BNP Paribas en partenariat avec papernest

BNP Paribas x papernest, comment ça marche ?

La promesse de papernest : permettre de réaliser des économies facilement sur le budget mensuel des particuliers. Tout ça, en seulement quelques minutes et gratuitement.

👉 Un rendez-vous pris en quelques minutes.

👉 Un appel de papernest pour faire le point sur le budget du foyer et conseiller sur les offres les plus avantageuses.

👉 Des économies faciles et papernest se charge des démarches administratives !

Les bénéfices

👉 Des économies faciles, toute l’année.

De meilleures offres existent. Avec papernest, on permet de changer d'offre comme de chemise. Et d’économiser jusqu’à 480€ par an, en 15 minutes seulement.

👉 Des heures de démarches économisées.

papernest c’est le choix d’une solution qui automatise toutes les procédures administratives longues et pénibles pour s’épargner des heures de démarches (et de stress !).

👉 Un service personnalisé.

papernest, ce sont aussi des conseillers experts dans la gestion du budget quotidien et dans le choix des offres les plus adaptées à leurs besoins.

En quelques chiffres

480€ d’économies réalisées par foyer

1 million de clients accompagnés

Des clients satisfaits (NPS 80)