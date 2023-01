Comparez rapidement les tarifs des offres box 4G illimité

Comment fonctionne une 4G Box ?

Pour qu’une 4G box fonctionne, il suffit de la brancher à une prise électrique et l’équiper d’une carte SIM. La 4G box va alors se connecter au réseau mobile et émettre un réseau Wi-Fi.

Elle vous permet donc d’accéder à Internet sur votre téléphone, votre ordinateur ou encore votre tablette.

Le saviez-vous ? La 4G box fonctionne comme un routeur, une fois branchée il vous suffit de connecter vos appareils à elle (par câble ou sans fil) pour pouvoir profiter d’un très haut débit.

Il existe aussi plusieurs moyens d’améliorer la performance de sa 4G box. En effet, il faut d’abord trouver le bon emplacement dans son logement. Ensuite, il est aussi possible de brancher une antenne extérieure pour booster la connexion de votre box.

À quoi sert un routeur? Un routeur a pour objectif d’assurer le transit des paquets d’une interface réseau à une autre. Autrement dit, son rôle consiste à orienter les données à travers un réseau.

Quel forfait 4G pour un routeur ?

Il existe de nombreux forfaits dont les datas sont compatibles avec un routeur. C’est donc au client de voir ce dont il a besoin pour choisir le forfait 4G qui lui convient le mieux. Voici la liste des critères qui sont le plus souvent pris en compte lorsqu’il faut choisir un forfait 4G :

La localisation ; Les options qui sont disponibles ; Le tarif.

C’est avec ces 3 critères qu’il est plus facile de choisir son forfait 4G. Ils changent sensiblement pour une offre 4G box car il faut aussi prendre en compte :

Le nombre d’occupants dans le foyer ;

Le nombre d’appareils qui seront connectés à la 4G box ;

Les usages de chaque membre (loisir ou pour le travail).

Ces critères sont très importants car ils vont déterminer si vous avez le bon profil pour souscrire une offre 4G box.

À qui recommander les box 4G illimitées ?

Une 4G box ne correspond pas à tous les consommateurs du marché. En effet, certaines fois il ne sera pas recommander de prendre une 4G box car une connexion ADSL ou fibre sera plus efficace.

De plus, dans certaines zones prendre une 4G box n’a pas vraiment d’utilité car cette zone est raccordée à la fibre optique. Dans ce cas, il est préférable de prendre un abonnement fibre, cela permettra d’avoir une meilleure connexion Internet.

Dans quelle zone faut-il recommander les box 4G illimitées ?

Les box 4G sont surtout faites pour les clients vivant dans les zones rurales qui n’arrivent pas à avoir une connexion ADSL descente. Dans ce cas là, prendre une 4G box peut s’avérer utile.

Quel opérateur 4G capte le mieux chez moi ? Il existe aujourd’hui des tests réseau mobile qui permettent de savoir pour chaque commune quel opérateur capte le mieux. Néanmoins, il faut savoir que c’est Orange qui possède le meilleur réseau en couvrant 90% du territoire.

Une 4G box permet donc aux personnes vivant dans les zones blanches de profiter d’un haut débit. Néanmoins, une 4G box sera toujours moins performante qu’une connexion fibre.

Il existe aujourd’hui encore 9% de la population qui n’ont pas une connexion Internet optimale, autrement dit ces zones blanches ne sont pas encore totalement couvertes par les différents opérateurs.

C’est notamment pour ces personnes qu’une 4G box peut être utile. Elle peut leur permettre de profiter d’une bonne connexion Internet (suffisante pour un usage quotidien). Cependant, elle ne sera pas assez performante s’il y a trop de personnes dans le foyer ou si la personne utilise Internet de manière professionnelle.

Quel débit faut-il espérer avec une box 4G ?

Avec une 4G box il ne faut pas espérer un débit aussi élevé qu’avec une connexion fibre. Néanmoins, il est possible d’avoir un assez haut débit, comparable au débit disponible sur les smartphones.

Pour rappel, lorsqu’on parle de débit Internet, il faut regarder 3 choses :

Le débit descendant ; Le débit ascendant ; Le ping

Ce sont ces 3 critères qui vont permettre de savoir la performance de la connexion internet d’un logement. Il est important de regarder ces choses si l’usage d’Internet n’est plus pour le loisir mais davantage professionnel.

C’est SFR qui propose pour l’instant le meilleur débit avec sa 4G Box, néanmoins c’est aussi celui qui propose le moins de datas (seulement 200 Go). À contrario, la 4G box de Bouygues est celle qui propose le moins bon débit mais la seule qui propose de l’Internet en illimité.

Il existe aujourd’hui des tests pour regarder la performance du réseau pour chaque commune. Il est important de faire ce test avant de souscrire une offre car il peut aider à choisir son opérateur. En effet, il est préférable de choisir l’opérateur qui capte le mieux dans sa commune.

Quels sont les avantages et les inconvénients de prendre une 4G box ?

Il y a plusieurs avantages à prendre une 4G box, voici une liste des avantages à souscrire un abonnement pour une 4G box :

Permet à tout le monde d’avoir accès à Internet ;

Toutes les offres sont sans engagement ;

Le premier mois est souvent offert ou remboursé si le client n’est pas satisfait ;

Les offres proposent des options intéressantes (TV par exemple).

Ces avantages ne sont pas négligeables car ils permettent aux offres 4G box d’être de plus en plus attractives pour les clients. Le tarif est aussi un avantage important pour de nombreux clients. De fait, certaines box ADSL ou fibre coûtent beaucoup plus chères.

Néanmoins, il existe aussi des désavantages à prendre une 4G box, comme pour toutes les offres il y a du pour mais aussi du contre :

Le débit proposé n’est pas toujours optimal (surtout s’il y a trop de personnes dans le foyer) ;

Il n’y a que très peu de box 4G illimitées (seulement une) ;

Tous les opérateurs ne proposent pas de 4G box.

Ces inconvénients sont à prendre en compte si le client n’utilise pas Interner pour le loisir mais de manière professionnelle.

En effet, si le client utilise Internet pour le travail, il est recommandé de souscrire une offre fibre. Cela lui permettra de travailler dans de meilleures conditions, mais aussi la fibre optique permet d’être beaucoup plus performant.

Quelles sont les box 4G existantes en 2021 ?

Quelles sont les box 4G illimitées ?

Il y a 4 box 4G sur le marché, néanmoins seulement une propose de l’Internet en illimité. Il est en effet difficile pour les opérateurs de proposer des offres avec de la 4G en illimité en 2021.

Dans les faits, seulement la 4G box de bouygues est en capacité de proposer de l’Internet en illimité. Les autres proposent tout de même une grande enveloppe Internet mais sans que celle-ci soit illimitée.

Quelles sont les autres box 4G disponibles sur le marché ?

Comme nous l’avons dit plus haut, il y a assez peu de 4G box sur le marché pour l’instant. On peut en compter 4 sur le marché en 2021. Voici les opérateurs qui proposent à certains de leurs clients une offre 4G box :

Orange Free SFR Bouygues Telecom

Tous les autres opérateurs ne proposent pas d’offres 4G Box. De plus, si on compte seulement les offres 4G box illimitées, le compte descend à une seule offre (celle de Bouygues).

Chaque offre possède ses propres caractéristiques.







Comparatif des box 4G des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Options Télévision Téléphonie Prix

4G Box Débit Internet illimité 70 chaînes 32€99

Box 4G+ 250 Go - - 29,99€

4G Home Accédez jusqu'à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles.En option sur téléviseur avec la Clé TV à 3,99€/mois.

SFR Fibre Starter Netflix et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 13,49€/mois ou Disney+ et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 8,99€/mois SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) 32€





La 4G Home de chez Orange

Cette offre présente plusieurs caractéristiques qui sont très intéressantes. Par exemple, la box 4G est sans engagement ce qui est rare pour une offre chez un opérateur classique.

Cette offre est aussi intéressante car le premier mois est offert, ce qui vous laisse le temps d’essayer la 4G Home et voir si vous êtes satisfait. Elle propose 200 Go d’internet, ce qui est très bien mais pas suffisant pour les personnes voulant de l’Internet en illimité

L’autre avantage de cette box c’est qu’Orange possède l’un des meilleurs réseau de France. Par conséquent, qu’importe la localisation du logement, il est presque garantit d’avoir accès à un très haut débit.

Comme pour les autres fournisseurs classiques, Orange a fait le choix de ne pas décliner son offre 4G box pour son fournisseur low-cost. C’est pour cela qu’il n’y a pas de box 4G illimitée chez Sosh. Néanmoins, les opérateurs low-cost proposent des box ADSL ou fibre à des tarifs très avantageux.

La Box 4G de chez Free

Comme l’ensemble des offres de chez Free, l’offre box 4G est aussi sans engagement. De plus, son tarif est très attractif (c’est en effet l’abonnement le moins cher du marché pour 250 Go).

La box 4G de Free propose une enveloppe Internet de 250 Go, ce qui est beaucoup mais pas suffisant pour les personnes voulant une box 4G illimitée.



La Box 4G de chez SFR

D’abord la box 4G de chez SFR n’est pas illimitée, en effet elle propose 200 Go de data (débit réduit au-delà). C’est aussi une box 4G sans engagement ce qui est bien pour éviter de payer des frais de résiliation.

Le saviez-vous ? SFR propose aussi des recharges de 50 Go et de 100 Go si vous avez consommé toute votre enveloppe Internet. Vous pouvez le faire depuis votre espace client.

La 4G box de chez Bouygues Telecom

Le principal avantage de la box 4G de chez Bouygues c’est qu’elle propose de l’Internet en illimité (c’est la seule du marché à le faire).

La box 4G illimitée de chez Bouygues est aussi sans engagement, néanmoins c’est la plus chère du marché (le prix peut être expliqué par le fait qu’il y a de l’Internet en illimité).

Pourquoi est-il rare de trouver des 4G box illimitées ?

De fait, il n’existe qu’une seule 4G box illimitée sur le marché, c’est celle que propose Bouygues Telecom. C’est aussi la plus chère du marché, par conséquent tous les consommateurs ne peuvent pas se tourner vers elle.

Pourquoi la 4G n'est pas illimité ? Il est encore en 2021 difficile pour les opérateurs de fournir à leurs clients de la 4G en illimité. En effet, tous n’ont pas encore la technologie nécessaire pour le faire ou alors le prix de l’offre serait trop élevé.

Quelles sont les différences entre les 4G box illimitées du marché ?

Comme nous l’avons dit plus haut, il existe des différences entre les différentes 4G box du marché. Effectivement, elles ne proposent pas la même enveloppe Internet, le même débit et elles sont à des tarifs différents.

Chaque opérateur décide des différentes caractéristiques de sa 4g box. De fait, c’est lui qui décide à quel point il veut la rendre attractive pour ses clients. Bouygues Telecom décide de la rendre très attractive du fait qu’il propose de l’Internet en illimité. Néanmoins, SFR décide de ne pas mettre son offre 4G box plus en avant que les autres offres

Pourquoi tous les opérateur ne proposent-ils pas des 4G box illimitées ?

Quasiment tous les opérateurs qui proposent une box 4G ont fait le choix de ne pas inclure l’Internet en illimité dans leur offres. Cela s’explique par la difficulté de proposer de la 4G en illimité.

D’abord, tous les opérateurs n’ont pas la technologie nécessaire pour pouvoir proposer de la 4G en illimité. De plus, même si certains opérateurs sont en mesure de le proposer, le prix de l’offre serait trop élevé et donc pas assez attractif pour les clients.

Information Avant de souscrire une offre avec de l’Internet en illimité, il est important de vérifier sa consommation d’Internet. En effet, à partir de 100 Go on peut considérer que cela est suffisant pour une personne utilisant Internet pour le loisir. C’est pour cela que pour les 4G box, les opérateurs proposent des offres avec minimum 200 Go d’Internet. C’est suffisant pour une grande partie des foyers.

Il est toujours important de regarder ses besoins avant de souscrire une offre, cela évite de payer une offre trop chère par rapport à ses besoins réelles. De plus, il est facile de regarder sa consommation d’Internet sur son téléphone, il suffit d’aller dans les réglages pour le voir.

Pourquoi la 4G box illimité coûte beaucoup plus chère que les autres ?

La 4G box de Bouygues Telecom est la seule à proposer de l’Internet en illimité. C’est aussi la 4G box la plus chère du marché avec un prix de 42,99€/mois.

Ce prix est nettement supérieur aux autres offres similaires, la première explication vient du fait qu’elle propose justement de l’Internet en illimité. Vu qu’aujourd’hui il est encore difficile de fournir de la 4G en illimité, lorsque les opérateurs le font, les tarifs sont souvent élevés (c’est la même chose pour les forfaits mobile).

Bouygues Telecom mise beaucoup sur sa 4G box, c’est pour cela que l’opérateur propose de l’Internet en illimité. Néanmoins, l’opérateur doit encore faire des efforts sur le débit que propose sa 4G box. Effectivement, pour l’instant c’est la box qui propose le moins bon débit sur le marché.

Quels sont les tarifs des 4G box illimité sur le marché ?

Les tarifs des box 4G varient selon plusieurs choses :

L’opérateur ; Les options qui sont proposées (TV, appels, data) ; Le débit.

Ce sont ces 3 critères qui vont déterminer le tarif des différentes 4G box sur le marché. Chaque box 4G ayant ses propre spécificités, c’est pour cela que les prix varient autant.

Quels sont les tarifs des 4G box pour chaque opérateur ?

Chaque opérateur propose son propre tarif pour son offre 4G box, c’est un tarif qu’il fixe selon les services que propose son offre. À part Free, il n’y a aucun opérateur low-cost qui ne propose de box 4G. Il n’y a donc pas un écart important entre chaque offre (Free proposant l’offre la moins chère du marché).

Quels sont les tarifs pour les 4G box classiques ?





Free est l’opérateur qui propose le tarif le plus avantageux du marché. Il peut donc représenter le bon compromis entre une offre avantageuse (l’offre de Free propose 250 Go d’Internet) et un tarif qui est aussi très attractif. Free est connu sur le marché pour appliquer des prix bas, c’est pour cela qu’il est le deuxième opérateur en nombre de clients.

Quel est le tarif pour la 4G box illimitée ?

L’offre de Bouygues Telecom est de fait la plus chère du marché. Néanmoins, c’est la seule qui propose de l’Internet en illimité.

À titre comparatif, l’offre mobile d’Orange qui propose de l’Internet en illimité est beaucoup plus chère car après la première année, l’offre revient à 94,99€/mois. L’offre de Bouygues reste donc abordable compte tenu des services qu’elle propose.

Pourquoi utiliser un comparateur pour choisir sa 4G box ?

Il existe aujourd’hui des comparateurs qui proposent de comparer les différentes offres 4G box sur le marché pour proposer au client celle qui lui convient le mieux.

Comparer les différentes offres entre elles permet de choisir la 4G box la plus adaptée à ses besoins. Cela permet donc d’économiser de l’argent sur son abonnement mais aussi du temps car le comparateur fait le tri à la place du client.

À titre comparatif, les box 4G ne se prêtent pas autant que les offres mobile à utiliser un comparateur. De fait, n’ayant que 4 offres sur le marché, il est encore assez simple de comparer soi-même les différentes offres.

Néanmoins, cela peut toujours aider le client à faire son choix car le comparateur va prendre en compte des critères que le client ne pensera pas forcément à prendre en compte.

Si vous souhaitez aller plus loins sur le sujet, nous vous invitons à lire cet article.

FAQ

Les box 4G sont-elles compatibles avec la 5G ?

Aujourd'hui les box 4G ne permettent pas encore de profiter de la 5G. Néanmoins, certains opérateurs font des tests pour commercialiser des box 5G prochainement.

Quelle 4G box choisir ?

Pour choisir sa 4G box il est important de regarder sa consommation Internet. C'est ce qui va déterminer le choix, si vous n'utilisez pas énormément Internet pas la peine de choisir l'offre de Bouygues qui est la plus chère.

Puis-je emmener ma box 4G partout avec moi ?

C’est un des principaux avantages de la box 4G, vous pouvez vous déplacer avec. En effet, une box 4G est généralement petite et solide ce qui la rend facile à transporter. En revanche, pour qu’elle fonctionne il vous faudra une prise et de la 4G.