Box + forfait mobile : comparez les offres avantageuses

Quelles sont les meilleures offres box + forfait mobile ?

Certains opérateurs proposent de combiner la box + forfait mobile aux consommateurs qui possèdent leur abonnement Internet et leur forfait mobile chez eux. Les box + forfait mobile permettent d’avoir une seule facture et de bénéficier de remise importante sur le montant total de la facture.

Quelles sont les meilleures box Internet ?



Comparatif des offres Internet FIBRE des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Débit descendant Télévision Engagement Prix

Bbox Fit Fibre 400 Mb/s Engagement 1 an 15€99

Bbox Must Fibre 1 Gb/s Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K/Enregistreur TV 100h Engagement 1 an 24€99

Bbox Ultym Fibre 2 Gb/s Plus de 180 chaînes/Décodeur TV Bbox 4K HDR/Enregistreur TV 100h/Disney+ inclus pendant 6 mois puis 8€99/mois/SALTO inclus pendant 6 mois puis 7€99/mois Engagement 1 an 29€99

Freebox Mini 4K Fibre 1 Gb/s 220 chaînes, décodeur 4K 12 mois 16€

Freebox Révolution Fibre 1 Gb/s 280 chaînes, disque dur 250 Go 12 mois 20€

Freebox Pop Fibre 5 Gb/s 220 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 30€

Freebox Delta Fibre 8 Gb/s 280 chaînes, 100h d'enregistrement inclus Aucun 40€

Livebox Fibre 500 Mb/s Jusqu'à 140 chaînes TV inclusesavec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande) 12 mois 41,99 €

Livebox Up Fibre 2 Gb/s Jusqu'à 140 chaînes TVincluses avec le Décodeur Ultra HD 4K (sur demande), Au choix: 2e décodeur TV Ultra HD 4K ou Clé TV (sur demande) 12 mois 49,99 €

Red by SFR Fibre Wifi 5 1 Gb/s 35 chaînes Aucun 19 €

Red by SFR Fibre Wifi 6 2 Gb/s 35 chaînes Aucun 26 €

SFR Fibre Premium 8 Gb/s SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 32€

SFR Fibre Power 8 2 Gb/s 200 chaînes 12 mois 26€

SFR Fibre Starter 500 Mb/s SFR Box 7 TV - Image 4K HDR (Inclus) / 160 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 18€

SFR Fibre Power 2 Gb/s Connect TV Android - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Engagement 12 mois 26€

Vous pouvez également bénéficier d’une offre box + forfait mobile avec une connexion ADSL.

Il existe des filiales à l’intérieur d’une même société qui permettent une accessibilité à Internet à prix réduit. La box mobile Sosh fait partie des forfaits les plus intéressants. Toutefois, il faut retenir que Sosh appartient à la marque Orange. Il en est de même pour RED qui fait partie du groupe SFR, et de B&You qui représente Bouygues Telecom. L’avantage de ce type d’offre est qu’il s’agit souvent de box Internet sans engagement. Une liberté pour les utilisateurs craignant de prendre la mauvaise décision envers un opérateur. Cela leur permet aussi de changer d’offre directement chez leur fournisseur, s’ils estiment payer trop cher pour migrer vers un forfait plus complet.

Quels sont les meilleurs forfaits mobiles ?



Comparatif des forfaits mobiles des principaux opérateurs en janvier 2023 Forfait Engagement Prix/mois

Bouygues Telecom 100Go 12 mois 15€99

Bouygues Telecom 130Go 12 mois 26€99

Bouygues Telecom 200Go 12 mois 29€99

Bouygues Telecom 240Go 12 mois 54€99

Bouygues Telecom 1 à 20Go 12 mois 6€99

Bouygues Telecom 2h 100Mo 12 mois 2€

Bouygues Telecom 5Go 12 mois 11€99

Forfait Free 5G Aucun 19,99€

Forfait 2 € Aucun 2€

Série Free 110 Go Aucun 14,99€

Forfait 150Go 5G 24 mois 44,99 €

Forfait 220Go 5G 24 mois 64,99 €

Forfait 2h 100Mo Sans engagement 7,99 €

Forfait 2h 20Go Sans engagement 18,99 €

Forfait 80Go Sans engagement 29,99 €

Forfait 140Go 5G Sans engagement 32,99 €

Forfait 10Go Sans engagement 26,99 €

220 Go 5G Engagement 24 mois 50€

150 Go 5G Engagement 24 mois 30€

50 Go 5G Engagement 24 mois 24€

140 Go 5G Sans engagement 21€

80 Go 4G+ Sans engagement 15€

5 Go 4G+ Sans engagement 14€

Quels sont les avantages d’une box + forfait mobile ?

On remarque souvent que le prix d’un forfait d’une box Internet seule et d’un forfait mobile à côté peut être plus élevé qu’une offre combinée. De plus, ce type de forfait comporte souvent des options complémentaires assez intéressantes. Le prix varie en fonction du nombre d’heures de communication et du nombre Go désirés pour le téléphone portable.

Les critères de choix

Pour définir quelle offre est la meilleure, cela dépendra de l’usage que vous faites d’Internet et de la téléphonie mobile. Si vous téléphonez peu, il sera plus intéressant financièrement de sélectionner une offre avec un nombre d’heures d’appel limité. Cependant, vous avez besoin des appels illimités ou de beaucoup de Go utilisables par la 4G, il sera préférable de s’orienter vers un forfait plus important. De surcroit, certaines offres proposent l’achat d’un nouveau téléphone, dont les mensualités peuvent être incluses au forfait.

Avant de choisir sa box + forfait mobile

Pour trouver une box + forfait mobile pas cher, les comparatifs en ligne sont les méthodes les plus pratiques afin de faire des économies. Cependant, les offres basiques n’apporteront pas les mêmes fonctionnalités que les forfaits plus complets. C’est la raison pour laquelle il est intéressant de se demander de quoi on a réellement besoin.

Comparer en fonction de l’équipement

En général, une offre box dispose de plusieurs équipements et de fonctionnalités. Seul, le boîtier peut vous relier à Internet, à votre téléphone fixe et devenir un serveur WiFi local. À cela, il est souvent ajouté un dispositif spécifique pour la TV numérique et des abonnements VOD. La puissance et la version de chaque appareil rendront votre offre plus ou moins onéreuse. Avec un usage fréquent du WiFi, une box Internet seule sera moins intéressante d’une offre combinée comportant un forfait mobile pas cher. Il est même possible qu’une box fasse office de serveur 4G au sein même d’un foyer.

Comparer les prix selon ses besoins

Un comparatif box mobile vous donnera l’occasion d’y voir plus clair et de différencier les mensualités possibles. Régulièrement, les opérateurs proposent une promo box Internet, où le prix est réduit durant la première année d’abonnement. En plus de la qualité de l’équipement et de la technologie choisie (ADSL/fibre), certains points entrent en compte pour avoir la meilleure box Internet :

La quantité de Go souhaitée pour son mobile

Le nombre d’heures de communication ou un forfait illimité

La performance du débit sur la bande passante de la box Internet

La TV 4K et le nombre de chaînes désiré

Les appels internationaux

De nombreux paramètres entrent en ligne de compte lorsque l’on choisit une box Internet. Il en sera de même pour sélectionner un forfait mobile que l’on veut lier à sa box. Les utilisateurs doivent porter une attention toute particulière à l’accessibilité de leur foyer et ce qu’ils attendent de leur forfait. Chacun de ces points permet, par la suite, de s’orienter vers l’opérateur adéquat.

Tester son éligibilité technologique

La localisation est le point de départ au choix d’une box Internet, mais également pour l’usage de son téléphone mobile. On sait que la fibre optique octroie un débit beaucoup plus rapide que l’ADSL. Cependant, de nombreux foyers ne sont pas encore éligibles à cette technologie. Tous les opérateurs ne sont pas en mesure d’affirmer qu’ils puissent la mettre en route, mais le test d’éligibilité est souvent disponible sur leur site. De même, le réseau mobile et l’accessibilité à la 4G ou 5G sont différents d’un secteur à un autre.

Tester le débit de sa ligne

Les tests de débit sur une ligne téléphonique permettent de définir les performances qui vous seront nécessaires. La mesure s’effectue sur la vitesse de connexion en débit descendant, lorsque vous téléchargez depuis Internet, et en débit montant, lorsque vous envoyez sur le Web. Le speed test évalue le PING de votre ligne, c’est-à-dire le délai de transmission en milliseconde entre un appareil et un serveur. Avec ces données, il est plus facile d’estimer la performance de la box qui vous sera utile afin de rendre vos connexions suffisamment fluides.

Différencier les performances

Au moment de choisir son forfait chez un opérateur, une liste des différentes offres comportant tel ou tel boîtier vous sera proposée. En général, les offres les plus chères sont combinées à un équipement plus puissant, ce qu’on retrouve dans la description de ses caractéristiques. Une box telle que la Freebox Delta S confère à un foyer une vitesse de débit au-dessus de la moyenne par rapport à une offre de base. Il est donc judicieux de comparer cette puissance et les interconnectivités en fonction de ses besoins.

Quel opérateur choisir box et forfait mobile ?

Avant toute chose, pour choisir un opérateur, il faut connaître son éligibilité auprès de ses services. L’un peut vous ouvrir l’accès à la fibre comme un autre ne sera pas encore en capacité de le faire. De nombreux quartiers sont en travaux afin de rendre l’accessibilité à la fibre pour tous en France dans les prochaines années. De plus, le prix n’est pas l’unique facteur à prendre en considération.

Différencier les atouts de chaque opérateur

Les avis des consommateurs peuvent aider pour choisir son opérateur, concernant, notamment, la qualité du service envers les utilisateurs. Certains critères peuvent faire préférer un opérateur plutôt qu’un autre, par exemple :

La couverture réseau que possède l’opérateur, si certains quartiers connaissent des latences ou des coupures plus ou moins fréquentes

La rapidité de mise en service et le coût ou la gratuité de ce type d’intervention technique

Les modalités de résiliation

Le service clientèle (courtoisie, conseil, efficacité, rapidité)

Les options que l’on peut ajouter à son forfait avec ou sans frais supplémentaires

Les termes de confidentialités et de sécurité

Vos droits de résiliation chez un opérateur

Quelques notions sont bonnes à retenir si vous n’êtes pas satisfaits. Notamment qu’une période d’engagement ne peut pas excéder les 24 mois. Malgré tout, il vous est possible de résilier avant la date prescrite, mais la totalité des traites restantes vous sera réclamée. Le fournisseur est tenu de déclarer sur ses facturations la période restante d’engagement, utile avant de lancer ce genre de procédure. Pour les plus indécis, les offres sans engagement sont un réel atout. Elles vous permettent de tester et d’évaluer ce fournisseur. À compter de la date où la résiliation est demandée par lettre recommandée, l’opérateur dispose de dix jours francs pour faire le nécessaire.

FAQ

Que dois-je regarder chez un opérateur avant de le choisir ?

Avant de souscrire une offre auprès d’un fournisseur d’accès à Internet, il est conseillé de vérifier certains critères qui vous permettront de souscrire une offre Internet auprès de l’opérateur le plus adapté à vos attentes.

Le prix des offres Internet

Les options incluses

La carte de déploiement de la fibre optique du fournisseur d’accès à Internet

La qualité du service client

Les éventuelles promotions

Vous pouvez facilement comparer le prix des offres Internet et mobiles des opérateurs avec un outil en ligne et consulter les avis des clients pour connaître la qualité du service client. Si vous avez peur de faire le mauvais choix, vous pouvez souscrire une offre sans engagement. Plus d’informations sur cette page.

Comment trouver l’offre Internet qui me convient ?

Vous devez estimer vos besoins afin d’effectuer un choix plus éclairé.

Le budget

L’éligibilité à la fibre optique

Le type de connexion

Les options souhaitées

La qualité du service client du fournisseur d’accès à Internet

Que valent les offres low cost ?

Certains opérateurs low-cost appartiennent aux opérateurs classiques et profitent du réseau Internet et mobile desdits opérateurs. Ces offres avantageuses s'efforcent de rendre Internet accessible à tous les foyers sans négliger la qualité du service.

Avant de souscrire une box + forfait mobile chez un fournisseur d’accès à Internet low-cost, vous pouvez consulter les avis des clients pour déterminer la qualité du service proposé.

Comment savoir si je suis éligible à la fibre optique ou à l'ADSL ?

Tous les logements qui possèdent une prise téléphonique sont éligibles à l’ADSL mais peuvent rencontrer des difficultés par rapport à la qualité de la connexion Internet. Si vous souhaitez souscrire une offre Internet compatible avec la fibre optique, vous devez réaliser un test d’éligibilité afin de savoir si la technologie a été déployée dans votre quartier. Dans le cas où vous êtes éligible, vous devez réaliser des travaux de raccordement avant de souscrire une offre Fibre.