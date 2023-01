Quelle est la meilleure offre Internet ?

Aujourd’hui, 92% des foyers français possèdent un accès à Internet via une box Internet. Cet accès permet le transfert des données numériques. Pour profiter de ces services, il est nécessaire de souscrire une offre Internet auprès d’un fournisseur d’accès à Internet. Actuellement, il existe plusieurs opérateurs qui commercialisent différentes offres Internet aux débits et options variés.

Les principaux fournisseurs d’accès à Internet en France : Orange Free SFR Bouygues Telecom RED by SFR Sosh

Ces nombreux fournisseurs d’accès à Internet proposent plusieurs offres Internet et celles-ci s’adaptent aux différents usages et aux nombreux budgets des consommateurs. En souscrivant à une offre Internet adaptée à ses besoins, on évite de payer des services superflus ou de se retrouver bloqué dans son utilisation d’Internet.

Le saviez-vous ? Vous pouvez souscrire une offre ADSL ou une offre Internet compatible avec la fibre optique auprès d’un des fournisseurs d’accès à Internet. Ces différentes offres Internet vont s’adapter aux différents usages.

Quelle est la meilleure offre Internet pour l’ADSL ?

La technologie ADSL est la plus répandue au sein du territoire français puisqu’elle nécessite uniquement une box Internet compatible et une prise téléphonique. Les offres ADSL sont donc très répandues et la plupart des fournisseurs d’accès à Internet les commercialisent à des tarifs plus faibles par rapport à la fibre optique. Néanmoins, ces offres Internet ADSL proposent un débit moins important.

Il existe plusieurs offres Internet compatibles avec la technologie ADSL et celles-ci incluent des options variées comme la téléphonie fixe ou la télévision.

Les options des offres Internet ADSL : Les offres Double Play : téléphonie fixe + connexion Internet

Les offres Triple Play : téléphonie fixe + connexion Internet + télévision

Les offres Quadruple Play : box Internet + forfait mobile









Comparatif des offres Internet ADSL des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Débit Téléphonie Télévision Engagement Prix

Bbox Ultym ADSL Boosté VDSL Appels illimités vers les fixes et mobiles en France / Europe / Suisse, et vers les fixes de plus de 110 pays Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/SALTO inclus pendant 6 mois puis 7€99/mois Engagement 1 an 29€99

Bbox Fit ADSL Boosté VDSL Appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays Engagement 1 an 15€99

Bbox Must ADSL Boosté VDSL Appels illimités vers les fixes et mobiles en France, et vers les fixes de plus de 110 pays Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h Engagement 1 an 24€99

Freebox Mini 4K ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, décodeur 4K 12 mois 16€

Freebox Révolution ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Freebox Pop ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Freebox Delta ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Livebox 15 Mb/s Vers les fixes Jusqu'à 140 chaînes TV incluses avec le Décodeur dernière génération(sur demande) 12 mois 36,99 €

Livebox Up 15 Mb/s Vers les fixes et les mobiles de France métropolitaine, Europe, DOM, USA et Canada Jusqu'à 140 chaînes TV incluses avec le Décodeur dernière génération(sur demande), Au choix: 2e Décodeur dernière génération ou Clé TV (sur demande) 12 mois 44,99 €

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes Aucun 19 €

Red by SFR ADSL Wifi 6 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes Aucun 26 €

SFR Fibre Premium 8 Gb/s Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en Europe (Inclus) SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 32€

SFR ADSL Power 8 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 200 chaînes 12 mois 26€

SFR Fibre Starter 500 Mb/s Appels illimités vers les Fixes en France (Inclus) SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 18€

SFR Fibre Power 2 Gb/s Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) Connect TV Android - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 26€

Vous pouvez souscrire une offre Internet avec une période d’engagement ou préférer une box Internet sans engagement pour résilier votre abonnement quand vous le souhaitez sans payer de frais de résiliation.

Quelle est la meilleure offre Internet pour la fibre optique ?

Depuis quelques années, il est également possible de souscrire un abonnement très haut débit avec une box Internet compatible avec la fibre optique. Afin de profiter d’une connexion très haut débit, il est nécessaire d’installer la fibre optique dans son logement.

Test d’éligibilité à la fibre optique

Vous devez nécessairement effectuer un test sur Internet pour connaître votre éligibilité à la fibre optique. Vous devez simplement renseigner votre adresse postale et l’outil va déterminer si la fibre optique a été déployée dans votre quartier. Vous pouvez également consulter le site de l’Arcep pour connaître l’avancée du déploiement de la fibre optique.

Au moment de souscrire une offre Internet Fibre, il est nécessaire de vérifier l’éligibilité du logement pour connaître le(s) fournisseur(s) d’accès à Internet qui ont déployé la fibre optique dans le quartier. Il arrive qu’un opérateur détienne le monopole de certaines zones. Dans ce cas-là, les utilisateurs qui souhaitent accéder à la fibre optique doivent obligatoirement souscrire une offre Internet chez lui.

Dans le cas où le logement est éligible à une offre Internet compatible avec la fibre optique, il est possible de souscrire un abonnement très haut débit auprès d’un fournisseur d’accès à Internet. Aujourd’hui, tous les opérateurs du marché des télécommunications commercialisent ces offres.

Le saviez-vous ? Vous pouvez souscrire une offre Internet pas chère auprès des filiales low-cost et profiter de la qualité réseau fibré des principaux fournisseurs d’accès à Internet.

Quels sont les avantages de la fibre optique ?

La fibre optique possède plusieurs avantages par rapport à une connexion classique.

Les avantages de la fibre optique : Un meilleur débit Internet qui va permettre un transfert des données numériques plus rapide qu’avec une connexion ADSL

La télévision en haute définition pour les logements qui souscrivent une offre Triple Play ou Quadruple Play

Une connexion Internet toujours aussi performante même lors d’une connexion simultanée de plusieurs appareils : télévision, ordinateurs, tablettes numériques, smartphones, etc.





Comparatif des offres Internet FIBRE des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Débit descendant Télévision Engagement Prix

Bbox Fit Fibre 400 Mb/s Engagement 1 an 15€99

Bbox Must Fibre 1 Gb/s Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h Engagement 1 an 24€99

Bbox Ultym Fibre 2 Gb/s Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/SALTO inclus pendant 6 mois puis 7€99/mois Engagement 1 an 29€99

Freebox Mini 4K Fibre 1 Gb/s 220 chaînes, décodeur 4K 12 mois 16€

Freebox Révolution Fibre 1 Gb/s 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Freebox Pop Fibre 5 Gb/s 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Freebox Delta Fibre 8 Gb/s 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 40€

Livebox Fibre 500 Mb/s Jusqu'à 140 chaînes TV inclusesavec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande) 12 mois 41,99 €

Livebox Up Fibre 2 Gb/s Jusqu'à 140 chaînes TVincluses avec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande), Au choix: 2e décodeur TV Ultra HD 4K ou Clé TV (sur demande) 12 mois 49,99 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s 35 chaînes Aucun 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 6 2 Gb/s 35 chaînes Aucun 26 €

SFR Fibre Premium 8 Gb/s SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 32€

SFR Fibre Power 8 2 Gb/s 200 chaînes 12 mois 26€

SFR Fibre Starter 500 Mb/s SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 18€

SFR Fibre Power 2 Gb/s Connect TV Android - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 26€

Free est le seul fournisseur d’accès à Internet à proposer la fibre optique au même prix que l’ADSL.

Quelle est la meilleure offre Internet pour les box 4G ?

Aujourd’hui, 92% des foyers français possèdent un accès Internet via une offre Internet classique, c’est-à-dire l’ADSL ou la fibre optique. Néanmoins, 8% des Français ne peuvent pas accéder à Internet ou ne profitent pas d’une connexion optimale. Les habitants de ces zones – appelées des zones blanches – peuvent souscrire une box 4G pour bénéficier d’une connexion très haut débit via les réseaux mobiles des opérateurs.

Attention ! Il est conseillé de comparer la qualité de la couverture des différents 4G pour souscrire la box Internet auprès de l’opérateur qui propose le meilleur réseau mobile dans votre ville.

Les principaux fournisseurs d’accès à Internet doivent nécessairement proposer une box 4G à leurs clients afin de réduire la fracture numérique du territoire français. Par conséquent, il existe quatre offres Internet de box 4G. Ces offres sont toutes sans engagement et certaines sont des box 4G illimitée.

La 4G Home d’Orange La Box 4G de Free La Box 4G de SFR La 4G Box de Bouygues Telecom

Comparatif des offres de box 4G

Ces nombreuses offres Internet proposent le même service avec un prix différent et des options supplémentaires pour certains abonnements. Il est important de comparer les offres Internet avant de choisir son opérateur et sa box Internet.





Comparatif des box 4G des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Options Télévision Téléphonie Prix

4G Box Débit Internet illimité 70 chaînes 32€99

Box 4G+ 250 Go - - 29,99€

4G Home Accédez jusqu'à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles.En option sur téléviseur avec la Clé TV à 3,99€/mois.

Est-ce pareil une clé 4G ? La clé 4G n’a pas la même utilité par rapport à la box 4G. En effet, la clé 4G est un appareil nomade qui va vous permettre d’utiliser le réseau 4G via une clé. À l’inverse, la box 4G est une vraie box Internet pour votre domicile où vous pouvez facilement connecter plusieurs appareils. Elle doit être branchée pour fonctionner.

Il est important de comparer les différentes offres Internet par rapport à plusieurs critères qui peuvent varier selon les utilisateurs. En effet, certains consommateurs vont privilégier une box Internet pas chère, quand d’autres vont préférer profiter d’une assistance Internet de qualité. Aujourd’hui, le marché des télécommunications est essentiellement dominé par quatre fournisseurs d’accès à Internet.

Répartition du marché des télécoms français : Orange avec 45,5 % de parts de marché soit 13,2 millions d’abonnés à Internet.

Free avec 22,4 % de parts de marché soit 6,5 millions d’abonnés à Internet.

SFR avec 20,3 % de parts de marché soit 6 millions d’abonnés à Internet.

Bouygues Télécom avec 11,7 % de parts de marché soit 3,4 millions d’abonnés à Internet.

Vous pouvez également souscrire une box Internet auprès des filiales low-cost d’Orange et SFR : Sosh et RED by SFR.

Comment déterminer ses besoins numériques ?

Afin de souscrire la meilleure offre Internet, il est nécessaire de déterminer ses besoins numériques. Il sera ainsi possible de choisir une offre Internet adaptée à ses besoins, son usage numérique et ses attentes. En effet, il n’est par exemple pas nécessaire de souscrire une offre Triple Play pour un ménage qui ne regarde jamais la télévision.

Il y a plusieurs éléments à prendre en compte au moment de souscrire une offre Internet. Ces éléments vont permettre aux utilisateurs de s’orienter vers un certain type d’offres et choisir la box Internet la plus adaptée à leur utilisation.

Facteurs à considérer pour choisir une offre Internet adaptée : Le type de connexion souhaitée

L’éligibilité à la fibre optique

Le prix de l’abonnement

La période d’engagement

Les options incluses

La qualité du service client

Les éventuels avantages proposés par le fournisseur d’accès à Internet

Le saviez-vous ? Vous pouvez facilement résilier votre offre Internet après la période d’engagement dans le cas où vous avez souscrit un abonnement avec une période d’engagement. À l’inverse, si vous résiliez votre contrat avant la fin de votre engagement, vous vous exposez à des frais de résiliation, excepté en cas de motif légitime.

Choisir une offre Internet avec ou sans engagement ?

Le choix d’une offre Internet avec une période d’engagement ou sans période d’engagement va dépendre du profil du consommateur. En effet, tout dépend des besoins et des usages de chaque consommateur. En effet, certains utilisateurs préfèrent choisir une box Internet sans engagement pour résilier à tout moment : les étudiants, les locataires pour une courte durée, etc. De plus, ces offres Internet sans engagement peuvent être un bon moyen de tester les services d’un fournisseur avant de souscrire à une offre Internet avec une période d’engagement.

Aujourd’hui, les fournisseurs d’accès à Internet low-cost sont les seuls à proposer des offres sans engagement.

Free RED by SFR Sosh



Comparatif des offres Internet sans engagement à moins de 25 €/mois des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Débit descendant Téléphonie Télévision Engagement Prix

Freebox Révolution ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Freebox Révolution Fibre 1 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Red by SFR ADSL Wifi 5 20 Mb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes Aucun 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s Appels illimités vers fixes et mobiles 35 chaînes Aucun 19 €

Boîte Sosh ADSL 15 Mb/s Appels illimités vers fixes Appli TV d'Orange (offerte sur demande) Aucun 19,99€

Attention ! Les fournisseurs d’accès à Internet low-cost proposent une assistance uniquement via le site Internet. En effet, vous ne pouvez pas contacter un conseiller par téléphone ou directement dans une boutique physique. Free est le seul opérateur low-cost à proposer un service client classique.

Est-ce un bon plan de profiter des promotions ?

Afin de séduire des potentiels nouveaux clients, la plupart des fournisseurs d’accès à Internet proposent régulièrement des promotions et des bons plans. Ces réductions concernent les offres Internet, les forfaits mobiles et la vente de smartphones. Ainsi, ces promotions peuvent permettre de souscrire à la meilleure offre Internet pour un prix plus attractif !

N’hésitez pas à surveillez les sites de ventes privées pour retrouver des abonnements pas chers.

En savoir plus :

Quel fournisseur choisir pour une offre de clé 4G sans engagement ?

FAQ

Comment choisir son offre Internet ?

Le marché des télécommunications est un marché concurrentiel assez vaste. Que ce soit pour souscrire une box Internet, une box 4G ou choisir un forfait pour sa clé 4G, vous avez le choix parmi une pléthore d’offres Internet et mobiles et une multitude de fournisseurs.

Afin de faciliter vos recherches, vous pouvez utiliser un comparateur Internet.

Comment trouver l'offre Internet la moins chère du moment ?

Le marché des télécommunications est un marché fluctuant où les opérateurs changent régulièrement le prix des offres ou organisent des promotions sur les offres Internet et les forfaits mobiles.

Par conséquent, si vous souhaitez souscrire une box Internet pas cher, vous pouvez rester à l’affût des promotions ou préférez un fournisseur d’accès low-cost comme Free ou RED by SFR.

Quelles sont les promotions proposées par les FAI ?

Les fournisseurs d’accès à internet proposent des promotions sur leurs offres tout au long de l’année pour attirer de nouveaux clients. Ces promotions apparaissent pour plusieurs occasions : les périodes phares de l’année comme la rentrée ou les fêtes de fin d’année, pour le lancement d’une nouvelle offre, pour proposer un service ou une option à prix réduit pendant une durée limitée. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites internet des FAI pour découvrir les promotions actuelles.