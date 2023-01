Assurance habitation en ligne : devis, pas chère, attestation immédiate

Comment trouver une assurance habitation en ligne pas chère ?

À quoi sert l’assurance habitation en ligne ?

Une assurance habitation en ligne dispose des mêmes garanties qu’une assurance habitation « classique ». Ainsi, on peut y souscrire sans crainte et cela apporte même quelques avantages. En effet, en optant pour une assurance habitation en ligne, on gagne du temps dans la recherche de la meilleur assurance, mais aussi au moment de la souscription ou encore de la résiliation.

Comment utiliser un comparateur d’assurance habitation en ligne ?

Le comparateur d’assurance habitation en ligne est un outil qui va comparer les différentes assurances habitation en ligne afin de présenter celle qui correspond le mieux aux attentes de l’occupant du logement. Très utile, le comparateur permet de gagner du temps dans la recherche de son assurance habitation en faisant ce travail de recherche à la place du particulier.

En effet, en l’absence du comparateur d’assurance habitation, il faudrait faire le tour des compagnies d’assurance et négocier afin d’obtenir un contrat au meilleur tarif et avec les meilleures garanties. Cependant, il dispose d’autres avantages :

Disponibilité 24h/24 et 7j/7 ;

Outil gratuit ;

Ne constitue pas une promesse de souscription ;

Réponse rapide.

Pour être efficace, le comparateur d’assurance habitation en ligne va se baser sur plusieurs critères :

Le prix du contrat ;

Le nombre de garanties ;

Les exclusions ;

Le montant de la franchise ;

Le délai de carence ;

Les plafonds d’indemnisation, etc.

L’utilisation de filtres est donc recommandé pour que le comparateur prenne en compte tous ces critères et trouve l’assurance habitation en ligne la plus adaptée.

Comment obtenir un devis pour une assurance habitation en ligne ?

Pour obtenir un devis pour son assurance habitation en ligne, il faut simplement se rendre sur un comparateur d’assurances ou sur le site internet d’un assureur. À partir de là, on peut avoir un devis clair de l’assurance habitation en ligne que l’on convoite et ainsi mieux se projeter sur son contrat.

Le contenu du devis varie selon la compagnie d’assurance, mais il contient toujours l’ensemble des prestations du contrat comme les garanties, les exclusions, la franchise, etc.

Le devis d’assurance habitation en ligne s’obtient en indiquant certaines informations comme :

Le type du bien à assurer (maison ou appartement) ;

La superficie du bien ;

Le nombre de pièces ;

Le statut de l’assuré (locataire ou propriétaire) ;

Le statut du logement (résidence principale ou secondaire) ;

L’adresse du domicile ;

Les précédents sinistres ;

La présence ou non de dépendances, etc.

Une fois de plus, il est bon de rappeler que demander un devis n’est pas synonyme de signature du contrat d’assurance. Cela permet simplement d’avoir une meilleure vision de son assurance habitation en ligne.

L’obtention d’un devis peut se faire chez n’importe quelle compagnie d’assurance qu’elle soit à 100% en ligne ou non.

Pourquoi souscrire une assurance habitation en ligne ?

Comme nous l’avons expliqué précédemment, la souscription d’une assurance habitation en ligne permet de gagner du temps dans sa recherche. Avec l’assurance habitation en ligne, on peut résilier son précédent contrat, comparer les offres et souscrire une assurance en seulement quelques clics. Cela vous permettra de trouver facilement votre assurance habitation lors de votre déménagement par exemple.

L’assurance habitation est une couverture obligatoire lorsque l’on n’est pas propriétaire du logement que l’on occupe. Elle permet de couvrir l’ensemble ou une partie des risques locatifs et donc de percevoir un indemnisation en cas de sinistre.

Le saviez-vous ? Les propriétaires d’un logement situé dans un copropriété ont également l’obligation de souscrire une assurance habitation.

Le prix de l’assurance habitation en ligne va principalement dépendre des garanties : plus il y en a, plus la prime d’assurance est chère. Cependant, il faut garder à l’esprit que moins il y a de garanties, moins le logement, ses occupants et les biens qu’ils possèdent sont protégés.

Parmi les principales garanties, on peut citer :

Les dégâts des eaux ; Les incendies ; Les explosions ; Les bris de glace ; Les catastrophes naturelles ; Les équipements, etc.

Les garanties ne sont pas les seuls paramètres à faire augmenter le prix de l’assurance habitation en ligne. Sont aussi pris en compte le type de logement (appartement ou maison), sa taille, son emplacement, les sinistres précédents, etc.

En moyenne, le montant de la prime d’assurance est de 180€ par an.

Peut-on avoir une assurance habitation en ligne immédiate

Comment souscrire une assurance habitation en ligne ?

La souscription d’une assurance habitation en ligne se fait généralement en quelques minutes. En effet, il faut simplement suivre les différentes étapes de la souscription, à savoir :

Réaliser une simulation d’assurance habitation ; Choisir son assureur en ligne ; Remplir le questionnaire ; Consulter attentivement la proposition d’assurance ; Signer le contrat d’assurance.

Disposer d’une assurance habitation est obligatoire lorsque l’on est locataire d’un logement ou propriétaire d’un bien situé dans une copropriété. Cela permet à l’occupant d’être protégé en cas de sinistre et de ne pas payer l’ensemble des réparations de sa poche.

Le saviez-vous ? Après la souscription d’une assurance habitation en ligne, l’assuré dispose d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires.

S’il existe différents types d’assurance habitation, la plus fréquemment souscrite en France est l’assurance multirisques habitation (MRH). Cette assurance habitation contient au minimum trois volets de garantie :

La responsabilité civile ;

La responsabilité civile vie privée ;

Le dommage aux biens.

L’assurance multirisques habitation couvre les risques locatifs classiques (incendie, dégâts des eaux), mais aussi d’autres risques comme par exemple le vol ou la perte d’un équipement en cas de coupure de courant.

Au moment de souscrire une assurance MRH en ligne, il faut faire attention à certains éléments tels que :

Le montant de la franchise ;

Les exclusions de garantie ;

La hauteur du plafond de remboursement ;

Le type de remboursement.

La franchise désigne le montant qui reste à la charge de l’assuré après le dédommagement. Il existe des assurances habitation en ligne sans franchise, mais la prime d’assurance est alors plus élevée.

Assurance habitation en ligne : Comment obtenir une attestation immédiate ?

L’attestation d’assurance habitation en ligne est un document qui certifie que le logement est bel et bien assuré. Cette attestation s’obtient après la souscription d’une assurance habitation et est généralement envoyée par mail par la compagnie d’assurance.

L’attestation est générée de façon immédiate et récapitule les informations du logement. Une copie de ce document doit ensuite être remise au propriétaire du logement afin de prouver que l’on est assuré.

Dans le cas d’une assurance habitation en ligne, l’attestation peut se télécharger depuis l’espace client.

Comment souscrire une assurance habitation en ligne sans paiement immédiat ?

Il est fréquent que les compagnies d’assurance exigent le versement d’un acompte au moment de la souscription d’un contrat qui va activer la couverture du contrat. Cet acompte (souvent très cher) représente un véritable obstacle pour de nombreux foyers modestes.

Heureusement, il existe des assurances habitation en ligne qui ne demandent pas de versement immédiat, mais elles sont rares. Pour les trouver, il faut utiliser un comparateur d’assurance habitation qui va faire le tri parmi tous les contrats en quelques clics. Ainsi, les personnes n’ayant pas les moyens de verser l’acompte peuvent malgré tout souscrire une assurance habitation.

Cependant, choisir une assurance habitation sans paiement immédiat n’est pas forcément une si bonne idée. En effet, les compagnies d’assurance qui proposent ce genre de contrat réalisent généralement un lissage de la prime d’assurance. Cela signifie que le montant de l’acompte est réparti sur les cotisations suivantes. Ces dernières sont donc légèrement plus chères que d’habitude.

Afin d’éviter ce type de contrat d’assurance qui ne les arrange pas, les compagnies mettent en place d’autres dispositifs pour attirer les consommateurs comme :

Le parrainage ;

Le premier mois offert ;

Un tarif préférentiel durant plusieurs mois, etc.

Le saviez-vous ? Même si l’on a choisi une assurance habitation en ligne sans versement d’acompte, des frais de dossier peuvent s’appliquer.

Comment résilier son assurance habitation en ligne ?

La résiliation d’une assurance habitation en ligne se déroule dans les mêmes conditions que pour pour une assurance habitation plus classique. L’assuré doit obligatoirement attendre la première échéance du contrat avant de procéder à une résiliation.

Selon les principes de la loi Hamon (plus de détails en cliquant ici), la résiliation du contrat d’assurance peut intervenir à tout moment, une fois la première échéance passée. L’assuré doit simplement envoyer une lettre de résiliation par courrier recommandé au service client de son assureur.

La lettre de résiliation doit parvenir à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance.

Peu de personnes le savent, mais la compagnie d’assurance est tenue d’envoyer un avis d’échéance (document qui rappelle la date d’échéance) au moins 15 jours avant celle-ci. Dans le cas où l’assureur ne remplit pas cette obligation, il est possible de résilier son contrat sans frais après la reconduction.

Sauf indication contraire, la reconduction du contrat d’assurance est tacite à chaque date d’anniversaire.

En savoir plus :

Quelle assurance habitation pour une location meublée ?

FAQ

Est-il obligatoire d'avoir une assurance habitation ?

L'assurance habitation est obligatoire dans deux cas :

Lorsque l'on est locataire ; Lorsque l'on est propriétaire d'un bien en copropriété.

En revanche, l'assurance habitation n'est pas obligatoire pour les propriétaires qu'ils occupent leur bien ou non. Ils ont cependant la possibilité de souscrire une assurance habitation pour bénéficier d'une meilleure couverture.

Quand prend effet une assurance habitation ?

Dans la plupart des cas, la date d'effet des garanties est la même que la date de souscription de l'assurance habitation. Cependant, il est possible que ces deux dates soient différentes en raison de circonstances particulières. Quoi qu'il en soit, la date d'effet doit être clairement indiquée sur le contrat d'assurance.

Qu'est-ce qu'une assurance MRH ?

L'assurance MRH (multirisques habitation) est l'assurance habitation qui offre le plus haut niveau de couverture. Selon le nombre de garanties et la compagnie d'assurance, la MRH peut être plus ou moins chère. Elle s'adapte à tous les types de profils comme les propriétaires ou les étudiants, par exemple.

Néanmoins, le prix ne doit pas être le seul critère de sélection d'une assurance habitation. En effet, plus l'assurance est chère, plus la couverture est complète.