonctionnaire Un CDI Un CDD Un contrat d’intérimaire Un contrat de travailleur indépendant

Dans certains cas, la banque est susceptible de refuser l’emprunt de 260000 euros aux demandeurs si ceux-ci présentent une situation professionnelle instable ou précaire.

Vous devrez donc prendre votre situation professionnelle en compte lors de la constitution de votre dossier. Par exemple, si vous possédez un contrat de fonctionnaire et que vous répondez aux autres conditions d’octroi de prêt, vous avez de grandes chances d’obtenir un prêt de 260000 euros. Sous certaines conditions, il n’est pas non plus exclu d’obtenir un crédit avec un CDD. Cependant, cela devient plus compliqué avec un contrat d’intérimaire ou de travailleur indépendant. Sachez que dans ces cas, vous devrez notamment présenter vos fiches de salaire datant des trois dernières années.

Qu’en est-il des revenus complémentaires ? Notez que si vous avez des revenus locatifs, la banque en prendra compte à 70 %. Malheureusement ce n’est pas le cas pour tous les autres apports d’argent comme les allocations et pensions alimentaires. Ceux-ci seront exclus du calcul de la banque.

Emprunter 260000 euros sans apport, est-ce possible ? Suite aux recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), il est devenu très difficile d’emprunter sans apport. Le prêt sans apport est possible dans de rares cas où un emprunteur possède une épargne supérieure à 10 % du montant emprunté mais ne souhaite pas l’injecter dans son projet immobilier.

Quel est le taux d’intérêt pour un prêt de 260000 euros

Le taux d’intérêt est un pourcentage qui correspond aux intérêts calculés sur base du montant emprunté que vous devrez verser chaque mois à la banque. À l’exception du prêt à taux zéro, autrement appelé PTZ, qui comme son nom l’indique propose un prêt à 0 %, tout autre prêt inclura un taux d’intérêt. Ainsi, si vous souhaitez emprunter 260000 euros, chaque mois vous devrez rembourser le montant emprunté, le coût de l’assurance emprunteur ainsi que les intérêts. Tous ces frais seront inclus dans le montant de vos mensualités.

Il est très important de bien se renseigner sur les taux proposés par les organismes bancaires car ils peuvent rapidement augmenter le montant de 260000 euros que vous souhaitez emprunter. Il est également avantageux de s’informer sur les conditions d’éligibilité au PTZ afin de compléter votre prêt de 260000 euros. Cela est particulièrement intéressant si vous souhaitez augmenter le montant de votre prêt sans pour autant rallonger la durée d’emprunt qui automatiquement augmentera le coût final de votre crédit immobilier. Pour vous aider, nous avons recensé les taux actuels moyens pour un prêt de 260000 euros dans le tableau suivant.

Taux moyens pour un prêt de 260000 euros (janvier 2023) :

Durée Mensualité Salaire minimum 15 ans 1444 € 4377 € 20 ans 1083 € 3282 €/ 25 ans 866 € 2626 €

Attention ! Il est nécessaire de prendre en compte les frais de dossier qui représentent une partie intégrante d’un emprunt de 260000 euros. Les frais de dossier varient selon l’établissement bancaire. Par conséquent, il est nécessaire de comparer les différentes offres de prêt et calculer les frais annexes pour contracter le crédit immobilier le plus avantageux.

Veillez donc à bien comparer les frais supplémentaires requis par les banques pour faire le meilleur choix de crédit immobilier. Ainsi, des banques telles que le Crédit Agricole ou la Banque Postale proposeront des taux et des frais supplémentaires différents ! Si vous avez du mal à vous retrouver dans ce lexique de l’immobilier, n’hésitez pas à faire appel à un courtier expert en immobilier pour vous aider à constituer votre dossier et augmenter vos chances d’emprunter 260000 euros.

Conseil de l’expert Une fois votre dossier accepté, la banque sollicitée vous enverra une offre de prêt pour le montant de 260 000 euros. Vous aurez alors droit à une période de réflexion obligatoire de 10 jours minimum avant de signer votre offre. Prenez ce temps pour comparer les offres envoyées par les différents organismes bancaires pour choisir celle au meilleur taux et aux frais les moins élevés !

Vous trouverez sur cette page les taux du moment sur 10, 15, 20 et 25 ans !

FAQ

💰 Quel salaire faut-il pour emprunter 260 000 €?

Tout dépend de la durée de votre emprunt ! Si vous souhaitez emprunter 260 000 € sur 10 ans, vous devrez gagner plus de 6 200 € nets, 4 100 € pour un emprunt sur 15 ans, 3 100 € pour un emprunt sur 20 ans et 2 500 € pour un emprunt sur 25 ans.

🧮 Quel est le taux d'endettement maximum pour emprunter 260 000 €?

Quelle que soit la somme empruntée, le taux d'endettement maximum est aujourd'hui fixé à 35% de vos revenus nets. Si vous gagnez 2 500 €, votre mensualité maximale est donc de 875 €, 1 190 € si vous gagnez 3 400 € nets par mois. Il vous suffit ensuite de multiplier ce chiffre par le nombre de mensualités souhaitées pour connaître votre capacité d'emprunt.

🤷‍♂️ Est-ce que je peux emprunter 260 000 €?

Cela dépend de plusieurs facteurs : vos revenus, votre situation professionnelle, familiale mais aussi du montant de votre apport personnel. Adressez-vous à un courtier pour déterminer avec précision quelle est votre capacité d'emprunt !