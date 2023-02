Une étude réalisée par papernest et Ipsos

LA CONSOMMATION PAR ABONNEMENT

Nouvelles habitudes de consommation

et impact sur le budget mensuel des Français.

Mardi 5 octobre 2021 - L’entreprise papernest, spécialisée dans la gestion des charges récurrentes pour les particuliers, réalise avec l’institut de sondage Ipsos une étude sur le rapport des Français à leur consommation de biens et services sur abonnement, un nouveau modèle de consommation qui impacte significativement la gestion de leur budget.



Dans un contexte économique qui promeut une consommation de plus en plus personnalisée, la majorité des biens et services sont désormais disponibles par abonnement. On n’achète plus, on stream, on loue, on souscrit. Un modèle qui concerne tous les secteurs - culture, alimentation, sport, transport, électroménager, mode, télécoms, médias - et qui fait émerger de nouvelles habitudes et de nouvelles préoccupations. Parmi elles, celle de la gestion du budget mensuel ; un défi nouveau pour des consommateurs qui peinent à maîtriser ces charges souvent négligées à tort.



Cette étude conduite par papernest et Ipsos a pour vocation de mieux comprendre le rapport des Français à leurs souscriptions - près de 10 par mois en moyenne. Par ce terme, on entend l’ensemble des biens et services consommés sur le mode de l’abonnement et représentant ainsi un prélèvement mensuel pour les ménages. Parmi eux, les différents contrats domestiques (électricité, gaz, box internet, assurance habitation), et abonnements divers (plateformes de streaming, boxs, cartes de transport, abonnements à la salle de sport, applications mobiles, presse, etc).

Des abonnements mensuels de plus en plus nombreux

Les Français estiment cumuler 10 souscriptions mensuelles en moyenne.

35% d’entre eux ne savent pas lister précisément leur nombre et leur coût mensuel.

L’emprise du modèle de l’abonnement

47% des Français se sont déjà sentis piégés par un abonnement (offre mois gratuit, facilité à souscrire, difficulté à résilier)

40% ont déjà continué à payer des abonnements qu’ils n’utilisaient plus ou à peine.

44% des Français gardent des contrats et abonnements alors qu’ils savent qu’il existe plus avantageux.

Une gestion insuffisante du budget mensuel

Seulement 27% des Français font le point régulièrement sur ces charges récurrentes.

Pourtant, 63% des Français pensent pouvoir faire des économies avec une meilleure gestion de leurs charges récurrentes.

