Comment bien choisir son forfait sans engagement ?

Quel est le meilleur forfait sans engagement ?

Il existe un très vaste choix de forfaits sans engagement sur le marché. Pour se faire aider, on pourra utiliser un comparateur en ligne pour choisir le meilleur forfait sans engagement. Ou lire ce qui suit.

Quels sont les forfaits sans engagement des principaux opérateurs ?

Comparatif des forfaits mobiles sans engagement des différents opérateurs (janvier 2023) :



Comparatif des forfaits mobiles sans engagement (janvier 2023) : Opérateur Forfait 📞

Téléphonie 🌐

Internet 💰

Prix/mois



Quels autres opérateurs proposent des forfaits sans engagement à prix mini ?

Prixtel est un des opérateurs les moins chers du marché. La société a vu le jour en 2004 à Aix-en-Provence et utilise les réseaux Orange et SFR. Deux forfaits à moins de 10 euros sont disponibles. Le Petit offre 10 Go de data depuis la France, mais aussi l’Europe et les DOM, les appels illimités ainsi que les SMS/MMS. Le prix de ce forfait est de 4,99 euros durant la première année. Le prix passe ensuite à 9,99 euros. Comme Prixtel propose des forfaits flexibles, on peut dépasser sa consommation initiale. Le forfait s’adaptera alors automatiquement. Vous pouvez aussi souscrire au forfait 4G Le Grand qui pour 9,99 euros la première année (14,99 euros ensuite) offre 60 Go.

Cdiscount Mobile propose un forfait sans engagement très intéressant. Né en 2011, ce MVNO utilise les réseaux Bouygues, Orange et SFR. Pour 9,99 euros, vous avez 200 Go. Cette promotion offre naturellement les autres avantages comme les appels et SMS illimités. Si l’utilisateur ne souhaite pas dépenser autant et qu’il n’utilise que très peu internet, il peut souscrire une offre à 2 euros par mois présentant 200 Mo de data en 4G, 200 minutes d’appels (soit 3 h 30) et 200 SMS et MMS par mois. Il faut noter que la carte SIM est à acheter 10 euros.

Un autre forfait mobile sans engagement est disponible à moins de 10 euros (9,99 €) auprès de La Poste Mobile. Cet opérateur a débarqué sur le marché en 2014. Il utilise le réseau SFR. Le forfait sans engagement La Poste est proposé en promotion et présente 30 Go, appels et SMS illimités. Le prix habituel est de 10,99 euros. Si le besoin en data est raisonnable, on peut aussi souscrire une offre à 100 Mo avec appels et SMS illimités. Autre possibilité pour ceux qui utilisent peu leur téléphone : le forfait 100 Mo et 2h d’appels et SMS illimités. Le prix descend alors à 4,99 euros par mois. Ces forfaits sont utilisables en France naturellement, mais aussi Europe et dans les Dom.

Les forfaits mobiles sans engagement à 0 euro

De nombreux opérateurs proposent à leurs clients des formules particulièrement intéressantes, puisqu’elles sont à 0 euro. Difficile de faire moins cher. Néanmoins, cela s’applique sous certaines conditions incontournables. Ce type d’offre est conditionné au fait d’être déjà client auprès de l’opérateur et d’avoir souscrit à une offre internet (plus spécifiquement une offre box). C’est alors un bonus compris dans l’offre box. Mais une fois que le client résilie son abonnement, le forfait gratuit prend également fin.

Ces forfaits sont majoritairement proposés par les opérateurs historiques. Il faut remarquer qu’Orange et SFR proposent ce type de forfait uniquement avec engagement de 12 mois minimum. À noter encore que le prix de zéro n’est garanti que pendant la première année de souscription. Le prix grimpe ensuite très fortement (jusqu’à 8 euros supplémentaires par mois).

Parmi les opérateurs historiques, seul Free propose une offre sans engagement de durée ni augmentation du prix après la première année. Cette offre présente les SMS/MMS illimités, 2h d’appels et 50 Mo de data. Pour toujours satisfaire ses clients, Free adapte son offre aux besoins de ceux-ci. Durant le premier confinement, l’opérateur a proposé plus de data. À ce jour, il offre des appels illimités. Ces avantages ne sont toutefois pas destinés à durer.

La Poste Mobile offre aussi cette possibilité si vous préférez un opérateur alternatif. Le forfait 100 Mo et 2h d’appels est proposé à 0 euro aux abonnés du service box internet pendant la première année. Il passe ensuite à 2 euros par mois.

Il ne s’agit naturellement pas de forfait illimité, mais cela peut permettre d’utiliser un téléphone pour dépanner.

Comment trouver le meilleur forfait sans engagement ?

Pour cela, l’utilisateur peut passer de longues minutes sur le net en visitant tous les sites des opérateurs. Il pourra alors constater que plusieurs offres sont assez similaires et aura l’embarras du choix.

Pour faire plus d’économies et choisir un forfait mobile pas cher mieux vaut profiter des promotions régulièrement proposées. S’il ne souhaite pas rester longtemps avec l’opérateur, il pourra aussi opter pour des prix cassés la première année. Lorsque la fin de ce tarif approche, il n’aura alors qu’à changer de forfait auprès d’un autre opérateur.

Il pourra ainsi toujours bénéficier du meilleur tarif sans perdre en service.

Pour gagner encore plus de temps dans sa recherche, plusieurs comparateurs sont disponibles en ligne. L’utilisateur pourra ainsi gagner du temps et de l’argent en disposant des meilleures offres en un clin d’oeil. Ces outils proposent effectivement les dernières promos sur les forfaits et sont régulièrement mis à jour.

C’est ainsi la meilleure solution pour trouver la meilleure offre de forfait mobile sans engagement.

Comment déterminer ses besoins ?

Avant même de souscrire une offre, il est indispensable de lister tous les éléments qui doivent en faire partie. Car, en effet, les opérateurs font aujourd’hui preuve d’inventivité pour proposer toujours mieux et au meilleur prix.

Et ce même si le forfait sans engagement reste en règle générale assez basique, on peut trouver différentes formules. Vous utilisez votre téléphone uniquement pour des « appels d’urgence » ? Vous avez besoin de consulter vos mails régulièrement, mais n’utilisez pas internet autrement ? Un forfait 4G avec 5 Go de data est amplement suffisant alors.

Quelquefois, on peut dépasser ce que l’on a dans son forfait. Un problème ponctuel pourra vous obliger à téléphoner plus, par exemple. Le prix du hors forfait a alors une très grande importance. Pensez à vérifier le prix de la minute supplémentaire ou des data. Cela peut éviter d’avoir de très mauvaises surprises sur sa facture. De même si vous devez appeler vers ou depuis l’étranger.

Vous aurez alors tout intérêt à privilégier les formules comprenant ce type d’appel. Maghreb ou Europe, chaque opérateur propose des forfaits sans engagement adaptés. Ainsi, si vous devez appeler régulièrement des amis installés au Maghreb, vous pourrez vous tourner vers des opérateurs alternatifs. Lebara Mobile ou Lycamobile. Ce sont des opérateurs low cost très performants dans ce domaine. Ils proposent des forfaits sans engagement spécifiques pour appeler vers la Tunisie ou l’Algérie. Si vous devez appeler vers les États-Unis ou le Canada, l’opérateur historique Bouygues propose des abonnements intéressants.

Pourquoi faut-il prendre en compte la couverture réseau ?

Autre critère important avant de se décider : la couverture réseau. Chaque opérateur dispose d’une couverture réseau spécifique. Si l’utilisateur réside en ville ou en banlieue, il n’aura sans doute aucun problème pour appeler ou naviguer sur le net. Cependant, s’il habite certaines zones mal couvertes, il pourra avoir plus de problèmes. Là, vous pourrez trouver de plus amples informations.

Avant de souscrire son forfait, il est indispensable de vérifier si sa zone est bien couverte. Les opérateurs historiques comme Orange, SFR ou Bouygues offrent une excellente couverture sur quasiment la totalité du territoire. Les opérateurs alternatifs s’améliorent de jour en jour.

Les opérateurs nouvelle génération ou MVNO proposent des forfaits sans engagement très intéressants financièrement. Mais ils peuvent offrir une performance plus réduite dans certaines zones géographiques. Même s’ils utilisent les réseaux d’un ou plusieurs opérateurs classiques, il peut y avoir certains problèmes de réception.

En principe le réseau est censé être le même que celui des opérateurs historiques. Toutefois, on peut rencontrer quelques soucis, surtout aux « heures de pointe ». Les opérateurs historiques offrent en moyenne une couverture du réseau de 90%.

Il est possible d’utiliser un réseau fourni par un grand opérateur sans avoir à en payer le prix. Pour cela, il suffit de s’adresser aux filiales de ces géants de la téléphonie mobile. Sosh utilise le réseau Orange, RED utilise celui de SFR et B&You utilise le réseau Bouygues.

Pour en savoir plus sur la couverture de sa région, on peut aller jeter un oeil au site de l’ARCEP.

Les autres opérateurs alternatifs peuvent aussi employer les réseaux historiques. Lebara et Lycamobile utilisent le réseau Bouygues. Nordnet ou encore Syma emploient le réseau Orange. La Poste Mobile, Vectone mobile ou encore Budget Mobile utilisent la couverture SFR. Coriolis est un opérateur qui utilise plusieurs réseaux. Il faut alors choisir lors de la souscription.

Pourquoi est-ce important de vérifier le débit que l’on aura ?

Il est aussi nécessaire de vérifier le débit si vous utilisez internet fréquemment. Pour éviter toute attente, celui-ci devra être conséquent. Le débit va dépendre de la zone géographique où le client se situe. Les téléchargements seront généralement plus rapides en ville qu’en pleine campagne. Orange est le plus performant avec un débit de 57 Mbs en téléchargement. Suivent Free, SFR et Bouygues.

Enfin, comme il est toujours possible d’être confronté à des problèmes avec son opérateur, un service clientèle facilement accessible est utile. Les opérateurs historiques disposent de boutiques à travers le territoire et d’un service client facilement joignable par téléphone ou en ligne. Les opérateurs virtuels ne sont accessibles qu’en ligne.

Souscrire une offre au meilleur moment

Cela va naturellement dépendre de la période durant laquelle on commence ses recherches. Si vous cherchez un forfait sans engagement économique, vous aurez tout intérêt à souscrire une offre durant les fêtes de fin d’année. Les opérateurs proposent en effet à ce moment-là des promotions très intéressantes. Vous trouverez ainsi des offres à partir de 15 euros pour 200 Go de data et appels illimités.

La 5G commence à envahir les offres. Les opérateurs vont donc mettre en avant ces offres et diminuer les autres forfaits en 4G et même 4G+ ou augmenter pour le même prix les data.

Seule La Poste mobile conserve ses forfaits à 10 euros tout au long de l’année. Tous les autres opérateurs se sont tournés vers des offres plus complètes et gonflées de data à 15 euros au minimum (en dehors des périodes de promotion). Les utilisateurs n’ayant pas besoin de beaucoup de data internet se verront donc désavantagés. Il faudra donc bien comparer les forfaits proposés pour être sûr d’obtenir le meilleur tarif. Les forfaits étant de plus en plus similaires tant dans le domaine des prix que celui des atouts.

Mais en fait c’est quoi un forfait sans engagement ?

Même si on a l’impression que tout est dit dans le nom, le forfait sans engagement cache d’autres informations qu’il est indispensable de connaître avant de souscrire.

Que vérifier avant de souscrire son forfait sans engagement ?

Avant même de vérifier les données incluses dans le forfait, l’utilisateur devra lister tout ce qu’il lui faut au quotidien. Il pourra ainsi plus facilement vérifier que le forfait comprend tout ce dont il a besoin.

Un bon forfait doit comprendre :

Une excellente couverture dans la zone souhaitée ;

Un débit de qualité ;

Un service client facilement joignable et performant ;

Un nombre conséquent de data et d’appels en fonction de son utilisation ;

Des tarifs intéressants pour les appels vers l’étranger (hors UE), si besoin ;

Un coût raisonnable pour les minutes et Mo utilisés en dehors du forfait ;

La possibilité de garder son numéro de téléphone ;

Les options disponibles.

Lorsque cela est fait, vous avez la garantie de souscrire le forfait qu’il vous faut au prix qui vous convient.

Le « sans engagement », un forfait populaire

C’est Free Mobile qui a mis le forfait sans engagement sur le marché voilà quelques années (2012). Devant le succès phénoménal qu’a connu ce type d’abonnement, les autres opérateurs historiques ont proposé cette formule, installant de façon définitive le « sans engagement ». Cela fait donc près de 10 ans que cette formule séduit un grand nombre d’utilisateurs. Et ce n’est pas pour rien.

Le forfait sans engagement en détail

Lorsque Free présenta son forfait, c’était avant tout pour proposer un abonnement à prix réduit et pratique. La société avait constaté que de nombreux clients souhaitaient résilier leur abonnement avant la fin de la durée prévue initialement. Mais cela leur coûtait cher. Free a donc imaginé une formule plus souple qui ne lie pas le client sur une durée spécifique (12 ou 24 mois). Il peut ainsi changer de forfait quand il le souhaite et même quitter l’opérateur quand il le souhaite sans avoir à payer un supplément.

Le principe reste le même, l’utilisateur doit régler une certaine somme tous les mois pour pouvoir bénéficier de son offre mobile. Certains opérateurs offrent en plus du forfait de base une carte prépayée. Le client peut ainsi recharger sa carte uniquement lorsqu’il en a besoin. Il est donc plus libre et n’aura à payer que lorsqu’il doit recharger sa carte et non plus tous les mois. Il peut donc plus facilement contrôler son utilisation et son budget.

L’offre peut être différente selon les opérateurs et la formule choisie. Mais en règle générale, on trouve des SMS/MMS illimités, un certain nombre de data pour surfer sur le net et des heures d’appel variable.

Quels opérateurs proposent des forfait mobiles sans engagement ?

Tous les opérateurs proposent aujourd’hui ce type de forfaits qui semble pratique et économique.

Toutefois, il peut aussi présenter quelques défauts qu’il est important de connaître. Ce type de forfait comprend très rarement un téléphone. Il ne convient donc pas si l’utilisateur ne possède pas d’équipement. Ou s’il souhaite investir dans un smartphone pour obtenir un modèle plus récent.

Le forfait sans engagement sera alors adapté si l’utilisateur a déjà un appareil. Certains (rares) forfaits proposent toutefois un modèle premier prix. Pour réduire le coût, l’utilisateur peut aussi se tourner vers le marché de la seconde main. À partir du moment où il veut un téléphone avec des performances plus élevées, il aura tout intérêt à se tourner vers une offre low cost avec engagement. Celle-ci lui permettra d’acheter un appareil en même temps que son forfait et de le régler mensuellement. On aura alors un forfait hybride.

Ce type de forfait sans engagement est idéal pour toutes les personnes qui ont un usage réduit de leur téléphone. Les forfaits comprennent, en effet, peu de data et un nombre d’appels restreint. Plus flexible, le « sans engagement » permet de changer d’opérateurs lorsque l’on trouve un tarif plus intéressant ailleurs sans avoir à payer des frais ni à fournir une explication.

Quelles sont les principales caractéristiques du forfait sans engagement ?

Pour résumer, on pourra dire que le forfait sans engagement présente :

Aucune obligation de durée. On peut résilier le contrat mis en place quand on le souhaite sans avoir à payer des frais supplémentaires. Avec la compétitivité des tarifs sur le marché, cela peut être intéressant de pouvoir partir quand on le souhaite pour aller voir ailleurs et payer moins cher.

Un prix moins élevé. Comme il n’y a pas de téléphone, on paie moins cher. Autre explication au coût réduit de ces formules : on le trouve généralement sur internet et non en boutique. Les frais de l’opérateur sont donc réduits. Et par conséquent, c’est aussi le cas du prix du forfait.

Pas de smartphone. C’est le gros problème du forfait sans engagement. Pour y remédier, certains opérateurs proposent des modèles bas de gamme avec le forfait. Le prix sera alors divisé en plusieurs mensualités qui s’ajoutent au règlement du forfait mensuel.

Ces atouts ont valorisé les forfaits sans engagements qui connaissent un très grand succès en France. Ce type d’abonnement augmente en moyenne de 10% par an selon les études de l’ARCEP.

Quels sont les avantages d’un forfait sans engagement ?

Pas de surprise, l’atout principal de ce type de forfait est qu’il permet de quitter son opérateur quand on le souhaite sans avoir à régler des frais supplémentaires. Vous n’avez donc pas à envoyer un préavis de résiliation ni à fournir des motifs légitimes.

Ce type de forfait connaît aussi un très grand succès grâce aux tarifs largement plus intéressants qu’un forfait avec engagement. On peut en effet trouver des abonnements moitié moins chers pour des forfaits similaires.

La qualité de la couverture réseau est de plus en plus similaire à celle des offres avec engagement, et ce même avec les opérateurs alternatifs.

Cependant, ces offres présentent un désavantage majeur : ils ne comprennent pas de smartphone.

Les forfaits sont aujourd’hui assez similaires. Alors est-il plus intéressant de souscrire auprès d’un opérateur historique ou auprès d’un opérateur MVNO ? La réponse reste nuancée puisque les différences sont de plus en plus minimes. La qualité du réseau reste assez proche entre ces différents acteurs.

Mais un critère dont nous n’avons pas encore parlé peut aider à choisir.

Tous les opérateurs demandent de payer un supplément : l’achat de la carte SIM. Ces frais sont à régler une fois lors de la souscription. Qu’il s’agisse de Free, Orange, Bouygues, mais aussi des partenaires alternatifs comme Auchan Télécom le prix est le même : 10 euros. La Poste Mobile propose la carte SIM très légèrement moins chère puisqu’il faudra payer 9,99 euros.

Mais si on cherche un peu, on peut réduire ce coût. Ainsi, avec Réglo Mobile (proposé par Leclerc), le coût de la carte Sim descend à 5 euros (pour un forfait sans engagement comprenant 100 Go). Moins cher encore Coriolis fournit la carte SIM pour 1 euro quel que soit le forfait choisi.

Plus d’informations sur le marché des télécommunications :

