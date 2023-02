Une étude réalisée par papernest avec Poll & Roll

Communiqué de presse - Juillet 2022

Generation on demand

Dépenses contraintes et abonnements, le budget récurrent des 18-35 ans

L’entreprise papernest, spécialisée dans la gestion des contrats et abonnements, réalise avec l’institut de sondage Poll & Roll, une étude sur le poids des dépenses contraintes et des abonnements sur les 18-35 ans.

Dans une économie de plus en plus obsédée par la consommation sur mesure, la majorité des biens et services sont désormais disponibles sur abonnement. Un modèle qui concerne tous les secteurs et qui fait émerger de nouvelles habitudes et de nouvelles préoccupations budgétaires. Si cette économie de la consommation on demand déconcerte parfois nos aînés, elle est devenue une norme pour toute la génération témoin de son essor, les 18-35 ans, qui voient alors leur budget récurrent s’alourdir. Dans ce budget, on trouve d’un côté ces dépenses récurrentes qui correspondent pourtant aux besoins élémentaires (le logement et ses charges, le transport, les redevances d’emprunt bancaire…). De l’autre, ces coûts mensualisés, fruits de l’irruption des souscriptions dans nos modes de consommation. Finalement, un budget récurrent qui pèse de plus en plus lourd sur un pouvoir d’achat déjà fragilisé par la crise sanitaire et la crise de l’énergie.



Le poids des dépenses contraintes sur le budget des 18-35 ans.

33% allouent plus de 200 euros par mois aux charges du logement.

46% allouent plus de 100 euros par mois aux frais de transport.

45% ont déjà coupé le chauffage en période hivernale pour réaliser des économies.

57% ont le même forfait de téléphone depuis plus de 3 ans, 30% depuis plus de 5 ans.

Les abonnements, un nouveau type de charge récurrente qui pèse sur le budget des 18-35 ans.

38% sont abonnés à au moins 5 abonnements parmi ceux cités dans l’étude.

30% continuent de payer un abonnement qu’ils n’utilisent plus ou peu.

44% ont déjà été victimes d’un abonnement fantôme.

71% estiment que l’abonnement modifie la notion qu’ils ont du prix.

66% estiment que l’abonnement détériore la qualité de leur consommation.

NB - Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : Étude Poll&Roll pour papernest « Generation on demand : dépenses contraintes et abonnements, le budget récurrent des 18-35 ans »





