Assurance habitation : votre devis en ligne

Assurance habitation et devis en ligne : dans quel but ?

Le devis est un document récapitulant l’estimation des coûts de tel ou tel service. Il s’agit en termes d’assurance de vous donner une représentation de ce en quoi peut consister votre futur contrat d’assurance chez cet assureur spécifique et dans vos conditions personnelles.

Quelle est l’utilité de demander un devis d’assurance habitation ?

L’utilité de demander un devis est donc de vous renseigner par rapport à vos possibilités en matière d’assurance habitation, les coûts que cela représente, les garanties qui vous seront disponibles et leur effet sur le montant de votre prime d’assurance, etc.

Si vous êtes en situation de location, de colocation, ou si tout simplement vous êtes copropriétaire ou propriétaire d’un bien immobilier, il est possible que vous hésitiez entre souscrire un contrat chez tel ou tel assureur.

Demander un certain nombre de devis à ces différents acteurs peut être une façon de les comparer, au-delà de leurs indications initiales et générales sur leurs sites web respectifs. Ces derniers vous permettent un gain de temps considérable, ainsi qu’une gratuité totale du processus.

De plus, les résiliations de contrats d’assurance étant des processus compliqués (il est notamment impossible de résilier un contrat d’assurance avant votre premier paiement, c’est-à-dire avant 1 an), les devis vous permettent plus de sûreté et de tranquillité dans votre décision finale.

Comment faire une demande de devis en ligne ?

Les assureurs qui vous proposent de souscrire un contrat d’assurance habitation chez eux vous offriront la possibilité de réaliser ces devis en ligne, depuis leur site web. Les plateformes étant construites de façon à vous simplifier la tâche, obtenir un devis n’est pas compliqué.

Il s’agit seulement d’être prêt à fournir un certain nombre d’informations via le formulaire en ligne. Ces renseignements constitueront en effet la base du devis et de toutes les indications qu’il contient. Veillez donc à donner les bonnes informations – il en va de l’obtention d’un résultat fiable et donc utile à vos fins.

Les informations qu’il faut renseigner peuvent varier en fonction de l’assureur, mais sont globalement parlant les suivantes :

Vos coordonnées de contact

Votre caractère de locataire ou de propriétaire

Le type de logement concerné (appartement ou maison)

Les caractéristiques globales du logement (superficie, nombre de pièces)

La situation géographique du logement

La valeur estimée de vos biens personnels (cette information n’est nécessaire qu’aux assurances habitation qui couvrent ces biens, à savoir notamment les assurance multirisque habitation).

Les éventuelles dépendances de votre logement et leur nature

Votre situation (sinistres passés, situation professionnelle et familiale…)

Vous obtiendrez ensuite le résultat de votre simulation sous forme de devis, qui constitue donc un modèle de contrat potentiel chez cet assureur, selon vos circonstances.

Les modalités d’assurance habitation : comment choisir ?

Demander un devis à plusieurs assureurs différents est le point de départ de toute comparaison de contrats d’assurance. Cependant, il s’agit aussi de comprendre ce que l’on lit sur ces devis, et de connaître les bases de toute assurance habitation.

Les différentes sortes d’assurances habitation

La première chose à savoir, c’est qu’il existe plusieurs sortes d’assurances habitation. On note les assurances habitation classiques, les assurances multirisque habitation, et enfin, cas particulier, les assurances PNO (propriétaire non occupant).

Rappel Il n’est obligatoire de souscrire un contrat d’assurance habitation que si l ‘on est locataire ou co-propriétaire. Seuls les propriétaires de logement peuvent choisir de ne pas en souscrire. Il n’en demeure pas moins qu’il est fortement conseillé pour ces derniers de trouver une assurance habitation tout de même.

Commençons par l’assurance habitation classique. Celle-ci ne vous remboursera que sur les réparations concernant votre logement en tant que tel, au sens strict, et ne couvre donc pas tout ce qui touche à vos biens personnels par exemple.

À son état de garanties minimales, cette assurance classique couvre uniquement les sinistres suivants :

Les dégâts des eaux

Les incendies

Les explosions

Ces offres d’assurance vous paraîtront peut-être attractives dans la mesure où leur quantité réduite de garanties les rend peu chères. La prime d’assurance (votre coût annuel d’assurance) indiquée sur les devis de ces sortes d’assureurs sera basse. C’est certes un avantage, mais à ne pas prendre tout seul et tel quel.

En effet, il existe des sortes d’assurances typiquement plus chères, mais qui le sont parce qu’elles vous couvrent dans davantage de situations et sur plus d’enjeux.

Nous avons en particulier l’assurance multirisque habitation. Ce type d’assurance présente la particularité de couvrir non seulement les dommages occasionnés sur votre logement, mais aussi ceux qui concernent vos biens personnels, ainsi que les cas où votre responsabilité civile serait engagée.

Enfin, nous pouvons également évoquer le cas de l’assurance habitation PNO, donc Propriétaire Non Occupant. Il s’agit d’une assurance dédiée aux cas où une propriété est entièrement vide, ou bien habitée gratuitement par un tiers, ou encore aux situations où le logement est loué par un individu qui n’a pas de couverture d’assurance suffisante.

Quels critères prendre en compte pour son choix d’assurance habitation ?

Les devis d’assurance habitation vous renseigneront sur divers facteurs, entre les garanties offertes par l’assureur et le coût annuel de l’assurance, aussi appelée prime d’assurance, et toute une série d’autres considérations tarifaires ou autres.

En ce qui concerne tout d’abord les garanties, c’est-à-dire les sinistres couverts par l’assureur, il ne tient qu’à vous de choisir parmi les garanties additionnelles celles qui vous paraissent les plus adaptées aux risques que présente votre logement ou ses alentours.

Cela peut comprendre les catastrophes naturelles et d’autres sinistres au sens strict, mais aussi des vols d’objets de valeur, le vandalisme, l’assurance scolaire… Selon vos besoins, certains seront plus importants que d’autres.

Le coût de l’assurance augmente avec le nombre de garanties rajoutées, mais retenez bien que par rapport aux sommes que votre assurance vous remboursera en cas de problème, votre prime d’assurance est un montant assez négligeable. Cela vaut donc en général la peine de demander un certain nombre de garanties supplémentaires, même si on peut avoir l’impression de ne pas en avoir besoin.

Attention S’il est bon de prendre en considération les garanties à rajouter, il faut aussi savoir qu’il existe des exclusions. Ces exclusions, fixées par l’assureur, correspondent à des sinistres ou situations pour lesquels celui-ci ne vous remboursera pas. Il s’agit en général de circonstances telles que la guerre, ou de tout ce qui touche au nucléaire.

Enfin, faites attention aux questions de taux et plafonds de remboursement que proposent tel ou tel assureur. Tous n’auront pas la même offre en termes du montant qu’ils sont prêts à vous rembourser. Enfin, il faut également considérer la franchise, c’est-à-dire la somme qu’il vous restera à payer après le remboursement.

Quelles démarches pour souscrire un contrat d’assurance habitation ?

Comment souscrire un contrat d’assurance ? Une fois votre choix d’assureur à peu près fait grâce notamment à l’utilisation de devis en ligne, il faut en effet le contacter et lui donner les renseignements nécessaires à l’établissement de votre contrat.

Quelles obligations mutuelles pour l’assureur et l’assuré ?

Les informations à fournir à votre futur assureur s’inscrivent dans une logique particulière couramment appelée les obligations mutuelles de l’assureur et de l’assuré. Il s’agit tout simplement d’un engagement des deux acteurs concernés par le contrat à faire parvenir à l’autre partie des renseignements véridiques.

Au-delà de ça, il faut aussi faire attention à ne pas retenir d’information dont on serait au courant et qui influerait sur les termes du contrat. Ainsi, si un risque supplémentaire se rajoute à votre logement, il s’agit d’en faire part à votre assureur dans les 15 jours qui suivent votre découverte de ce fait.

De même, votre assureur doit vous donner non seulement des informations relatives aux termes exact de votre contrat et ses éventuels changements, mais aussi des conseils réels relatifs à la couverture dont vous auriez besoin. Tout manque de respect de cette règle peut donner légitimement lieu à une annulation du contrat par l’une ou l’autre partie.

Quel processus suivre avant de pouvoir signer votre contrat d’assurance habitation ?

Il s’agit tout d’abord de vous rendre sur son site ou de le contacter pour lui faire part de votre volonté de signer un contrat d’assurance habitation chez lui. De là, vous aurez à remplir un formulaire tout comme vous l’aviez fait pour obtenir le devis.

C’est à ce stade que votre obligation à la transparence est d’actualité : il s’agira notamment de donner des renseignements relatifs aux risques que présente votre logement ou tout autre élément potentiellement couvert par l’assurance. C’est par rapport à cela que votre prime d’assurance sera calculée, et que l’assureur émettra éventuellement quelques réserves.

Vous recevrez donc une proposition de contrat d’assurance habitation de la part de l’assureur, que vous pouvez signer si vous en êtes satisfait. Bien entendu, avoir fait faire un devis au préalable, et ce auprès de divers assureurs différents, vous aidera à vous sentir entièrement à l’aise avec cette signature finale.

