Assurance habitation télétravail : conditions, souscription, droits et obligations

La crise sanitaire a obligé les employeurs et les employés à modifier leurs habitudes quotidiennes pour s’adapter aux nouvelles manières de travailler imposées par les différents confinements successifs et l’instauration du couvre-feu. Le télétravail s’est rapidement démocratisé – malgré certaines réticences – et aujourd’hui, il apparaît comme une nouvelle façon de travailler. Néanmoins, le télétravail est encadré par la loi et implique des droits et des devoirs pour l’employeur et les employés : il y a-t-il besoin de souscrire une assurance habitation télétravail pour se protéger en cas d’incident ?