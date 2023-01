Forfait mobile

Quel sont les forfaits mobiles à moins de 5 euros ?

Qu’est-ce qu’un forfait mobile pas cher ? C’est un forfait qui correspond à vos habitudes de consommation, sans trop impacter votre budget. Il est donc important de commencer par vous poser les bonnes questions et identifier ce que vous allez faire de votre téléphone. Est-ce dans le cadre de votre travail ? Voyagez-vous en Europe ou à l’étranger avec ? Êtes-vous dans la zone blanche de certains opérateurs ? Il s’agit d’une bonne première approche de définir votre besoin et appréhender l’offre de téléphonie mobile idéale.

Comparatif des forfaits mobiles à moins de 5 €/mois (janvier 2023) : Opérateur & Forfait Téléphonie Internet Prix/mois

Bouygues Telecom 100Go 2h d'appels et SMS/MMS illimités 100Go dont 50 Go à l'étranger 15€99

Bouygues Telecom 5Go Appels et SMS/MMS illimités 5Go 11€99 pendant 12 mois puis 20€99/mois

Forfait 2 € 2h d'appels + SMS/MMS illimités 50 Mo 2€

Forfait 150Go 5G Appels/SMS/MMS illimités 150 Go 44,99 €

RED 500 Mo Appels et SMS/MMS illimités 500 Mo 5€

220 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM 50€

Forfait 100 Mo Bloqués 2h d'appels et SMS/MMS illimités 100 Mo 4,99 €

Questionnez-vous également sur le type de forfait qui vous intéresse : le moins cher pour SMS/MMS illimité ? Le moins cher pour des appels en illimité ? Le moins cher pour 60 Go ou 100 Go ? Le moins cher pour une 4G illimitée ? Nous allons passer en revue toutes les possibilités pour vous aiguiller dans votre choix.

Quel sont les forfaits mobiles à moins de 10 euros ?

Comparatif des forfaits mobiles à moins de 10 €/mois (janvier 2023) Opérateur & Forfait Téléphonie Internet Prix/mois

Série Free 110 Go appels et SMS/MMS illimités 110 Go 14,99€

Forfait 150Go 5G Appels/SMS/MMS illimités 150 Go 44,99 €

220 Go 5G Appels et SMS illimités 100Go depuis l'Europe et les DOM 50€

Quel opérateur mobile choisir ?

Free, grand gagnant pour SMS&MMS illimité

Le forfait le moins cher pour des SMS&MMS illimités et 2 h d’appel est le forfait de l’opérateur Free à 2 €/mois (0 €/mois si vous avez la Freebox). Il est suivi de près par Sosh, La Poste Mobile, RED by SFR et B&You. L’avantage de ces forfaits est qu’ils sont tous sans engagement. Si vous avez une box Orange ou SFR, les tarifs sont aussi avantageux. Néanmoins, si vous n’avez pas de box il est conseillé de passer par Free, car son forfait a le meilleur rapport qualité-prix.

RED by SFR, la bonne surprise pour les appels en illimité

Le forfait le moins cher pour des appels en illimité est RED by SFR à 5 €/mois sans engagement. La filiale de SFR est talonnée de près par B&You et La Poste Mobile. Si vous n’avez pas besoin de connexion Internet et que vous souhaitez avoir un temps d’appel infini, ce forfait est pour vous.

B&You, RED by SFR et Sosh : le trio de tête

Pour 60Go/mois, B&You, RED by SFR et Sosh sont au coude à coude : 12,99 €/mois, 13 €/mois et 13,99 €/mois. Si vous n’avez pas de Freebox Pop, ce sont les meilleures options. En effet, Free fait une offre à 9,99 €/mois pour ses clients de la Freebox Pop. Mais celle-ci engendre des coûts supplémentaires dus au prix de la Freebox. Cette option n’est donc pas forcément celle qui sera la plus adaptée à vos besoins. La discrète offre de CDiscount à 7,99 €/mois pendant 1 an (après elle augmente à 14,99 €/mois) peut aussi intéresser les plus économes. Point positif : elle est sans engagement.

B&You, RED by SFR et Sosh sont encore gagnants

Pour 100Go/mois, on a le même classement que pour 60Go/mois. En premier, on retrouve B&You avec 14,99 €/mois, ensuite RED by SFR avec 15 €/mois et enfin Sosh avec 15,99 €/mois. Et pour Free, l’offre est toujours la même à 9,99 €/mois si vous avez la Freebox Pop.

Les opérateurs low-cost proposent uniquement des forfaits sans engagement pour permettre aux utilisateurs de résilier leur forfait mobile pas cher à tout moment.

Free : la meilleure option pour la 4G en illimité abordable

Enfin, pour l’offre en illimité, seuls 3 fournisseurs proposent l’offre : Free, Orange et SFR. Néanmoins, notez que si vous n’êtes pas client chez Free, il n’est pas possible de souscrire un forfait en 4G illimité. Alors que pour Orange et SFR, il est possible de souscrire la 4G illimitée sans avoir de box. Free a un très bon rapport qualité-prix comparé aux autres offres, même si on prend en compte le prix de la Freebox (qui est de 49,99 €/mois maximum). Même en additionnant 49,99 €/mois à 15,99 €/mois (65,98 €/mois), le prix est inférieur aux forfaits Orange et SFR sans box. En effet, l’abonnement 4G de Free en illimité est de soit 9,99 €/mois avec la Freebox Pop, soit 15,99 €/mois pour toutes les autres Freebox.

Bouygues : beaucoup trop cher sur tous les fronts

On notera qu’Orange et SFR proposent des offres similaires pour 60Go, 100Go et 4G illimité (à 1 centime d’écart). Pour choisir entre les 2, ce sera en fonction de votre appétence pour chaque marque. Dans toutes les offres proposées, Bouygues est toujours le plus cher. Il n’est donc pas compétitif.

Bon à savoir : notez également que les forfaits Sosh, B&You et Free sont sans engagement. A contrario, les forfaits Orange et SFR sont avec engagement de 12 mois. Et pour Bouygues, il faut s’engager au moins 24 mois.

Vous pouvez également profiter des promotions sur les forfaits pour souscrire un forfait pas cher.

Pourquoi faut-il choisir son forfait aussi en fonction de l’endroit où l’on vit ?

Bien souvent, les fournisseurs d’accès à internet mettent en avant les spécifications d’un forfait ainsi que la quantité de données que l’utilisateur peut échanger. Mais il est important de choisir son forfait en fonction de la couverture réseau. Il est vrai qu’il peut être intéressant de souscrire à un forfait pas cher, mais si cela vous condamne à n’avoir jamais de réseau et donc ne jamais utiliser votre smartphone, ça ne vaut pas forcément le coup. C’est pourquoi il est indispensable de se renseigner sur les couvertures de chaque opérateur. Vous en saurez plus ici.

FAQ

C'est quoi un forfait sans engagement ?

Il s’agit d’un forfait où vous n’êtes pas engagé, c’est-à-dire que vous pouvez résilier votre abonnement quand vous le souhaitez sans aucun frais de résiliation. Généralement, les forfaits sans engagement sont commercialisés par les opérateurs low-cost.

Quelles sont les filiales des opérateurs traditionnels ?

À l’arrivée de Free, les opérateurs classiques ont dû riposter rapidement afin de rester compétitifs. Ils ont créé des filiales low-cost qui proposent des forfaits pas chers avec des options plus ou moins intéressantes.

RED by SFR est la filiale de SFR

Sosh est la filiale d’Orange

B&You était la filiale de Bouygues Telecom mais celle-ci n’existe plus

Généralement, ces filiales low-cost proposent des forfaits sans engagement et réalisent toutes leurs démarches directement en ligne, permettant de réduire facilement les coûts.

Comment choisir son forfait ?

Avant de choisir un forfait, vous devez déterminer vos besoins par rapport à vos habitudes de consommation et calculer votre budget pour éviter une situation de surendettement. Vous pouvez choisir un forfait bloqué ou possédant une enveloppe Internet importante, préférer un opérateur low-cost ou privilégier un opérateur avec un service-client de qualité.

Il est également important de consulter les options disponibles et rester à l’affût des promotions pour profiter d’un bon forfait pas cher.