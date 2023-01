Assurance habitation pour location meublée : quelles sont vos obligations en 2022 ?

Est-il obligatoire de souscrire une assurance habitation pour une location meublée ?

Tout locataire est soumis à l’obligation de signer un contrat d’assurance habitation. Or, les assurances habitation ordinaires, de « risques locatifs », ne protègent pas les biens personnels présents dans un logement au moment d’un sinistre. Si vous voulez couvrir les éventuels coûts de réparation des meubles de votre logement, il faudra donc souscrire une assurance multirisque habitation, ou MRH.

Voici les différences principales que l’on peut noter entre une assurance habitation classique et l’assurance MRH :



Type d’assurance Assurance habitation « risques locatifs » Assurance MRH Couverture du bien immobilier OUI OUI Couverture des biens personnels NON OUI Couverture de la responsabilité civile NON OUI Garanties minimales Incendie

Dégâts des eaux

Explosions Dégât des eaux

Incendie

Bris de glace

Catastrophes naturelles

Équipements



Pourquoi est-il si important de souscrire une assurance habitation pour location meublée ?

Ainsi, l’assurance habitation est obligatoire pour une location meublée. Mais pourquoi cette obligation, et contre quoi vous protège concrètement une assurance habitation ?

Le principe de l’assurance habitation, c’est de vous aider à payer les coûts de réparations liés à un sinistre qui aurait endommagé votre logement. Un contrat d’assurance habitation contient un certain nombre de garanties. Ces garanties correspondent aux situations dans lesquelles vous serez couvert par votre assureur.

L’obligation de l’assurance habitation pour un déménagement en location meublée fait sens : un locataire est jugé responsable des dommages qu’il cause au bâtiment, y compris les logements de ses voisins.

Qu’est-ce que l’assurance contre les risques locatifs ? Une assurance habitation ordinaire vous offre des garanties minimales, vous protégeant ainsi contre les effets de dégâts des eaux, des incendies, et des explosions. D’autres garanties peuvent s’y ajouter, en fonction des risques que vous pensez courir.

En échange de cette couverture, vous devez donc payer un tarif annuel, appelé « prime d’assurance ». Ce coût varie en fonction d’un certain nombre de paramètres, y compris les garanties que vous faites inclure dans votre contrat et les risques que présente votre logement (en fonction de sa situation géographique notamment).

Si ce sont les meubles de votre location meublée que vous voulez protéger, c’est plus précisément une assurance MRH qu’il faut souscrire : les assurances habitation « risques locatifs » ne couvrent que les dommages infligés au bâtiment au sens strict.

Quelles sont les démarches pour souscrire une assurance habitation pour une location meublée ?

Alors, comment faire pour demander un contrat d’assurance multirisque habitation pour location meublée ? Le processus n’est pas si compliqué, d’autant plus que les assureurs tels que papernest vous proposent de réaliser vos démarches entièrement en ligne. En voici les étapes :

Vous identifiez un assureur chez qui vous voulez souscrire une assurance habitation (il est possible, pour comparer vos options, de demander au préalable des devis chez différents assureurs). Vous contactez cet assureur, lui manifestant votre volonté de signer un contrat chez lui. L’assureur revient vers vous et vous demande de remplir un questionnaire. Une fois le questionnaire rempli, l’assureur vous renvoie une proposition de contrat, qui aura pris en compte vos demandes et les caractéristiques de votre logement et de votre situation personnelle. Si la proposition de contrat vous convient, vous pouvez la signer.

En ce qui concerne l’étape du questionnaire, voici quelques indications. Remplir ce questionnaire avec honnêteté et précision est non seulement recommandé mais obligatoire. Tout manquement à informer votre futur assureur des risques que peut courir votre logement peut mener à un refus légitime de la part de l’assureur de vous couvrir en cas de sinistre.

L’assureur peut également résilier votre contrat sans attendre d’échéance particulière s’il en trouve les raisons. L’importance de lui livrer des informations correctes et pertinentes est capitale au vu des sommes engagées par le remboursement de coûts de réparations immobiliers.

On parle par ailleurs d’obligations mutuelles, car l’assureur est lui aussi contraint à vous conseiller et vous informer avec fiabilité et transparence.

Comment choisir le meilleur contrat d’assurance habitation pour une location meublée ?

Locataire en appartement meublé, vous voulez vous assurer : comment choisir la meilleure assurance et construire son contrat ? Il faut prendre en compte à la fois les garanties incluses dans le contrat d’assurance et les taux de remboursement que vous garantissent l’assureur. Il est également intéressant de considérer le coût annuel de l’assurance habitation.

Quels avantages et inconvénients d’une assurance habitation location low-cost ?

Un premier critère non négligeable de choix d’assureur sera son prix. Si votre budget est serré, ou par exemple si vous cherchez une assurance habitation pour une location meublée de courte durée, faire attention à votre prime d’assurance peut être une bonne idée. Qu’est-ce qui influence le prix d’une assurance habitation pour location meublée ?

Tout d’abord, il est logique de constater que le nombre de garanties que vous voulez inclure dans votre contrat en changera le prix. Ce n’est cependant pas le seul critère, et c’est notamment la valeur des biens compris dans votre logement, ainsi que la superficie et sa situation géographique, qui rentreront en compte.

Retenez que l’idée pour l’assureur est d’évaluer le risque que court votre logement d’être endommagé pendant la période où vous y logez, ainsi que ce que cela représente en termes de coûts de réparations : d’où l’estimation de la valeur de ce qui est couvert. Un certain nombre de paramètres seront donc en-dehors de votre contrôle, mais pas le choix de l’assureur : certains seront plus simplement moins chers en moyenne que d’autres.

À retenir aussi : ce n’est pas que votre prime qui est importante dans le domaine des sommes qu’engage une assurance habitation. Il est tout aussi important de prendre en compte le plafond et le taux de remboursement que vous offre différents contrats d’assurance. Autrement dit, pour quel somme vous rembourse concrètement tel ou tel assureur ?

Notez aussi l’importance de la franchise. Ce montant correspond à la somme qui reste à votre charge personnelle lors d’un sinistre. Elle est calculée de façon différente selon le contrat – ce dernier contient des précisions indiquant notamment le caractère absolu ou relatif de la franchise.

Attention, si le sinistre vous coûte moins que le montant de franchise indiqué dans votre contrat, votre assurance n’a pas à vous rembourser – vous paierez donc les frais de réparation concernés de votre propre poche. En ce qui concerne le calcul de la franchise en tant que tel, il peut s’agir soit d’une somme fixe, soit d’un pourcentage de l’indemnisation versée par l’assureur. Encore une fois, ces informations seront comprises dans votre contrat.

Quelles garanties faut-il inclure dans son contrat d’assurance habitation pour location meublée ?

Le premier élément à ne pas manquer, c’est que pour vous assurer contre les endommagements des meubles de votre appartement, il faut souscrire une assurance MRH, ou multirisque habitation.

Cette sorte d’assurance vous couvrira aussi lorsque votre responsabilité civile est mise en cause, c’est-à-dire lors de torts accidentels envers de tiers (si vous cassez le téléphone portable ou les lunettes d’un ami, par exemple).

Au-delà de cela, il s’agit de construire un contrat d’assurance habitation adapté à vos besoins en termes de couverture de risques. Les assurances MRH protègent contre un certain nombre de sinistres, c’est-à-dire de phénomènes naturels qui mettent en danger votre logement, mais vous pouvez y ajouter d’autres garanties.

À titre indicatif, voici les garanties obligatoires et optionnelles couvertes par l’assurance MRH de papernest :



Garanties obligatoires Garanties optionnelles Fumée et incendies

Dégâts de eaux

Responsabilité civile

Tempêtes et catastrophes naturelles

Catastrophes technologiques et terrorisme

Relogement

Défense pénale et recours Objets nomades

Dommages électriques

Remplacement à neuf du mobilier

Dépendances

Vol et vandalisme

Bris de glace

Sanitaire



Vous pouvez donc faire votre choix en fonction des garanties optionnelles que vous offrent différents assureurs. On note ici la garantie optionnelle « remplacement à neuf du mobilier », qui peut vous concerner si vous êtes en location meublée.

Si vous voulez vous renseigner davantage sur vos droits en tant que locataire, ou bien au contraire si vous êtes propriétaire de bien en location et désirez vérifier la nature de vos obligations, vous pouvez vous rendre sur cette page du service public.

FAQ

Qui doit assurer un appartement en location ?

Puisqu'il est obligatoire pour un locataire d'être couvert par une assurance habitation, un appartement loué est assuré par le contrat d'assurance de son locataire. Cette obligation en effet ne s'applique pas au propriétaire, sauf s'il s'agit d'une situation de copropriété. La qualité meublée ou non de l'appartement ne change rien à l'obligation en tant que telle.

Qu'est-ce qu'une assurance multirisque habitation ?

Une assurance multirisque habitation, aussi appelée assurance MRH, est une assurance qui protège locataires et propriétaires contre de nombreux risques en lien avec leur logement. Contrairement aux assurances habitation ordinaires, de "risque locatif", les assurances MRH protègent à la fois vos biens personnels, votre responsabilité civile, et votre logement. Pour résumer, leur couverture est plus complète qu'une assurance habitation classique.

Qu'est-ce que l'assurance habitation pour location saisonnière ?

Qu'en est-il de l'assurance habitation pour une location saisonnière ? C'est un cas particulier : il existe en effet une garantie spéciale que peut souscrire le locataire pour être assuré pendant ses vacances : il s'agit de la garantie villégiature. Puisque cela touche à votre responsabilité civile, il faudra passer par une assurance multirisque habitation (pour rappel, une assurance habitation de risques locatifs ne couvre pas votre responsabilité civile).