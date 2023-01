Comment trouver la meilleure assurance habitation en 2022 ?

Comment trouver la meilleure assurance habitation en 2021 ?

Sur quels critères se baser ?

Pour trouver la meilleure assurance habitation, il va falloir effectuer vos recherches en fonction de vos critères. Pour beaucoup, la meilleure assurance habitation va être celle qui va avoir un bon rapport qualité prix. De même, la meilleure assurance habitation pour un locataire, ou pour une colocation ne va pas être la meilleure assurance habitation pour un propriétaire. Trouver la meilleure assurance habitation lorsque l’on est jeune et étudiant n’est également pas forcément simple.

Cependant, il est conseillé de ne pas baser sa décision uniquement sur le prix. Pensez qu’il vaut mieux souscrire une assurance complète avec les garanties dont vous avez besoin, plutôt que de chercher à faire des économies. Si un sinistre arrive dans votre logement, mieux vaut être bien couvert. Les éventuelles réparations ainsi que les indemnisations des sinistres peuvent coûter cher.

Pour trouver la meilleure assurance habitation, la principale question à se poser concerne les garanties que vous souhaitez avoir. L’assurance la plus conseillée pour votre logement est l’assurance multirisques habitation. Le gros avantage de cette assurance est qu’elle offre trois volets de garanties :

la responsabilité civile : si vous êtes responsable, en tant que propriétaire ou locataire du logement), de dégâts causés à des tiers ;

la responsabilité civile vie privée : si vous êtes responsable, dans votre vie privée, d’un dommage causé à des tiers ;

les dommages aux biens : si un sinistre survient, cette garantie permet d’assurer votre logement et vos biens.

De manière générale, les garanties comprises dans l’assurance multirisques habitation sont les suivantes : dégât des eaux ;

incendie ;

bris de glace ;

catastrophe naturelle. Il existe également des garanties optionnelles, comme par exemple : vol et vandalisme ;

vol d’objets de valeur ;

instruments de musique ;

assurance scolaire ;

installations de jardin…

Pour trouver la meilleure assurance habitation, le mieux est de demander plusieurs devis de contrat d’assurance auprès de différentes compagnies d’assurance. Cela vous permettra de les comparer afin de choisir celle qui vous conviendra le mieux.

Où trouver des avis ?

Pour trouver votre assurance habitation, il peut être intéressant de se référer à des avis laissés par des clients, qui pourront vous dire quelle a été la meilleure assurance habitation pour eux. Des forums existent également pour trouver la meilleure assurance habitation.

Cela ne signifie pas que ce qui a été bien pour eux sera bien pour vous, mais cela permet néanmoins de vous donner une idée et de faire un premier tri parmi toutes les assurances proposées sur le marché.

Je trouve l’assurance habitation qu’il me faut chez papernest ! C'est parti !

Annonce

Quel est le prix moyen d’une assurance habitation ?

Il n’existe pas un prix fixe pour l’assurance habitation. Le prix d’une assurance habitation va dépendre de plusieurs critères. Il va par exemple évoluer en fonction :

du type d’habitat ;

de la nature de l’habitat ;

du lieu ;

du contenu de l’habitat ;

des sinistres passés ;

de l’étendue de la couverture choisie.

Le saviez-vous ? Le prix de l’assurance multirisques habitation est appelé « prime d’assurance ».

Encore une fois, le prix de l’assurance habitation ne va pas être identique pour tout le monde. Lorsque vous prendrez contact avec votre assureur afin de souscrire une assurance habitation, ce dernier vous fera remplir un questionnaire afin d’évaluer les risques. C’est donc à ce moment-là que vous pourrez avoir une idée plus précise du montant que vous allez payer pour votre assurance habitation.

Mais gardez bien en tête qu’il ne faut pas forcément chercher à faire des économies, puisque plus votre assurance aura de garanties, et moins vous paierez de votre poche en cas de sinistre dans votre logement.

Comment se déroule la souscription d’une assurance habitation ?

Vous avez trouvé l’assurance habitation qui vous convient ? Alors il ne reste plus qu’à souscrire un contrat. Les démarches sont assez simples et rapides. Vous ne perdrez donc pas trop de temps à souscrire une assurance habitation auprès de votre assureur.

Quelles sont les démarches à effectuer ?

Une fois que vous aurez trouvé la meilleure assurance habitation pour votre logement, il va falloir souscrire un contrat. L’opération est assez simple, puisque vous n’avez qu’à contacter votre assureur pour lui faire part de votre décision. Un simple appel téléphonique suffit. Vous aurez néanmoins besoin de fournir certaines informations vous concernant et concernant votre logement.

Avec ces renseignements, l’assureur va pouvoir vous donner une proposition d’assurance. Si cette dernière vous convient vous n’avez qu’à signer le contrat d’assurance.

De quoi est composée la proposition d'assurance ? La proposition d’assurance contient une fiche d’information sur les prix et les garanties ainsi qu’un exemplaire du projet de contrat et de ses annexes. Vous devez pouvoir trouver sur ce document les limites de garanties, la loi applicable, les instances compétentes en cas de litiges ainsi que les conditions de déclenchement de la garantie pour les contrats de responsabilité.

Si votre contrat d’assurance a été souscrit à distance (par téléphone ou sur Internet), alors vous disposez d’un délai de 14 jours pour vous rétracter.

Quel document fournir pour une assurance habitation ?

Comme évoqué précédemment, vous n’avez pas besoin de fournir de documents au moment de la souscription d’une assurance habitation. Les seuls éléments que vous devrez renseigner concernent votre identité ainsi que votre logement. Vous allez ainsi devoir donner des informations sur :

votre identité et votre situation professionnelle ;

votre adresse ;

la date souhaitée de début du contrat ;

si vous êtes propriétaire, locataire ou colocataire ;

si le logement est votre résidence principale ou secondaire ;

les caractéristiques du logement : type, superficie, nombre de pièces, présence d’une piscine, d’un jardin… ;

la valeur de vos biens à assurer ;

les garanties optionnelles souhaitées.

Quand paye-t-on l’assurance habitation ?

Le paiement de l’assurance habitation se fait au moment des échéances. Cela peut se faire soit :

en une seule fois au moment de l’échéance ;

en plusieurs fois si le fractionnement de façon mensuel, trimestriel ou semestriel est prévu au contrat.

Une fois la date d’échéance passée, vous disposez d’un délai de 10 jours pour effectuer le paiement. Si ce dernier n’a pas été fait dans ce délai, alors vous recevrez une lettre de mise en demeure de votre assureur. 30 jours après le dépassement du délai, votre contrat d’assurance sera suspendu en raison du non-paiement.

papernest m’accompagne dans ma recherche d’assurance habitation ! Je clique !

Annonce

L’assurance habitation est-elle obligatoire ?

Le caractère obligatoire de l’assurance habitation va dépendre de votre statut : si vous êtes propriétaire ou locataire.

En tant que propriétaire, vous n’êtes pas dans l’obligation de souscrire une assurance habitation. Elle n’est exigée que si le logement est situé dans une copropriété. Si ce n’est pas le cas, alors vous n’êtes pas obligé. Elle est néanmoins conseillée.

En revanche, comme l’explique ce site, en tant que locataire, vous allez devoir souscrire une assurance habitation. Cette dernière est obligatoire si vous souhaitez louer un logement. Vous allez devoir fournir l’attestation d’assurance habitation après avoir signé le contrat de bail. Que le bien soit meublé ou non, et que vous soyez en colocation ou non, vous allez devoir passer par cette étape.

Si vous êtes locataire, alors il va falloir que vous souscriviez au minimum une assurance risques locatifs. Cette garantie n’est pas aussi complète que l’assurance multirisques habitation. En effet, avec la garantie risques locatifs, vous serez couvert en cas :

d’incendie ;

de dégât des eaux ;

d’explosion.

Cependant, cette garantie ne protège pas :

vos biens personnels ;

votre responsabilité civile en cas de dommages corporels causés par un tiers.

Par exemple, si vous subissez un dégât des eaux dans votre logement, et que ce dernier endommage l’appartement de l’un de vos voisins, alors l’assurance risques locatifs ne couvrira pas les dommages. Vous devrez donc payer vous-même les éventuelles réparations. C’est pourquoi il est conseillé de souscrire une assurance multirisques habitation.

Comment résilier une assurance habitation ?

Vous n’êtes plus satisfait de votre assurance habitation ou tout simplement vous allez déménager ? Il est possible de résilier votre contrat, en respectant certaines conditions.

Dans quels cas résilier son assurance habitation ?

En cas de déménagement

Si vous allez bientôt déménager afin de changer de logement, alors vous allez devoir résilier votre assurance habitation. Le déménagement constitue donc l’un des deux cas pour lequel vous allez pouvoir résilier votre assurance habitation.

Sachez que si vous changez de logement, la résiliation n’est pas la seule option. En effet, vous avez la possibilité de transférer votre contrat à votre nouveau logement. Si vous choisissez cette option, il se peut que votre assureur vous fasse part de modifications tarifaires ou de garanties.

En cas de changement de compagnie d’assurance

La seconde possibilité qui peut vous mener à résilier votre assurance habitation est si vous n’êtes plus satisfait de votre contrat actuel, et que vous souhaitez changer d’assureur.

Sous certaines conditions, vous pourrez alors résilier votre contrat pour en souscrire un nouveau chez un autre assureur.

Puis-je résilier mon assurance habitation à tout moment ?

Savoir à quel moment vous avez le droit de résilier votre assurance habitation dépend de la raison de votre résiliation.

En cas de déménagement

Si la raison de votre résiliation est votre déménagement, alors vous pouvez résilier votre contrat à n’importe quel moment. Le seul élément que vous devez prendre en compte concerne votre assureur, que vous devez informer dans les 15 jours suivant votre sortie des lieux.

En cas de changement de compagnie d’assurance

En cas de changement de compagnie d’assurance, alors les délais ne sont pas les mêmes. Vous avez toujours la possibilité de résilier votre contrat, il faudra néanmoins attendre la première échéance pour le faire. Avant cette première échéance, il est impossible de résilier son contrat d’assurance habitation. Vous devez donc informer votre assureur de votre volonté de résilier votre contrat 2 mois avant l’échéance.

Si vous souhaitez résilier votre contrat alors que la première échéance est passée, alors vous n’avez plus de délai à respecter. Il vous suffira de souscrire une assurance chez un autre assureur, en lui précisant que vous avez un contrat chez un autre assureur. Dans la plupart des cas, votre nouvel assureur se chargera des démarches de résiliation auprès de votre ancien assureur.

Comment rédiger une lettre pour résilier un contrat d’assurance ?

Vous souhaitez résilier vous-même votre contrat d’assurance ? Pour ce faire, vous devez envoyer une lettre de résiliation en courrier recommandé. Vous pouvez vous inspirer du modèle ci-dessous pour votre lettre de résiliation.

Modèle de lettre de résiliation :

(Votre nom, prénom) (Votre adresse postale) (Votre adresse mail) (Votre numéro de téléphone) (Nom de votre assureur) (Adresse de votre assureur) Lettre recommandée avec accusé de réception Objet : Demande de résilliation contrat assurance habitation Madame, Monsieur, Par la présente, je vous informe de ma volonté de résilier mon contrat n°(numéro de votre contrat), souscrit le (date de souscription de votre contrat), pour le logement situé au (adresse de votre logement). Je vous prie donc de bien vouloir résilier mon contrat dans un délai de 30 jours suivant la réception de ce courrier. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. (Votre signature)

Je souscris une assurance habitation en quelques clics chez papernest ! Je commence !

Annonce

FAQ

Qui paye l'assurance habitation entre le locataire et le propriétaire ?

Si vous êtes locataire d'un logement, alors c'est à vous de souscrire une assurance habitation, que vous devrez payer en plus des loyers dûs au propriétaire. Cette assurance étant obligatoire, le propriétaire à la possibilité de résilier votre bail si vous n'en souscrivez pas une.

Quand prend effet l'assurance ?

Lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance habitation, ce dernier prend effet au moment de sa formation. Il est également possible de convenir d'une date pour faire débuter le contrat.

Quelle est la durée d'un contrat d'assurance ?

Lorsque vous souscrivez un contrat d'assurance, la durée de ce dernier est généralement d'un an. Vous avez la possibilité de renouveler ce contrat à chaque échéance annuelle.