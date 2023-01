Quellles sont les offres de box Internet en promotion ?

Box Internet

Quelle est la meilleure promo sur les box internet du moment ?

Les fournisseurs d’accès l’ont bien compris, pour attirer les clients il faut les séduire. Et c’est là que les promos sur les box internet entrent en jeu. La concurrence est rude entre les fournisseurs historiques, les filiales, les opérateurs moins connus, mais qui sont pourtant bien là… On s’y perd et finalement, par facilité on va souscrire chez un fournisseur connu sans prendre le temps de faire l’état des lieux des promos du moment.

La meilleure promo du moment est celle proposée par Red by SFR qui permet de bénéficier la box internet fibre pour 25 €/mois ou en version ADSL pour 19 €/mois avec des options supplémentaires pour le même prix. Ces options offertes sont :

l’option Débit Plus ;

l’option appels illimités vers les mobiles.

Soit une économie de 10 €/mois. Cette promo sur la box internet sans engagement Red by SFR se termine très bientôt, mais sera probablement de nouveau disponible au cours de l’année 2021.

Comment bénéficier des meilleures promos toute l’année ?

Pour bénéficier des meilleures promos tout au long de l’année nous ne pouvons que vous conseiller de choisir uniquement des offres sans engagement. Cela vous permettra de passer d’une offre à l’autre plusieurs fois par an et ainsi toujours bénéficier du meilleur tarif.

Bon à savoir : pensez à bien vérifier qu’aucuns frais de résiliation ne vous seront demandés avant de souscrire à l’abonnement qui vous intéresse. Cela vous évitera des dépenses imprévues qui peuvent plomber un budget.

Quelle box est la moins chère ?

Pour être sûr de ne pas dépenser trop, il est utile d’en savoir plus sur les prix des box. Pour simplifier, on pourrait penser que le prix d’un abonnement ADSL est toujours inférieur à celui d’une connexion via la fibre. En effet, la fibre est plus rapide. Mais dans la réalité, ce n’est pas toujours le cas.

Quels sont les prix des abonnements ADSL en ce moment ?

La promo sur la box Bouygues la moins chère est la Bbox Fit ADSL qui propose un débit sortant de 20 Mb/s et entrant de 100 Mb/s. Cette offre comprend internet et la téléphonie illimitée vers les fixes et 100 pays. Le coût de cette box Bouygues est de 15,99 euros par mois pour un engagement de 12 mois.

Un peu plus chère, mais proposant un service plus complet, la promo box internet Sosh ADSL Livebox 4 offre des débits entrants et sortants de 95 Mb/s, la téléphonie illimitée et la télévision avec 72 chaines. Cette promo box internet sans engagement est idéale pour avoir un minimum sans trop dépenser.

À peine plus chère (20 euros par mois), la box RED est idéale pour ceux qui souhaitent un bouquet de chaines plus complet. On a accès en effet à 100 chaines plus différentes options (Netflix, OCS, RMC Sport, Canal+) en plus des appels illimités. Il s’agit également d’un forfait box internet pas cher sans engagement .

Toujours à 20 euros, on peut aussi adopter la SFR box qui propose des appels illimités vers les fixes et les mobiles et 160 chaines. Cette offre est avec un engagement de 12 mois.

SFR propose encore une autre box ADSL à 22 euros qui présente un meilleur débit (20 Mb/s entrant et sortant), les appels illimités vers les fixes et mobiles, mais surtout 200 chaines.

Quel est le coût d’un abonnement à la fibre en 2021 ?

La box la moins chère est sans conteste la SFR box 7. Avec 1 Gb/s entrant et 400 Mb/s sortant, des appels illimités vers les fixes et les mobiles de 100 pays et un bouquet de 160 chaines TV, cette box est très intéressante puisqu’elle est à 15 euros.

Free avec sa promo sur la box Freebox Revolution et Sosh avec sa boîte Sosh proposent des box à 19,99 euros. Le premier donne accès à un débit de 1 Gb/s entrant et 600 Mb/s sortants. Le second propose 300 Mb/s entrant et sortant. Autre différence, Free offre un lecteur Blu-Ray inclus dans sa box.

Bouygues met à la disposition de ses clients une box internet à 21,99 euros par mois offrant elle aussi 1 Gb/s entrant et 400 Mb/s sortant. Elle dispose d’un enregistreur 128 Go, d’une fonction « lire au début » et 180 chaines.

Orange est aussi compétitif dans le domaine de la télévision puisque l’on peut trouver 150 chaines avec sa box Livebox. Celle-ci est proposée à 22,99 euros la première année d’abonnement. Ce tarif est soumis à un engagement de 12 mois, comme les offres précédentes.

Si vous ne souhaitez pas souscrire un abonnement avec engagement il vous faudra vous tourner vers Sosh et RED.

Parmi les promos box internet sans engagement les moins chères sur le marché actuel, Sosh (filiale Orange) est le plus compétitif. Nous avons déjà vu la Livebox 4 à 19,99 € avec ses appels illimités vers les fixes de 100 pays. Pour avoir la télévision, il faudra ajouter l’option gratuite Appli TV d’Orange avec 72 chaines. On peut aussi accéder à 160 chaines dont 70 en HD en souscrivant l’option décodeur à 5 euros par mois.

RED by SFR propose également un forfait sans engagement avec sa box RED. L’offre est disponible à 25 euros et propose 1 Gb/s pour les téléchargements et 500 Mb/s pour les envois.

Quel est le fournisseur internet le moins cher du marché ?

Pour bien choisir, il est aussi indispensable d’en savoir plus sur les fournisseurs internet. Deux catégories sont présentes sur le marché. Les opérateurs dits historiques comme Free, SFR, Orange et Bouygues disposent de boutiques (en plus d’un accès en ligne ou par téléphone) où l’on peut se rendre pour régler un problème ou changer d’offre.

Les fournisseurs alternatifs qui présentent des offres low cost n’ont pas de boutiques. Ils sont accessibles uniquement par téléphone ou en ligne. Ces acteurs proposent des offres sans engagement. Les abonnements box internet de ces fournisseurs sont généralement plus succincts. On pourra ainsi souscrire uniquement internet sans avoir la télévision.

Quel est le meilleur FAI du moment ?

Les fournisseurs sont sans cesse scrutés et comparés. Chaque année de nombreux classements sont effectué pour » élire » les meilleurs fournisseurs d’accès internet.

Différents critères comme l’accessibilité (nombre de boutiques, horaires d’ouverture, assistance téléphonique ou en ligne), le nombre de pannes, le délai de réparation, les clauses abusives contenues dans les contrats et le nombre de plaintes reçues sont pris en compte.

À partir de ces données, un classement est effectué. Souvent en tête du podium on retrouve Orange pour la qualité de ses services bien que ses offres soient plus chères. Vient ensuite Free pour l’accessibilité et les tarifs qu’il propose puis ensuite Bouygues et SFR.

D’autres critères pour déterminer le meilleur FAI

On peut aussi réaliser un classement en fonction du prix des différents abonnements. On obtient alors un classement totalement différent puisque c’est Bouygues qui arrive premier avec des prix moyens tournant autour de 36 euros. Orange se classe alors bon dernier avec un prix moyen de 46 euros. Free se classe second avec un prix moyen de 40 euros puis vient SFR deux euros plus cher.

La qualité du réseau et des services a aussi une grande importance lorsque l’on choisit un opérateur. Savoir combien de jours on doit attendre avant la mise en service de sa box est aussi intéressant. Et cela peut aller du simple au double en fonction du FAI.

Il faudra ainsi compter en moyenne 8 jours pour installer un box Fibre chez SFR et 19 jours chez Free. Pour l’ADSL, Orange et Bouygues vous feront attendre 12 jours alors que Free vous demandera 17 jours.

Enfin, le fournisseur le plus réactif en termes d’intervention sur une panne (moins fréquentes chez SFR) est difficile à déterminer puisqu’Orange, Free et Bouygues se déplacent en deux jours. Il faudra attendre un peu plus longtemps avec SFR qui met en moyenne 10 jours avant d’intervenir.

Comment trouver une box Internet pas chère sans promotion ?

On peut facilement se perdre dans le domaine de la box internet tant il y a d’offres et d’options possibles. En 2020 on s’est aperçu qu’il était important d’avoir une bonne connexion internet à la maison avec la généralisation du télétravail. C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à décrypter les offres et comparer.

Trouver sa box pas chère

Si vous souhaitez une box basique offrant un bon débit internet (via ADSL2) et les appels illimités, la promo box Free Crystal vous donnera satisfaction pour moins de 10 euros la première année. Il faudra ensuite débourser 24,99 euros. L’engagement est de 12 mois. Si vous n’avez pas besoin d’une option TV c’est cette offre qu’il vous faut. Il existe des offres box internet seul, mais celles-ci sont généralement bien plus chères.

Si vous désirez avoir la TV avec votre box, il faudra vous tourner vers l’abonnement internet RED Box + TV qui offre l’ADSL haut débit et les appels illimités sans oublier naturellement les chaines TV pour 16 euros. L’offre est sans engagement de durée et peut être complétée par des options pour capter plus de chaines TV (2 euros pour 35 chaines supplémentaires et 4 euros pour 100).

Si vous avez besoin de plus de rapidité, la fibre est indispensable. La promo box basique (sans TV) la plus intéressante du moment est la Bbox Fit de Bouygues qui propose pour 14,99 € la première année (puis 26,99 euros) un bon débit. Autre choix possible, la box RED fibre avec son forfait box internet pas cher sans engagement à 23 euros par mois.

Pour ceux qui souhaitent la TV avec leur box fibre, plusieurs choix s’imposent. La Freebox Mini 4K fonctionne avec un décodeur Android. Elle est très intéressante la première année puisque le tarif mensuel est de 14,99 € (il passe ensuite à 34,99 €) pour plus de 200 chaines TV et un excellent débit.

Si on ne souhaite pas voir les tarifs grimper, il faudra opter pour un abonnement auprès de RED qui propose sa box ADSL en version fibre avec les mêmes avantages (et un débit grandement supérieur) pour 25 euros.

Profiter des promotions

Ce qui fait une excellente box internet, ce sont ses débits, mais aussi son prix. Vous avez pu le remarquer, les prix sont généralement très intéressants durant la première année puis ils peuvent exploser.

Il peut donc s’avérer utile de bien comparer les offres sur le long terme. Et pas uniquement sur la première année. Dans ce cas, les offres RED montrent un avantage certain. Mais il faut néanmoins penser à ajouter des options pour regarder plus de chaines que les seules fournies par la TNT classique.

On peut aussi bénéficier d’offres plus ponctuelles, lors des fêtes de fin d’année par exemple. Les prix peuvent alors être divisés par deux.

Pour réaliser encore des économies, on peut aussi opter pour des offres temporaires. En effet, il y a eu pas mal d’offres proposées par des sites de ventes privées pour bénéficier d’une bonne promo sur sa box internet en 2020 et cela perdurera en 2021.

Si vous désirez une box et un forfait mobile couplés, les tarifs peuvent là encore être plus intéressants que deux souscriptions distinctes.

FAQ

Comment bien choisir sa box Internet ?

Avant de souscrire un abonnement Internet, vous devez lister différents critères qui auront un rôle majeur dans le choix de votre fournisseur d’accès à Internet et votre box Internet.

Le prix des offres Internet

Le type de connexion disponible dans votre commune

Les options incluses

La qualité du service client

Les frais annexes : les frais d’installation, les frais de résiliation, etc.

Ces critères vont vous permettre de choisir la meilleure box Internet en fonction de vos critères.

ADSL ou Fibre ?

Avant d’envisager de choisir un autre type de connexion, vous devez vérifier si vous êtes éligible à la fibre optique. Vous devez réaliser un test d’éligibilité qui va indiquer s’il est possible de raccorder votre logement à la fibre optique.

Si vous êtes éligible à la fibre optique, vous pouvez choisir le type de connexion Internet par rapport à votre usage d’Internet. En effet, il n’est pas utile de payer un abonnement à la fibre optique plus cher si vous utilisez Internet uniquement pour effectuer des recherches. Néanmoins, si vous jouez en ligne ou consommez énormément de vidéos en ligne, vous pouvez envisager un raccordement à la fibre optique.

L'ADSL est la technologie la plus répandue et s'appuie sur le réseau téléphonique. Elle offre une utilisation classique mais elle reste très lacunaire dans les zones blanches, notamment. Cette technologie connaît des limites, notamment si vous habitez loin du répartiteur téléphonique.

La fibre optique est un nouveau type de connexion qui offre la possibilité de transmettre de nombreuses informations très rapidement. Cette technologie propose un débit très supérieur à l'ADSL (jusqu'à un gigabit par seconde) et vous permet de télécharger un film en quelques minutes.

Malheureusement, la fibre optique n'est pas déployée partout. Afin de savoir si vous êtes éligible à la fibre optique, vous pouvez consulter les cartes interactives disponibles sur le site de l’Arcep.