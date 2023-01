Quelles sont les offres internet pas chères ?

Sur le marché des box internet il existe une multitude d’offres différentes. Chaque opérateur propose plusieurs offres pour des box internet. Cependant, si vous êtes à la recherche d’une offre internet pas chère, alors nous pouvons vous conseiller de vous tourner vers les marques low-cost des opérateurs Orange et SFR : Sosh et Red by SFR.

L’avantage de ces marques est qu’elles commercialisent des offres qui sont moins chères que les autres opérateurs. Vous pourrez ainsi bénéficier d’une box internet pour moins de 30€ par mois.

Vous trouverez-ci dessous les prix des offres des opérateurs low-cost, ainsi que leurs caractéristiques.

Liste des box internet de Sosh :

Nom de l’offre Type de connexion Débit ascendant Débit descendant Téléphonie Télévision Engagement Prix de l’abonnement Boite Internet ADSL inférieur à 1 Mb/s entre 1 Mb/s et 15 Mb/s appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations - sans engagement à partir de 14,99 €/mois Boite Internet Fibre jusqu'à 300 Mb/s jusqu'à 300 Mb/s appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations - sans engagement à partir de 14,99 €/mois puis 29,99 €/mois

Liste des box internet de Red by SFR :

Nom de l’offre Type de connexion Débit ascendant Débit descendant Téléphonie Télévision Engagement Prix de l’abonnement RED Box ADSL 1 Mb/s entre 1 Mb/s et 20 Mb/s appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations 35 chaînes sans engagement à partir de 17 €/mois RED Box Fibre 300 Mb/s jusqu'à 300 Mb/s appels illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations 35 chaînes sans engagement à partir de 23 €/mois

Les offres de Sosh et Red by SFR étant aussi des offres sans télévision, si vous cherchez une offre internet sans TV pas chère, vous pouvez également regarder les tableaux ci-dessus pour faire votre choix.

Quelle offre box choisir ?

Si vous voulez souscrire une offre internet auprès de l’un des principaux fournisseurs, c’es également possible. Il faut cependant savoir que ces offres seront plus chères que les offres des fournisseurs low-cost.

Nous avons récapitulé dans ce tableau les différentes offres proposées par les fournisseurs principaux, pour l’ADSL.

Comparatif des box ADSL des principaux fournisseurs :



Comparatif des offres Internet ADSL des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Débit Téléphonie Télévision Engagement Prix

Bbox Ultym ADSL Boosté VDSL Appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/SALTO inclus pendant 6 mois puis 7€99/mois Engagement 1 an 29€99

Bbox Fit ADSL Boosté VDSL Appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays Engagement 1 an 15€99

Bbox Must ADSL Boosté VDSL Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h Engagement 1 an 24€99

Freebox Mini 4K ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, décodeur 4K 12 mois 16€

Freebox Révolution ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Freebox Pop ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Freebox Delta ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Livebox 15 Mb/s Vers les fixes Jusqu'à 140 chaînes TV incluses avec le Décodeur dernière génération(sur demande) 12 mois 36,99 €

Livebox Up 15 Mb/s Vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada Jusqu'à 140 chaînes TV incluses avec le Décodeur dernière génération(sur demande), Au choix: 2e Décodeur dernière génération ou Clé TV (sur demande) 12 mois 44,99 €

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes Aucun 19 €

Red by SFR ADSL Wifi 6 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes Aucun 26 €

SFR Fibre Premium 8 Gb/s Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en Europe (Inclus) SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 32€

SFR ADSL Power 8 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 200 chaînes 12 mois 26€

SFR Fibre Starter 500 Mb/s Appels illimités vers les Fixes en France (Inclus) SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 18€

SFR Fibre Power 2 Gb/s Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) Connect TV Android - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 26€

Boîte Sosh ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) Aucun 19,99€



Vous n’êtes pas sans savoir que les fournisseurs proposent également des offres pour la fibre. Vous trouverez donc dans le tableau ci-dessous un récapitulatif des offres internet des principaux fournisseurs pour la fibre.

Comparatif des box FIBRE des principaux fournisseurs :



Comparatif des offres Internet FIBRE des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Débit descendant Télévision Engagement Prix

Bbox Fit Fibre 400 Mb/s Engagement 1 an 15€99

Bbox Must Fibre 1 Gb/s Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h Engagement 1 an 24€99

Bbox Ultym Fibre 2 Gb/s Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/SALTO inclus pendant 6 mois puis 7€99/mois Engagement 1 an 29€99

Freebox Mini 4K Fibre 1 Gb/s 220 chaînes, décodeur 4K 12 mois 16€

Freebox Révolution Fibre 1 Gb/s 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Freebox Pop Fibre 5 Gb/s 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Freebox Delta Fibre 8 Gb/s 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 40€

Livebox Fibre 500 Mb/s Jusqu'à 140 chaînes TV inclusesavec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande) 12 mois 41,99 €

Livebox Up Fibre 2 Gb/s Jusqu'à 140 chaînes TVincluses avec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande), Au choix: 2e décodeur TV Ultra HD 4K ou Clé TV (sur demande) 12 mois 49,99 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s 35 chaînes Aucun 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 6 2 Gb/s 35 chaînes Aucun 26 €

SFR Fibre Premium 8 Gb/s SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 32€

SFR Fibre Power 8 2 Gb/s 200 chaînes 12 mois 26€

SFR Fibre Starter 500 Mb/s SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 18€

SFR Fibre Power 2 Gb/s Connect TV Android - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 26€

Boîte Sosh Fibre 300 Mb/s Appli TV d'Orange (offerte sur demande) Aucun 19,99€



Quelle box choisir sans engagement ?

De même que pour les abonnements mobiles, les offres box peuvent se trouver avec ou sans engagement. Les opérateurs proposent généralement les deux. Vous avez donc le choix de savoir si vous voulez vous engager ou non.

Nous avons récapitulé dans le tableau ci-dessous les différentes offres des principaux fournisseurs, pour que vous puissiez comparer leur prix et leurs caractéristiques.

Comparatif des box internet sans engagement :



Comparatif des offres Internet sans engagement des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Débit Téléphonie Télévision Prix

Freebox Pop ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Delta ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Pop Fibre Fibre 5 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 30€

Freebox Delta Fibre Fibre 8 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus 40€

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes 19 €

Boîte Sosh ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) 19,99€

Boîte Sosh Fibre 300 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) 19,99€



Comment avoir accès à internet sans box ?

Si vous ne disposez pas d’une prise téléphonique pour brancher votre box, ou si vous ne voulez tout simplement pas vous engager auprès d’un opérateur, sachez qu’il existe d’autres solutions pour avoir accès à internet sans box.

La box 4G

La première solution est de prendre une box 4G. Avant de choisir cette solution, vous devez tout d’abord vérifier que vous pouvez y avoir accès. En effet, les box 4G sont réservées à une catégorie de particuliers : ceux qui habitent dans une zone avec impossibilité de se connecter à l’ADSL.

Bon à savoir ! Pour savoir si vous avez droit à la box 4G, vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site internet de l’un des principaux opérateurs, afin de faire un test d’éligibilité. Par exemple, le site internet de SFR vous propose de faire ce test.

Si vous êtes éligible, alors vous pouvez vous renseigner pour savoir quelle box 4G choisir. Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour comparer les offres des différents opérateurs.

Comparatif des box 4G des principaux fournisseurs :



Comparatif des box 4G des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Options Télévision Téléphonie Prix

4G Box Débit Internet illimité 70 chaînes 32€99

Box 4G+ 250 Go - - 29,99€

4G Home Accédez jusqu'à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles.En option sur téléviseur avec la Clé TV à 3,99€/mois.

SFR Fibre Starter Netflix et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 13,49€/mois ou Disney+ et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 8,99€/mois SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) 32€



La clé 4G

La clé 4G est un système vous permettant de vous connecter n’importe où à internet. L’avantage de la clé 4G est que vous pouvez l’emmener où vous voulez, grâce à sa petite taille. Vous pouvez y connecter votre téléphone portable, votre ordinateur portable ou encore votre tablette numérique. Toutefois, vérifiez régulièrement que votre clé 4G soit chargée, pour ne pas vous retrouver sans internet à un moment où vous en aviez besoin.

Partage de connexion

Si vous souhaitez avoir une connexion internet sur votre ordinateur portable mais que vous n’avez pas de box internet ou de clé 4G, pensez au partage de connexion ! Comme son nom l’indique, le partage de connexion permet de transférer la connexion internet de votre téléphone portable vers votre ordinateur portable.

Soyez vigilant ! Attention tout de même, cette solution est à utiliser plutôt en cas d’urgence, puisque c’est votre forfait internet de votre téléphone qui sera utilisé.

FAQ

Quel est le fournisseur Internet le moins cher ?

Si vous chercher le fournisseur internet le moins cher, alors il va falloir vous tourner vers les offres des marques low-cost Sosh et Red by SFR, respectivement Orange et SFR. Les offres que ces marques proposent sont les moins chères sur le marché.

Peut-on souscrire un abonnement Internet seul ?

Lorsque vous regardez les box internet chez l'un des fournisseurs, ces dernières sont généralement accompagnées de différentes options, comme la téléphonie ou la télévision. Il est tout à fait possible de trouver des offres de box internet sans télévision.

Peut-on changer d'opérateur Internet ?

Si votre offre internet ne vous convient plus, sachez qu'il est tout à fait possible de changer d'opérateur. La seule chose que vous devez savoir et que vous paierez sûrement des frais de fermeture de service, ainsi que des frais en plus si vous résiliez votre abonnement avant la fin de la période d'engagement.