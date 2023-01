Les types de prêt immobiliers proposés par LCL et Banque Postale

Le prêt relais et le prêt in fine chez LCL et Banque Postale

Le prêt relais et le prêt in fine ont la particularité de se rembourser en une seule fois. Lorsqu’un particulier contracte ce type de prêt immobilier, on dit qu’il contracte un prêt non-amortissable ! Ainsi, dans le cas d’un prêt in fine, il ne remboursera que les intérêts du prêt contracté tous les mois. A la fin du prêt (7 à 15 ans la plupart du temps), il devra rembourser l’intégralité de la somme engagée par la banque en un seul paiement.

Le prêt relais est un peu différent : il est souvent contracté par les particuliers souhaitant faire l’acquisition d’un bien immobilier grâce à la vente d’un logement dont ils sont déjà propriétaires. Lorsque le bien à acquérir à été trouvé avant la vente du bien dont on est propriétaire, il est alors possible de faire un prêt relais chez LCL ou Banque Postale ! Cette avance des fonds permettra de financer le bien immobilier sans précipiter la vente de l’autre. Lorsque le bien dont l’emprunteur était propriétaire sera vendu, il pourra alors procéder au remboursement total du prêt relais contracté à la banque.

Dans tous les cas, réfléchissez bien au prêt immobilier que vous souhaitez contracter chez LCL ou Banque Postale ! Pour faire le prêt le plus avantageux et financer votre projet immobilier, il convient de faire un plan de financement pour choisir son crédit immobilier au mieux. Vous pouvez vous faire accompagner par votre banquier ou par un courtier immobilier. Mais n’hésitez pas également à consulter les avis sur les prêts immobiliers en ligne, et d’en apprendre plus sur les différences entre LCL et Banque Postale grâce aux comparateurs de banque en ligne !

Contractez un prêt immobilier au meilleur taux avec papernest ! C'est parti !

Annonce

Quels sont les différents types de prêts immobiliers proposés par LCL et Banque Postale ? Quelle que soit la banque que vous choisirez pour vous prêter de l’argent, il existe trois types de prêts différents : le prêt amortissable, le prêt in fine et le prêt relais.

Le prêt amortissable chez Banque Postale et LCL

Les prêts amortissables sont les prêts les plus souvent contractés par les particuliers pour financer leur projet immobilier. Ils fonctionnent avec un échéancier : l’argent emprunté à la banque sera remboursé progressivement, de manière mensuelle, pendant toute la durée du prêt (10 à 20 ans généralement). La durée du remboursement sera conditionnée en fonction du montant du prêt, ainsi que de la capacité de remboursement de l’emprunteur.

Vous pouvez également opter pour deux types de taux immobiliers différents pour votre emprunt chez LCL ou Banque Postale : le taux fixe et le taux variable. Comme son nom l’indique, un taux fixe ne change pas pendant toute la durée de remboursement du crédit immobilier, et les mensualités seront toujours les mêmes. Il est inscrit dans le contrat de prêt, et ne peut être modifié quelle que soit la conjoncture, sauf si l’emprunteur décide de renégocier son prêt ou de faire racheter son crédit dans une autre banque !

Le saviez-vous ? Il existe des prêts à taux mixte, où l’emprunteur bénéficie d’un taux variable pendant la première partie de son emprunt, et bascule par la suite sur un taux fixe. Plus d’informations ici.

Quand au taux variable, il a la particularité de fluctuer en fonction de la conjoncture. Ainsi, les mensualités du prêt peuvent être différentes d’un mois à l’autre ! Aussi, les taux variables sont généralement plus bas que les taux fixes au moment de contracter le prêt, mais sont plus risqués : si les taux immobiliers moyens viennent à fortement augmenter, alors vos mensualités augmenteront également.

Combien puis-je emprunter ? Puis-je bénéficier d’aides ? A qui m’adresser ? Pas de panique, toutes ces réponses sont regroupées dans notre guide ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Anne Jupin 5 étoiles Première expérience de prêt pour moi et je conseille de passer par un courtier. Quel soulagement de trouver un professionnel pour négocier à ma p Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Paola Très satisfaite J’avais peur de ne pas avoir assez de connaissances immobilières et j’ai décidé de passer par un courtier. Ma courtière a été très agréabl Namel Très bien Très bien, bon accompagnement, c'est clair et ça facilite la vie pour trouver ce qui convient le mieux. célia morel Très bon service Très bon service, l’interlocutrice était très chaleureuse, agréable et efficace. Elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme ! Cela me s Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Comparatif de prêt immobilier chez LCL et Banque Postale

Quelles sont les conditions pour emprunter chez LCL et Banque Postale ?

Le critère principal pour pouvoir emprunter chez LCL ou Banque Postale est bien évidemment votre salaire. Ce sont vos revenus mensuels qui conditionneront le montant de votre emprunt.

Plus vous gagnez d’argent, plus vous pourrez emprunter une grande somme ! De nombreux critères seront pris en compte par la banque dans le cadre de votre prêt immobilier :

– Si vous avez un apport pour financer le crédit

– Vos revenus nets mensuels

– Votre taux d’endettement maximal

Calculer votre taux d’endettement et le montant maximal que vous pourrez allouer par mois à votre prêt est une bonne façon d’en savoir plus sur votre profil, ainsi que sur les conditions d’obtention de votre prêt immobilier. Pour connaître votre mensualité maximale, vous pouvez utiliser la formule suivante :

Salaire mensuel net x 0,33 = mensualité maximale

Si vous contractez un prêt immobilier avec un apport personnel chez LCL ou Banque Postale. l’apport personnel est important puisqu’il rassure la banque sur votre capacité à emprunter de l’argent, et vous permettra de financer un projet immobilier plus grand ! Aussi, cela vous permet d’avoir un meilleur profil emprunteur, et de profiter d’un taux plus avantageux.

Calculez les mensualités de votre prêt immobilier avec papernest ! C'est parti !

Annonce

Qui de LCL ou Banque Postale propose les meilleurs frais de dossier ?

Pour vous assurer un crédit au meilleur coût, vous pouvez également comparer les différents frais de dossiers proposés par les banques. Sachez néanmoins que les frais de dossiers sont négociables ! Si vous avez fait appel à un courtier immobilier par exemple, vous pourrez négocier vos frais de dossiers en même temps que votre taux immobilier. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les différents frais de dossier dans les banques. Vous pouvez aussi vous renseigner en ligne pour connaitre les avis des clients LCL et Banque Postale, et en savoir plus sur leurs frais de dossier.

Vous ne savez pas comment choisir entre LCL et Banque Postale pour votre prêt immobilier ? Pour choisir le crédit immobilier le plus avantageux, vous pouvez comparer les différents taux d’intérêts pratiqués par les deux banques. Aussi, vous pouvez porter attention au taux d’assurance emprunteur ! Tous ces indices ont un impact sur votre crédit, puisqu’ils en déterminent le coût global.

Les taux proposés par LCL et Banque Postale

Quelle banque propose le meilleur taux ? Si vous vous apprêtez à contracter un prêt immobilier, un taux d’intérêt sera appliqué à la somme que vous allez emprunter. Ce taux correspond à un pourcentage de votre prêt, et devra être remboursé tous les mois en plus du capital emprunté. C’est pourquoi il est important de contracter un prêt au meilleur taux ! La plupart des banques comme LCL et Banque Postale se servent du taux immobilier moyen sur le marché pour fixer leurs taux. Mais votre profil emprunteur a aussi une incidence ! Plus vous êtes un emprunteur de confiance, plus vous aurez de chance de contracter un prêt immobilier au meilleur taux.

Durée du prêt Taux moyen 7 ans 0,57% 10 ans 2,06% 15 ans 2,23% 20 ans 2,28% 25 ans 2,35% 30 ans 1,35%

Pour connaître le taux pratiqué pour votre prêt chez LCL et Banque Postale, vous pouvez faire une demande de prêt. Vous pouvez aussi aller sur le site d’un courtier immobilier en ligne pour comparer les banques ainsi que leurs taux, et connaître l’établissement bancaire qui vous proposera le taux le plus avantageux ! Concernant le taux d’assurance emprunteur, il est plus difficilement négociable, puisqu’il dépend de votre âge et de votre état de santé. Vous avez néanmoins la possibilité de vous tourner vers une compagnie d’assurance extérieure si vous trouvez que l’assurance de la banque propose un taux trop élevé !

Voir aussi: