Vous êtes à la recherche d’un modèle pour faire l’inventaire du mobilier ? Lors de l’état des lieux d’entrée et sortie d’une location meublée, un inventaire du mobilier et des équipements est réalisé par le locataire et le propriétaire. Il s’agit simplement d’une liste de tout le mobilier se trouvant dans le logement et d’une grille d’état complétée pendant la visite.

Retrouvez ci-dessous vos modèles gratuits à télécharger et compléter lors de la visite d’état d’état des lieux meublé :

Trouver un inventaire du mobilier pour meublé sur Excel

La plupart des documents disponibles en ligne pour réaliser un inventaire de mobilier sont gratuits et disponibles au format PDF. Ce format permet une grande compatibilité à la lecture sur la majorité des ordinateurs et sa mise en forme n’est pas impactée par l’importation, ce qui permet de l’imprimer immédiatement pour s’en servir sans avoir à faire de retouches.

Si vous souhaitez pouvoir modifier le document d’inventaire des meubles avant de faire l’état des lieux de votre location meublée, un modèle au format Word est recommandé. Attention cependant, en fonction de votre version du logiciel de traitement de texte Word, le document que vous avez téléchargé pourra subir des modifications pour être compatible avec l’affichage de votre version.

Enfin, si vous souhaitez avoir une liste du mobilier sur un document Excel, il est possible d’en trouver en ligne très aisément et gratuitement. Cependant, pour un inventaire 100 % personnalisé à remplir lors de votre état des lieux, il est très facile de réaliser vous-même un document Excel pour y faire l’inventaire. Pour cela il suffit de remplir la page du tableau comme dans l’exemple ci-dessous.

Exemple de structure d’un inventaire du mobilier pour une location meublée :

Pièce Mobilier / Équipement Nombre État Cuisine Assiettes 4 Neuf Très bon Bon Moyen Mauvais Fourchettes 4 Couteaux 4 Verres 6 Poêle 1 Casserole 1 Micro-onde 1 Four 1 Frigo 1 Salon TV 1 Canapé 1 Fauteuil 2 Table 1 Chaise 2 ETC …

N’oubliez pas de faire figurer à la fin de la liste d’inventaire plusieurs mentions importantes, à savoir :

Le lieu

La date

Le nombre d’exemplaires du document

L’espace de signature pour le(s) locataire(s)

L’espace de signature pour le bailleur ou son mandataire

Conseil Il n’est pas obligatoire de détailler toute la liste de la vaisselle présente dans la location meublée s’il y en a beaucoup ou de recenser le moindre élément de décoration. C’est au propriétaire de décider ce qu’il souhaite renseigner sur l’inventaire du mobilier, de façon plus ou moins précise.

Faut-il un modèle d’inventaire du mobilier spécial location saisonnière ?

La location saisonnière est soumise à un bail de location très similaire à celui d’une location longue durée. À ce titre, le propriétaire peut choisir de réaliser un état des lieux d’entrée et de sortie, ainsi qu’établir un inventaire du mobilier et son état. Il est possible d’utiliser le même genre de liste que pour un inventaire de location longue durée.

Modèles d'inventaire du mobilier pour location saisonnière meublée Document d’inventaire pour location de meublé en accord avec les critères de la loi Alur. Dernière mise à jour en 2021. Modèle format PDF Modèle format Word

Dans la pratique, de nombreuses locations saisonnières ne réalisent ni l’état des lieux, ni l’inventaire des équipements. En l’absence de ces documents, la présomption de bon état s’applique.

La présomption de bon état signifie qu’en cas de dommages, il est présumé que le logement et ses équipements avaient été remis en bon état, et le locataire devra alors prouver qu’il n’est pas à l’origine des dégâts constatés à sa sortie (s’il y en a).

Faire un inventaire du mobilier pour une succession

L’inventaire du mobilier n’est pas utilisé que lors de locations saisonnières ou longue durée : il est également réalisé dans le cas d’une succession. Lors de la mort d’une personne laissant un important patrimoine, il est courant de réaliser un inventaire de ce patrimoine si le ou les héritiers acceptent ce qu’on leur a légué, comme expliqué ici.

Le legs n’est pas que matériel, il peut aussi s’agir de biens immobiliers ou de dettes à rembourser. L’opération d’inventaire est réalisée par un notaire et coûte environ 80€. Il arrive également que d’autres professionnels puissent s’en charger comme un notaire, un huissier de justice ou un commissaire-priseur. Elle doit être demandée par l’héritier car elle n’est pas automatique.

Attention ! Il n’est pas possible de réaliser soi-même un inventaire de succession. Les modèles gratuits d’inventaire du mobilier pour une location meublée ne peuvent pas être utilisés.

