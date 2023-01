Vous êtes à la recherche d’une box Internet et vous souhaitez souscrire à un abonnement abordable ? Aujourd’hui, vous pouvez facilement trouver une box Internet pas cher auprès des fournisseurs d’accès à Internet low-cost. Ces derniers s’adaptent facilement à votre budget !

Quelle est la box internet la moins chère du marché ?

De nombreux abonnements sont disponibles et vous trouverez ci-dessous les différentes box internet pas cher fibre ou ADSL du marché. Vous pourrez ainsi vous faire une idée du fournisseur internet le moins cher . En entrée de gamme vous avez SFR, Bouygues et Free, les grands opérateurs de la télécommunication qui se livrent une bataille forte.

Quelles sont les 2 offres box les plus intéressantes du moment ?

Free a lancé il y a peu de temps une offre ADSL à 9,99 € par mois pendant 1 an au lieu de 24,99 €. Elle est toute conseillée pour les étudiants qui souhaitent une box internet pas cher. Free est un opérateur qui a toujours su proposer des box moins chères et notamment grâce sa freebox Crystal celle qui « va à l’essentiel ».

Grâce à cette box internet pas cher proposée par Free vos appels sont également inclus, et vous disposez d’appels illimités inclus dans le prix de cette box vers 110 destinations : cela signifie qu’aucune surtaxe ne vous sera facturée. Il y a un débit descendant jusqu’à 15 Mb/s et un débit montant jusqu’à 1 Mb/s.

Vous pouvez également demander la télévision, mais pour accéder à ces chaines, c’est en option, cette dernière coûte 4,99 € par mois pour obtenir toutes les chaines disponibles sur la télévision. L’abonnement de la box sans l’option télé est à 9,99 € par mois au lieu de 24,99 € par mois. Free vous demande toutefois de vous engager pour minimum 1 an. Cette box est parfaite si vous recherchez uniquement une connexion internet, dans le cas contraire où vous recherchez plus de service il faudra choisir une gamme au-dessus.

La box internet la moins chère proposée par Bouygues est la Bbox fit en version ADSL ou fibre. Elle est à 15,99 € la première année et le premier mois de la première année, puis 26,99 € par le deuxième mois. Elle propose également de nombreux avantages comme le fait que la location de la box soit inclue dans le prix et l’abonnement. L’engagement est de 12 mois seulement. Il vous faudra toutefois renégocier votre contrat sinon celui-ci passe à 29,99 € par mois. La vitesse va jusqu’à 300 Mb/s. Bien entendu, les appels illimités en France et dans 110 pays sont inclus. Si vous optez pour cette box, Bouygues vous permet de bénéficier d’un forfait mobile à 10,99 €, tout en ayant accès à la 5G.

Quelle est la box pas chère qui propose les meilleures options ?

La Freebox Crystal est l’offre la moins chère du marché si on prend en compte la promo du moment même avec l’option TV à 4,99 € en plus. Toutefois hors promo, la Bbox fit est la moins cher du marché si on considère les options qu’elle propose. Elle est 15,99 € par mois. Ce prix est valable une année et vous êtes libre de résilier à l’issue de votre abonnement et de votre engagement et cela sans frais.

Vous trouverez ci-dessous les meilleures offres de box internet qui existent sur le marché en fonction des opérateurs. Il vous faut ensuite estimer vos besoins et savoir si vous êtes éligibles à ces offres.

Quelles sont les offres box des principaux fournisseurs d’accès ?

Orange propose un abonnement Livebox (fibre ou ADSL) avec un engagement de 12 mois. L’abonnement comprend 160 chaines dont 50 chaines qui sont en haute définition. L’abonnement est à 22,99 € par mois puis à 41,99 € par mois pendant 12 mois.

Free le leader de l’abonnement internet ou téléphone à petits prix propose donc différents abonnements comme l’abonnement Freebox Pop version Fibre. L’abonnement comprend 5 Gb/s, 700 Mb/s et un abonnement pour téléphone fixe et téléphone mobile. Cet abonnement inclut 220 chaines de télévision. L’abonnement vous coûtera 22,99 € par mois pendant 1 an puis l’abonnement sera à 39,99 € par mois.

La box internet pas cher de SFR est proposée à 16 €/mois la première année puis à 33 €/mois (pour l’ADSL) et 38 €/mois pour la version fibre. En ce moment vous pouvez bénéficier de la promo Shopping d’hiver sur cette box internet qui vous offre 2 mois d’abonnement.

La Bbox fit (ADSL ou fibre) de Bouygues Telecom est l’offre est la moins chère proposée par l’opérateur. Elle affiche un prix de 15,99 €/mois la première année puis 26,99 €/mois avec un engagement de 1 an.

Quelles sont les offres box des filiales d’Orange et SFR ?

Viens ensuite les forfaits proposés par les filiales des grands fournisseurs qui proposent des abonnements internet moins cher. Les options diffèrent, mais la différence de prix se justifie par l’absence d’un service après-vente en agence. Avec Sosh ou Red by SFR, tout se passera en ligne sur internet, de la souscription de l’abonnement à la résolution des problèmes.

La boîte Sosh : à partir de 19,99 €/mois puis 29,99 €/mois à partir de 12 mois.

L’offre Red box : 19 €/mois pour la version ADSL et 25 €/mois pour la version fibre THD

Quelles sont les offres des autres opérateurs ?

Avec l’ouverture du marché, de nombreux acteurs ont décidé de proposer leurs propres offres, c’est le cas de La Poste mobile ou Coriolis par exemple.

La Poste propose donc son propre abonnement internet. Il faudra donc compter pour 16,99 €/mois la première année puis 33,99 €/mois avec location de la box à 3 €/mois.

Coriolis télécom est également un opérateur de réseau mobile qui propose un abonnement avec engagement de 12 mois. L’abonnement a un prix unique de 19,99 €/mois pour la version fibre et ADSL pendant 6 mois puis 30,99 €/mois. Cet abonnement comprend l’accès à internet et la téléphonie, la télévision, quant à elle, est en option.

Comme vous pouvez le constater, la meilleure offre du moment est celle proposée par SFR.

Quelle box choisir sans engagement ?

Afin de pouvoir jouer du jeu de la concurrence ou encore pour profiter des promos du moment, il est parfois plus intéressant de prendre un abonnement box internet pas cher sans engagement . Il existe de nombreuses offres internet proposées par tous les opérateurs de télécommunications. De même, dans ces abonnements comme pour ceux avec engagement, vous disposez de plusieurs avantages tels que l’option télévision par exemple. De plus, les offres sans engagement sont généralement moins chères.

Quels sont les abonnements sans engagement de Free ?

Le leader incontesté de la box internet sans engagement c’est Free, le premier opérateur à avoir proposé des abonnement internet sans engagement. Toutes les offres Freebox sont proposées sans engagement que ce soit en version fibre ou ADSL, à l’exception de la Freebox Révolution et de la Freebox mini 4K. Les voici :

Freebox Pop : 29,99 €/ mois pendant 12 mois puis 39,99 €/mois

Freebox Delta S : 39,99 €/mois

Freebox Delta : 39,99 €/mois pendant 12 mois puis 49,99 €/mois

Quelles sont les autres offres box sans engagement ?

RED by SFR propose un abonnement sans engagement à 25 €/mois pour la fibre et 20 €/mois pour l’ADSL

Sosh le leader du low cost propose des abonnements sans engagement. L’abonnement coûte à 19,99 € par mois pendant 12 mois puis à 29,99 € par mois pour la fibre, mais conserve son prix de 19,99 € même au-delà en version ADSL. Il est possible d’ajouter en option la télévision et un abonnement pour une ligne fixe et une ligne portable. L’abonnement est à 19,99 € par mois, ce prix est valable pour les 6 premiers mois de l’abonnement puis le prix augmente à 25,99 € par mois.

Pourquoi choisir une offre avec engagement ?

Comme vous avez pu le voir ci-dessus, il y a des abonnements avec ou sans engagement. Tous les opérateurs ou presque se sont accordés sur une période d’engagement de 12 mois. Au cours de cette période, l’abonné bénéficiera d’un tarif préférentiel sur une partie ou sur toute la période d’engagement. Donc pour résumer si vous souhaitez bénéficier d’une offre moins chère la première année il y a de grandes chances pour que cet abonnement internet ait une période d’engagement.

Si vous souhaitez passer d’une offre à une autre pour toujours bénéficier d’un tarif intéressant il vaut mieux se limiter aux offres sans engagement ou alors céder au compromis de l’engagement sur une période d’un an et changer chaque année pour une autre offre. Pensez tout de même à bien prendre en compte que certains abonnements sans engagement possèdent des frais de résiliation.

Quelle est la meilleure box Internet en 2021 ?

Quel est l'opérateur le moins cher pour la fibre ?

Les offres internet et leurs prix évoluent sans cesse. Pour l'instant c'est Free qui propose l'offre la moins chère. Il s'agit de l'offre Fibre Freebox Mini 4k à 15,99€ / mois la première année. Cependant cette offre est avec un engagement d'un an.

Quels sont les opérateurs qui proposent des offres à petits prix ?

Free est connu pour ses offres internet ou mobile low-cost peu chères. Bouygues Telecom vous propose également des offres à des prix très intéressants avec ses offres bbox à partir de 15,99€ par mois. SFR et Orange sont généralement plus onéreux mais possèdent tous deux des filiales low-cost : Red by SFR et Sosh.

Comment payer moins cher son abonnement internet ?

D’autres techniques existent pour réduire votre facture internet. Vous pouvez regrouper vos abonnement chez le même opérateur : mobile et internet ou les offres quadruple play par exemple. Vous pouvez également profiter des offres promotionnelles proposées par les opérateurs tout au long de l’année à Noël ou pour le Black friday.