Comparatif de prêt immobilier chez AXA Banque et Banque Populaire

Quels sont les frais de dossiers chez AXA Banque et Banque Populaire ?

Les frais de dossiers ont un impact non négligeable sur le coût de votre prêt ! Vous pouvez consulter des avis de particuliers ayant contracté des prêts immobiliers chez AXA Banque ou Banque Populaire pour en savoir plus sur les frais de dossiers et les modalités de réponses dans les différentes banques, pour choisir la meilleure. Vous pouvez aussi vous réferer au tableau comparatif des banques ci-dessous !

Sachez que les frais de dossiers indiqués ci-dessus ne sont pas immuables : vous avez tout à fait la possibilité de les négocier au moment de contracter votre prêt chez AXA Banque ou Banque Populaire ! Vous pourrez également ajouter ou enlever des clauses pour contracter un prêt immobilier qui vous conviendra au mieux.

Quels sont les conditions d’emprunts chez AXA Banque et Banque Populaire

Les conditions d’emprunts varient en fonction de la politique commerciale des banques. Mais certains critères sont toujours retenus par les banques pour choisir si oui ou non, l’organisme acceptera de vous prêter de l’argent ! Voici les principaux critères qui conditionneront l’obtention d’un prêt immobilier chez AXA Banque et Banque Populaire :

– Le montant de votre salaire mensuel net

– Votre taux d’endettement maximal

– Si vous avez ou non un apport personnel

Le critère le plus important est bien évidemment votre salaire ! Plus ce dernier est élevé, plus vous pourrez emprunter une somme d’argent importante. La banque portera en effet une attention toute particulière à la somme maximale que vous pourrez emprunter en fonction de vos revenus mensuels nets. C’est eux qui permettront de calculer votre taux d’endettement maximal ! Pour le connaître, et savoir quel montant vous pourrez emprunter en fonction de vos revenus, vous pouvez utiliser la formule suivante :

Salaire mensuel net x 0,33 = mensualité maximale

Enfin, n’oubliez pas qu’un apport personnel peut vraiment faire la différence lorsqu’il s’agit de contracter un prêt immobilier chez AXA Banque ou Banque Populaire. Plus votre apport personnel est grand, plus vous serez considéré comme un emprunteur de confiance pour la banque !

Vous hésitez entre AXA Banque et Banque Populaire pour financer votre projet immobilier ? Le taux d’intérêt d’un prêt immobilier, ainsi que son taux d’assurance emprunteur dépendent de la politique commerciale des banques, et ont un impact important sur le coût global de votre crédit ! Ils varieront donc en fonction de l’organisme prêteur que vous contactez pour votre prêt immobilier.

Qui de AXA Banque ou Banque Populaire propose les meilleurs taux ?

Lorsqu’un particulier contracte un prêt immobilier, un taux d’intérêt est appliqué à son prêt. Exprimé en un pourcentage de la somme empruntée, il aura une incidence direct sur le coût global du crédit, et constituera une partie du remboursement mensuel du prêt ! C’est pourquoi il est important de contracter un prêt immobilier au meilleur taux.

Pour fixer leurs taux, AXA Banque ou Banque Populaire se basent sur les taux immobiliers moyens du marché. En les consultants, vous aurez une idée du coût moyen global de votre crédit :

Durée du prêt Taux moyen 7 ans 0,57% 10 ans 2,06% 15 ans 2,23% 20 ans 2,28% 25 ans 2,35% 30 ans 1,35%

Mais les taux immobiliers dépendent également de la politique commerciale des banques, et de votre profil emprunteur. Pour connaître le taux réel qui sera appliqué à votre crédit, vous devrez donc faire une demande de prêt auprès des banques, et attendre leurs réponses ! Vous pouvez aussi mandater un courtier immobilier pour vous accompagner dans la recherche d’un crédit au taux le plus avantageux.

Le taux d’assurance proposé par la banque aura aussi un impact sur le coût de votre prêt, et sera fixé en fonction de votre âge et de vote état de santé. Il est donc difficile de le connaitre à l’avance, puisqu’il est adapté en fonction du profil de chaque emprunteur !

Bien choisir son type de prêt immobiliers chez AXA Banque et Banque Populaire

Quels sont les différents types de prêts immobiliers ? Un prêt immobilier n’est pas forcément amortissable, et selon l’achat que vous souhaitez réaliser, il peut être plus pertinent d’opter pour un prêt relais ou un prêt in fine. Tout dépend en réalité de votre situation !

Le prêt immobilier classique chez Banque Populaire et AXA Banque

Si vous contractez un prêt immobilier amortissable, alors vous devrez rembourser une partie de la somme que vous avez emprunté tous les mois ! Au moment de la signature du prêt immobilier avec AXA Banque ou Banque Populaire, un échéancier vous sera remis. Il vous permettra de connaitre le montant de vos mensualités, et le nombre de mois sur lesquels vous serez prélevés par la banque !

Le saviez-vous ? Lorsqu’un emprunteur contracte un prêt à taux variable, il ne reçoit pas d’échéancier, puisque la banque ne peut pas prédire le taux d’intérêt appliqué sur le prêt tous les mois ! ici.

Les prêts amortissables à taux fixes sont les plus sûrs : votre mensualité de prêt immobilier ne change jamais, sauf si vous décidez de renégocier votre contrat de prêt initial, ou de faire un rachat de crédit dans une autre banque. Quant aux prêts à taux variables, vos mensualités changeront tous les mois !

Le taux d’intérêt d’un prêt à taux révisable dépend en effet du taux immobilier moyen sur le marché. Ainsi, il est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse tous les mois. Vous pourrez également opter pour un prêt à taux mixte : vous aurez un taux variable pendant une partie de votre prêt, et un taux fixe sur l’autre !

Aussi, sachez que les personnes ayant contracté un crédit immobilier à taux variable ont toujours la possibilité de rebasculer sur un taux fixe pendant le remboursement du prêt.

Le prêt relais et le prêt in fine chez AXA Banque et Banque Populaire

Le prêt relais et le prêt in fine ont la particularité de se rembourser en une seule fois. Lorsqu’un particulier contracte ce type de prêt immobilier, on dit qu’il contracte un prêt non-amortissable ! Ainsi, dans le cas d’un prêt in fine, il ne remboursera que les intérêts du prêt contracté tous les mois. A la fin du prêt (7 à 15 ans la plupart du temps), il devra rembourser l’intégralité de la somme engagée par la banque en un seul paiement.

Le prêt relais est un peu différent : il est souvent contracté par les particuliers souhaitant faire l’acquisition d’un bien immobilier grâce à la vente d’un logement dont ils sont déjà propriétaires. Lorsque le bien à acquérir à été trouvé avant la vente du bien dont on est propriétaire, il est alors possible de faire un prêt relais chez AXA Banque ou Banque Populaire ! Cette avance des fonds permettra de financer le bien immobilier sans précipiter la vente de l’autre. Lorsque le bien dont l’emprunteur était propriétaire sera vendu, il pourra alors procéder au remboursement total du prêt relais contracté à la banque.

Dans tous les cas, réfléchissez bien au prêt immobilier que vous souhaitez contracter chez AXA Banque ou Banque Populaire ! Pour faire le prêt le plus avantageux et financer votre projet immobilier, il convient de faire un plan de financement pour choisir son crédit immobilier au mieux. Vous pouvez vous faire accompagner par votre banquier ou par un courtier immobilier. Mais n’hésitez pas également à consulter les avis sur les prêts immobiliers en ligne, et d’en apprendre plus sur les différences entre AXA Banque et Banque Populaire grâce aux comparateurs de banque en ligne !

