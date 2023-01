Assurance habitation vandalisme : conseils et démarches en 2022

Assurance habitation et vandalisme : quelles sont vos options ?

Il existe une certaine variété d’assurances différentes que vous pouvez souscrire pour vous protéger contre des frais de réparation trop importants. Or, toutes n’ont pas la même couverture à vous proposer, et notamment une assurance habitation pour vandalisme n’est pas monnaie courante. Il s’agit donc de se renseigner sur vos options avant de souscrire une assurance habitation qui vous convient.

Est-il obligatoire de souscrire une assurance habitation vandalisme ?

Dans quelles situations est-il obligatoire de souscrire une assurance habitation vandalisme, et même une assurance habitation en général ? En ce qui concerne la couverture contre le vandalisme, aucune obligation ne s’impose à vous : cette décision ne tient qu’à vous et vos inquiétudes personnelles. Cependant, la question de l’assurance habitation en général est plus stricte.

Il est obligatoire de souscrire une assurance habitation si vous êtes locataire ou si vous êtes co-propriétaire d’un bâtiment. Sinon, c’est-à-dire si vous êtes le seul propriétaire d’un bien immobilier, l’assurance habitation n’est pas obligatoire mais fortement conseillée.

En effet, un bien immobilier non assuré auquel il arrive un sinistre peut vous causer des frais de réparations considérables à payer, ce qui peut devenir une situation impossible sans aide financière de la part d’un assureur.

Si vous êtes dans une situation où il est obligatoire de signer un contrat d’assurance habitation, il n’y a pas en revanche d’obligations quant à la nature de cette assurance choisie : vous pouvez tout à fait en souscrire une très minimale et donc peu chère, ne couvrant que certains sinistres et dégâts.

Que sont les assurances habitation à garanties minimales ?

Il existe donc des assurances habitation qui, à leur état le plus sommaire, c’est-à-dire sans options de garanties rajoutées, ne couvrent qu’un nombre très limité de sinistres.

Un premier point à noter, avant de mettre en avant ces garanties minimales, est que les assurances habitation ordinaires ne couvrent que les dommages causés à votre bien immobilier en tant que tel. Cela signifie que vos biens personnels situés dans ce logement au moment d’un sinistre ne seront pas couverts par l’assurance : les frais liés à leur destruction ou endommagement ne seront pas remboursés.

Quelles sont donc les garanties nécessairement couvertes par n’importe quelle assurance habitation ? Il s’agit des sinistres suivants :

Les dégâts des eaux

Les incendies

Les explosions

Cette liste très courte montre bien qu’il ne s’agit pas, avec ces assurances habitations minimales, de vous protéger contre un acte de vandalisme. Pour être assuré contre cela, il faut se tourner vers une assurance multirisque habitation.

Qu’est-ce qu’une assurance multirisque habitation ?

C’est donc grâce à une assurance multirisque habitation que vous pourrez vous protéger contre les conséquences des actes de vandalisme envers vos biens. Qu’est-ce donc qu’une assurance multirisque habitation ?

Comme son nom le suggère, il s’agit d’une forme d’assurance qui vous protège contre un nombre plus important de risques et sinistres de la vie quotidienne. Les garanties que vous pouvez ajouter à votre contrat chez un tel assureur sont très nombreuses, et comprennent entre autres le vandalisme.

Un point intéressant également : si une assurance habitation ordinaire ne vous protège que par rapport aux dommages liés à votre logement au sens strict, une assurance multirisque, elle, couvre votre bien immobilier, vos biens personnels, et même tout ce qui concerne votre responsabilité civile.

La responsabilité civile Si une assurance habitation couvre votre responsabilité civile, cela signifie que si vous causez accidentellement du tort à un tiers et endommagez sa personne ou ses biens, il est possible selon les circonstances exactes de l’événement que votre assurance multirisque habitation vous aide à en payer les frais.

Voici par ailleurs, à titre indicatif, une liste non exhaustive des sinistres et situations que peut couvrir l’assurance multirisque habitation papernest (attention, il s’agit d’options et non des sinistres couverts de façon automatique) :

Objets nomades

Dommages électriques (installation électrique ou équipements comme la télévision)

Remplacement à neuf du mobilier

Dépendances

Vol et vandalisme (pour tous types de biens : téléphone portable, etc.)

Bris de glace

Sanitaire

En ce qui concerne les garanties minimales comprises dans tout contrat d’assurance multirisque habitation papernest, en voici aussi une liste :

Fumée et incendies

Dégâts de eaux

Responsabilité civile

Tempêtes et catastrophes naturelles

Catastrophes technologiques et terrorisme

Relogement

Défense pénale et recours

La question du vandalisme est ici, et c’est presque toujours le cas, une option. Il faut donc demander explicitement à votre assureur, quel qu’il soit, de l’inclure dans votre contrat. Vérifiez également sous quelles circonstances un acte de vandalisme serait remboursé : chez certains assureurs, il faut que vous ayez protégé un minimum votre logement ou vos biens contre le vandalisme pour que l’assurance puisse être mise en route.

Comment trouver et souscrire la meilleure assurance habitation ?

Si vous vouez êtes décidé à souscrire une assurance habitation contre le vandalisme, c’est-à-dire une assurance multirisque habitation, il vous restera à choisir un assureur particulier chez qui la souscrire, et de finaliser votre contrat selon vos conditions précises. Nous vous renseignons sur comment identifier le meilleur contrat d’assurance pour vous, ainsi que les démarches à suivre pour finaliser le contrat.

Quels critères prendre en compte pour choisir la meilleure assurance habitation ?

Ce qui différencie deux contrats d’assurance habitation entre eux, c’est tout d’abord les garanties qui y sont inclues. Or, celles-ci ne dépendent vraiment que de vous : ainsi la première étape pour trouver un contrat adapté à vos besoins est tout simplement de réfléchir, en prenant en compte notamment la condition dans laquelle se trouve votre logement, aux risques que vous pouvez courir plus que d’autres.

Il est évident que si c’est une assurance contre le vandalisme que vous voulez, il s’agira lors de vos recherches de vous intéresser aux assureurs qui vous proposent cette option.

Une des façons les plus complètes de faire des comparaisons entre contrats d’assurance est de demander des devis auprès de différents assureurs. De cette façon, vous pourrez en comparer les caractéristiques sans vous engager, et vous assurer de faire le bon choix le moment venu.

Un autre critère de choix sera la question des exclusions indiquées dans un contrat d’assurance habitation. En effet, si les assureurs sont là pour vos rembourser suite à certains sinistres, ils se réservent le droit de refuser de vous rembourser sous certaines conditions. On parle alors d’exclusions, et celles-ci seront précisées par l’assureur ainsi que dans votre contrat. À vous de voir si cela vous empêcherait de choisir tel ou tel assureur.

Enfin, tout ce qui touche au prix de l’assurance, aussi appelée prime d’assurance, et plus généralement tout ce qui est plafond et taux de remboursement, sont bien entendu des critères essentiels pour comparer les contrats entre eux.

La prime d’assurance, à payer en général annuellement, est plus chère plus vous y ajoutez d’options et de garanties, ce qui est bien normal. Il est donc tentant, pour souscrire une assurance peu chère, de prendre uniquement des garanties minimales dans son contrat. Cependant, il est évident qu’agir ainsi représente un certain risque, et que si le coût d’une assurance est un facteur intéressant, il n’est pas à prendre seul, mais plutôt en fonction de vos besoins.

Les taux et plafonds et remboursement, ainsi que votre franchise (le prix qu’il vous reste à payer une fois le remboursement effectué), sont en revanche essentiels à prendre en considération. C’est ce qui définit votre sécurité financière en cas de sinistre.

Quelles démarches suivre pour souscrire une assurance habitation ?

Une fois vos priorités bien comprises et un assureur identifié, il s’agit de passer à l’acte et d’établir, puis signer, un contrat d’assurance habitation pour vandalisme et autres.

Une fois rentré en contact avec l’assureur via les canaux de contact qu’il propose (site web, email, appel téléphonique…), vous recevrez sous une forme ou une autre un questionnaire à remplir. Outre vous demander vos coordonnées personnelles et de contact, il a pour but de vous faire renseigner des informations relatives à votre logement ou aux biens que vous désirez protéger (valeur, risques potentiels, etc.).

Il s’agira aussi à ce stade de renseigner les garanties que vous voulez inclure, dont, si vous le souhaitez, le vandalisme. Ces renseignements serviront notamment à établir le montant de votre prime d’assurance, le taux et le plafonds de remboursement, votre franchise, etc.

À l’issue de la réception par l’assureur des informations, celui-ci constituera une proposition de contrat, qu’il vous fera parvenir. Il s’agira alors de la lire en détail, vérifiant bien les exclusions éventuelles, les circonstances précises sous lesquelles vous serez assurés contre telle ou telle situation, etc. Une fois satisfait, vous pourrez signer le contrat.

FAQ

Quelle assurance couvre le vandalisme ?

Le vandalisme n'est pas couvert par une assurance habitation ordinaire. Il s'agit d'une option, autrement dit une "garantie" que vous pouvez demander à inclure dans un contrat d'assurance multirisque habitation. Faites également attention aux conditions sous lesquelles vous seriez assuré contre cet acte de vandalisme, que vous précisera votre assureur.

C'est quoi un acte de vandalisme ?

Un acte de vandalisme constitue une action volontairement commise par laquelle les biens d'autrui sont endommagés. Concrètement, si votre logement ou un autre de vos biens est intentionnellement abîmé par un tiers, il s'agit là d'un acte de vandalisme, et selon l'étendue des dommages, il peut être très intéressant d'être protégé contre ces circonstances.