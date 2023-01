Assurance habitation bris de glace : intérêt, démarches administratives et déclaration

Pourquoi prendre une assurance habitation bris de glace ?

Comme pour n’importe quel sinistre qui pourrait arriver dans votre logement, avoir souscrit une assurance habitation vous permettra d’être indemnisé.

Avoir une garantie bris de glace dans son assurance habitation vous permettra d’être remboursé d’une certaine somme si un équipement en verre de votre logement vient à être endommagé. Le dommage peut être dû à une intempérie, un incident ménager ou une tentative d’infraction.

Les équipements de votre logement qui seront concernés par l’assurance vont dépendre de votre contrat et des garanties que vous avez souscrites. Voici une liste des éléments qui peuvent potentiellement être concernés par votre assurance :

les portes ;

les fenêtres ;

les baies vitrées ;

les vitres de fenêtre de toit ;

les miroirs ;

les tables en verre ;

les parois vitrées de vos fours ;

la télévision ;

l’ordinateur…

Comment déclarer un bris de glace habitation à son assurance ?

Pour déclarer un bris de glace habitation à son assurance il est nécessaire de suivre quelques étapes.

Quelles sont les démarches ?

Vous devez déclarer un bris de glace à votre assurance, mais ne savez pas comment vous y prendre ? Sachez tout d’abord que pour que la déclaration soit prise en compte, cette dernière doit être faite dans un délai de 5 jours suivant le sinistre. À partir du moment où le sinistre survient, il faut donc réaliser la déclaration le plus rapidement possible, et donc ne pas attendre.

Pour ce faire, il est nécessaire d’envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à votre assureur, afin de l’avertir du dommage. Pour accompagner cette lettre, vous pouvez envoyer des photos qui témoignent du sinistre. Le montant de votre remboursement dépendra de votre franchise.

Certaines compagnies d’assurance vous proposent de réaliser votre déclaration de sinistre directement en ligne. Vous pouvez vous rapprocher de votre compagnie d’assurance pour savoir si elle propose cette fonctionnalité. Si ce n’est pas le cas, alors vous n’aurez qu’à suivre les démarches classiques en envoyant un courrier recommandé avec accusé de réception.

Comment rédiger une lettre de déclaration d’un bris de glace habitation ?

Comme évoqué précédemment, afin de réaliser la déclaration de sinistre, vous allez devoir envoyer une lettre de déclaration par courrier recommandé avec accusé de réception. Cette lettre devra reprendre diverses informations concernant le sinistre, notamment :

le lieu ;

la date ;

l’heure ;

les circonstances du sinistre ;

les dommages causés.

Vous pouvez reprendre le modèle de lettre de déclaration ci-dessous pour vous aider dans vos démarches.

Modèle de lettre de déclaration :

(Votre nom, prénom)

(Votre adresse postale)

(Votre adresse mail)

(Votre numéro de téléphone)

(Nom de votre assureur)

(Son adresse postale)

Fait à (ville), le (date)

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : déclaration d’un bris de glace dans mon domicile

Madame, Monsieur,

Je suis titulaire d’un contrat d’assurance n°(numéro de votre contrat), souscrit le (date de souscription de votre contrat) auprès de votre compagnie d’assurance.

Par la présente, je vous déclare qu’un bris de glace est survenu à mon domicile, situé au (adresse de votre domicile), le (date du sinistre). Suite à ce sinistre, j’ai pu remarquer : (décrire les circonstances dans lesquelles se sont passées le sinistre, les dommages causés…)

Vous trouverez joints à cette lettre les justificatifs liés au sinistre (attestations, factures, photos…)

Merci de me faire part de la suite des démarches à réaliser concernant la prise en charge.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

(Votre nom et signature)

Comment fonctionne la franchise pour un bris de glace ?

Qu’est-ce que la franchise d’une assurance ?

Comme l’explique ce site, la franchise d’une assurance habitation correspond au montant qu’il vous restera à payer après avoir été indemnisé par votre assurance en cas de sinistre.

Il existe deux types de franchise :

la franchise relative ;

la franchise absolue.

La franchise relative

Dans le cas d’une franchise relative, vous avez la possibilité d’être entièrement indemnisé. Cela va dépendre du montant de votre franchise, ainsi que du montant du sinistre.

Si le montant de votre franchise est supérieur au montant du sinistre, alors l’assureur ne vous versera pas d’indemnisation. Au contraire, si le montant de votre franchise est inférieur au montant du sinistre, alors le remboursement sera intégral.

Par exemple, dans le cas où votre franchise est de 200€, si le montant du sinistre est de 150€, alors aucun remboursement ne vous sera versé. Cependant, si votre franchise est de 200€ et que le sinistre est estimé à 250€, alors vous serez totalement remboursé.

La franchise absolue

La principale différence entre la franchise relative et la franchise absolue concerne le montant de l’indemnisation. En effet, si le montant de votre franchise est inférieur au montant du sinistre, alors votre assureur ne vous remboursera que la différence entre les deux. De même que pour la franchise relative, si le montant de votre franchise est supérieur au montant du sinistre, alors aucun remboursement ne vous sera versé.

Par exemple, dans le cas où votre franchise est de 200€, si le montant du sinistre est de 150€, alors aucun remboursement ne vous sera versé. Néanmoins, si votre franchise est de 200€ et que le sinistre est estimé à 250€, alors vous percevrez la différence entre les deux montants, c’est-à-dire 50€.

Quel est le montant de la franchise bris de glace ?

Le montant de la franchise bris de glace va dépendre de votre contrat. Il existe plusieurs moyens de le calculer. La franchise peut être :

une somme fixe ;

un pourcentage du montant de l’indemnisation ;

un mix entre le montant fixe et le pourcentage, comme par exemple 15% de l’indemnité, avec un plafond de 250€.

Comment ne pas payer la franchise bris de glace habitation ?

Lorsqu’un sinistre survient dans votre logement, il se peut que vous ne soyez pas responsable, et que vous soyez une victime de ce sinistre. Ainsi, si le sinistre a été causé par un tiers, et que sa responsabilité a été prouvée, alors vous n’aurez pas à payer de franchise. Si toutefois vous deviez la payer alors vous pourrez demander le remboursement de la franchise, en contactant l’assureur du tiers responsable, ou en demandant à votre assureur de s’occuper des démarches.

Peut-on souscrire une assurance habitation bris de glace sans franchise ?

Souscrire une assurance habitation sans franchise est tout à fait possible. De nombreuses compagnies d’assurance offrent cette possibilité.

Si vous souscrivez une assurance habitation sans franchise, cela signifie que si un sinistre survient dans votre logement, vous serez entièrement indemnisé, et n’aurez donc rien à payer. Cependant, il faut noter que si vous choisissez de ne pas prendre de franchise, alors l’assurance habitation sera sûrement plus chère.

Il faut alors se poser la question. Choisir une assurance habitation sans franchise vous coûtera plus cher. Cependant, en cas de sinistre, vous aurez la certitude que vous assureur prendra en charge intégralement le sinistre. À l’inverse, si vous faites le choix d’une assurance habitation avec franchise, alors vous la paierez moins cher, mais si vous faites face à un sinistre, alors le montant versé par l’assureur sera moins important.

FAQ

Est-ce que le bris de glace est un sinistre ?

Le bris de glace fait partie des sinistres qui sont couverts par une assurance multirisques habitation. Étant considéré comme un sinistre, vous pourrez donc être indemnisé par votre assurance.

Quel est le prix d'une assurance habitation ?

Le prix d'une assurance habitation va varier selon votre contrat. Il va dépendre de la nature de l'habitat, du contenu de l'habitat, des sinistres passés, de l'étendue de la couverture choisie...

L'assurance habitation est-elle obligatoire ?

L'obligation d'avoir une assurance habitation va dépendre de votre statut. Si vous êtes propriétaire, alors l'assurance habitation n'est pas obligatoire, mais seulement conseillée, sauf si le bien se situe en copropriété. Dans ce cas-là, souscrire une assurance est obligatoire. De même, en tant que locataire, vous avez l'obligation de prendre une assurance habitation.