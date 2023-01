Forfaits mobiles 4G et 4G+ : comment choisir ?

Forfait mobile

Quel est le meilleur forfait 4G ?

Afin de choisir le meilleur forfait 4G et 4G+ disponible sur le marché, il est important de comparer les différentes offres proposées. Certains opérateurs vont davantage proposer des forfaits pas cher quand d’autres vont permettre aux consommateurs de bénéficier de davantage d’options comme un volume Internet important. Avec les précisions apportées précédemment, il va être plus facile de choisir judicieusement son forfait en fonction des réels besoins en données mobiles et en fonction de son lieu d’habitation. Si le réseau 4G+ est absent de votre lieu de vie, certaines options seront inutilisables.





Comparatif des forfaits mobiles des principaux opérateurs en janvier 2023 Forfait Engagement Prix/mois

Bouygues Telecom 100Go 12 mois 15€99

Bouygues Telecom 130Go 12 mois 26€99

Bouygues Telecom 200Go 12 mois 29€99

Bouygues Telecom 240Go 12 mois 54€99

Bouygues Telecom 1 à 20Go 12 mois 6€99

Bouygues Telecom 2h 100Mo 12 mois 2€

Bouygues Telecom 5Go 12 mois 11€99

BandYou 80 Go Aucun $Mobile_Bouygues_Telecom_Forfait_8_Prix_Initial$

BandYou 100 Go Aucun $Mobile_Bouygues_Telecom_Forfait_9_Prix_Initial$

BandYou 200 Go Aucun $Mobile_Bouygues_Telecom_Forfait_10_Prix_Initial$

Forfait Free 5G Aucun 19,99€

Forfait 2 € Aucun 2€

Série Free 110 Go Aucun 14,99€

Forfait 150Go 5G 24 mois 44,99 €

Forfait 220Go 5G 24 mois 64,99 €

Forfait 2h 100Mo Sans engagement 7,99 €

Forfait 2h 20Go Sans engagement 18,99 €

Forfait 80Go Sans engagement 29,99 €

Forfait 140Go 5G Sans engagement 32,99 €

Forfait 10Go Sans engagement 26,99 €

220 Go 5G Engagement 24 mois 50€

150 Go 5G Engagement 24 mois 30€

50 Go 5G Engagement 24 mois 24€

140 Go 5G Sans engagement 21€

80 Go 4G+ Sans engagement 15€

5 Go 4G+ Sans engagement 14€

2h 100 Mo Sans engagement 3€ Annonce - Sélection non exhaustive d'offres opérateurs classées par ordre alphabétique parmi 4 opérateurs partenaires (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR) présentés en premier et 0 opérateurs non partenaires (). Référencement gratuit. En savoir plus ici.





Comment déterminer ses besoins ?

C’est une question qui a toute son importance pour être sûr de ne pas commettre d’erreur et de payer trop cher son forfait mobile. Pour choisir le meilleur forfait mobile il est important de connaître ses besoins. Il est capital de lister précisément ses besoins afin de ne pas se perdre dans les très nombreuses propositions disponibles sur le marché. Heures d’appels, data internet sont au coeur du problème. Naturellement, plus il y a de données, plus le prix sera élevé. Mais avec un forfait mobile promo, vous pouvez bénéficier d’un meilleur forfait mobile sans engagement sans trop dépenser. Ces avantages sont proposés régulièrement avant les vacances estivales ou à Noël. Les prix peuvent, en effet, être divisés par deux !

Beaucoup d’opérateurs proposent des prix particulièrement intéressants sur seulement douze mois. Une fois cette durée passée, le prix va grandement augmenter. Cela concerne les forfaits avec engagement.

Il est important avant de souscrire un forfait de savoir ce dont on a besoin. On ne sera ainsi pas déçu. Et on ne payera pas des options inutiles. Il est donc indispensable de déterminer ses besoins par rapport à son utilisation du téléphone :

Volume pour appels et SMS

Volume Internet (data)

Besoin d’un forfait compatible avec les voyages

Quelles options supplémentaires

Le budget mensuel

Il faut également choisir le type de forfait : chaque type de forfait s’adapte aux différents utilisateurs et leurs besoins.

Le forfait bloqué

Le forfait classique avec une période d’engagement

Le forfait sans engagement

Comment choisir le meilleur opérateur ?

La réponse n’est pas simple puisqu’elle va dépendre du lieu où se situe l’utilisateur. Parmi les opérateurs historiques, peu de différences si vous résidez en ville ou en banlieue. Si vous utilisez votre mobile dans des zones moins couvertes, Bouygues pourra être un excellent choix puisque la couverture proposée est large. Pour obtenir la carte de la couverture des réseaux mobiles, consultez le site de l’Arcep.

Il faudra aussi prendre en compte la bande de fréquences qui varie en fonction du fournisseur.

Forfait 4G et 4G+ : quelles sont les différences ?

Vous voulez de la nomadité, de la mobilité et de la rapidité. Le téléphone portable a de multiples facettes, mais qu’il soit utilisé de manière professionnelle ou personnelle, il doit être efficace, rapide et performant.

Nous courons tous après la meilleure connexion avec des téléphones toujours plus innovants. Le réseau reste la principale préoccupation des utilisateurs, car c’est bien le levier de progression des principaux opérateurs. Nous connaissons tous la 4G, et la 4G+. Mais savons-nous vraiment leur réelle signification ?

Quelle est la signification de 4 G et 4G+ ?

La 4G est la quatrième génération du réseau disponible en France, et elle succède donc à la 3G. Ce sont les successions d’avancées technologiques et de normes qui régissent le réseau de communication et d’échanges de données pour les téléphones mobiles.

La norme 4G est également appelée LTE (Long Terme Evolution). C’est un débit de 150 Mb/s, qui vous permet d’utiliser toutes les fonctionnalités sur les smartphones.

Le réseau 4G permet de surfer jusqu’à 10 fois plus vite que le réseau 3G+ ou H pour HSPDA (High speed Packet Access) qui n’autorisait qu’un débit 14 Mb/s.

La 4G+ est une norme qui renforce la norme 4G et qui vous permet de profiter d’un débit plus important dans les villes à forte densité, sachant que cette technologie est appelée à couvrir également les zones rurales.

La norme 4G+ propose des débits bien plus élevés et supérieurs à l’ADSL. Il faut néanmoins avoir un téléphone qui supporte cette technologie, donc il faut bien connaître son téléphone avant de souscrire un forfait 4G+. Effectivement, tous les téléphones ne permettent pas le chargement d’une vidéo en quelques secondes ou d’une connexion multiple.

La 4G+ permet un débit de presque 600 Mb/s, ce qui est sans aucun doute le meilleur débit sur le marché à l’heure actuelle.

Cette technologie permet une connexion en continu, et autorise l’utilisation d’internet lors d’un appel, ce qui n’est pas négligeable pour les personnes qui travaillent beaucoup avec leur portable.

Il faut noter que même si la 4G+ est surtout présente dans les zones de forte densité, le réseau 4G couvre désormais 99,5% du territoire national. Certaines zones rurales commencent à être équipées de la technologie 4G+, et le gouvernement continue son plan de couverture numérique pour parer aux zones blanches.

C’est quoi des données mobiles ?

Les fameuses données mobiles, cette option à cocher ou décocher dans la grille de vos paramètres…Les plus économes et les vertueux la connaissent bien et manipulent cette option en mode automatique. Il faut comprendre la différence entre Wi-Fi et données mobiles, et cette nuance n’est pas toujours claire pour tous.

Les données mobiles, c’est votre accès internet par le biais de votre forfait mobile. Ce sont les fameux Gigas qui ne cessent d’augmenter au fur et à mesure des révolutions technologiques, que ce soit des téléphones, mais également des normes de réseaux. Un forfait téléphonique est désormais vendu avec 40 Go, 80 GO… C’est l’enveloppe data qui est comprise dans votre abonnement, et qui n’est pas consommée en cas de connexion Wi-Fi avec une box privée (celle de votre domicile ou de votre lieu de travail) ou un réseau Wi-Fi public.

Les données mobiles sont donc essentielles pour qui est souvent en déplacement ou ne possède pas de box internet à son domicile. Ce qui est parfois un choix technologique, sachant que la connexion 4G+ est plus rapide que le réseau ADSL, cette norme a décuplé les enveloppes data en quelques mois.

Il convient également de noter qu’une enveloppe data bien garnie, mais onéreuse est bien inutile pour qui peut profiter de réseaux Wi-Fi toute la journée.

Qu’est-ce qu’un Gigaoctet ?

Pour bien choisir son forfait 4G/4G+ et connaître ses besoins afin de ne pas payer une enveloppe data conséquente, il convient de connaître ce que consomme chaque action réalisée par le biais de son smartphone en données mobiles.

Les forfaits sont en Gigaoctet, explication :

1 mégaoctet ou Mo : 1024 octets

1 gigaoctet ou Go : 1024 mégaoctets

1 tétraoctet ou To : 1024 gigaoctets

Sur cette base, il est donc possible de détailler les utilisations diverses des Go en valeurs plus ou moins approximatives, mais qui vont permettre de comprendre les besoins de chaque abonné.

Lecture d’emails : un mail a besoin de 20 ko (1 Mo = 1000 ko) ; avec pièces jointes, comptez environ 500 Ko donc 2000 mails consomment 1 Go (valeurs approximatives selon les pièces jointes)

: un mail a besoin de 20 ko (1 Mo = 1000 ko) ; avec pièces jointes, comptez environ 500 Ko donc 2000 mails consomment 1 Go (valeurs approximatives selon les pièces jointes) Visionnage de YouTube en HD : une minute consomme 20 Mo, une heure consomme donc 1 Go. Toutes les vidéos ne sont pas en HD, par exemple sur Facebook. 3 heures de visionnage sont possibles si les vidéos sont en basse définition.

: une minute consomme 20 Mo, une heure consomme donc 1 Go. Toutes les vidéos ne sont pas en HD, par exemple sur Facebook. 3 heures de visionnage sont possibles si les vidéos sont en basse définition. Visionnage de Netflix : c’est plus ou moins la même consommation YouTube en HD, donc 1 Go vous permet une heure de visionnage.

: c’est plus ou moins la même consommation YouTube en HD, donc 1 Go vous permet une heure de visionnage. Écouter Spotify, Deezer : 1 Mo par minute donc avec 1 Go permet 16 heures d’écoute de musique.

: 1 Mo par minute donc avec 1 Go permet 16 heures d’écoute de musique. Consultation pages internet, téléchargement d’appli, jeux en ligne : toutes ces actions sont peu gourmandes même si l’estimation de consommation reste aléatoire.

Quel forfait choisir pour une Box 4G ?

Qu’est-ce qu’une Box 4G home ?

Devant le chantier Fibre qui ne comble pas les espérances des zones rurales au regard du retard pris par les opérateurs, le gouvernement a accéléré la technologie 4G en passant des accords avec ces opérateurs.

Les Box 4G sont donc des équipements qui permettent de parer au déficit de l’ADSL dans les zones rurales ou le débit ne permet pas un accès internet de qualité.

Les 4 grands opérateurs proposent des Box 4G, qui sont en fait des routeurs qui reprennent la technologie 4G/4G+ et permettent aux abonnés de profiter du réseau 4G qui est désormais présent sur 99 % du territoire.

Ce n’est pas à proprement parler une box internet. Ces box ne permettent pas d’avoir une ligne de téléphone fixe, car elles passent par le réseau mobile. Sachant que les lignes fixes seules n’existent plus, c’est un paramètre qui peut représenter un frein à l’acquisition de ces box. Ce sont néanmoins des équipements qui pour l’instant restent la seule alternative pour qui possède une connexion ADSL à très bas débit, c’est-à-dire moins de 20 Mb/s.

Le réseau 4G s’invite donc à votre domicile en box identique aux box ADSL ou fibre. Les fournisseurs proposent même des forfaits en 4G illimités pour satisfaire le plus grand nombre, quelque soit l’usage internet de chacun.

Depuis janvier 2018, après des accords passés entre le gouvernement, l’Arcep et les principaux opérateurs, le réseau 4G est devenu une réelle priorité afin d’offrir la meilleure couverture mobile à l’ensemble des Français.

Le chantier de la Fibre étant plus lent que prévu, il a donc été décidé d’offrir une connexion de meilleure qualité pour le réseau à domicile, ainsi sont arrivées les Box 4G, qui s’installent au sein de chaque domicile. La 4G offre un débit 15 fois supérieur à L’ADSL, qui dans certains territoires ne permet pas de téléchargement, ni d’écoute de musique et donc encore moins la possibilité de télétravailler que ce soit pour les salariés, mais également pour les étudiants.





Comparatif des box 4G des principaux fournisseurs d'accès à Internet (janvier 2023) : Offre Internet Options Télévision Téléphonie Prix

4G Box Débit Internet illimité 70 chaînes 32€99

Box 4G+ 250 Go - - 29,99€

4G Home Accédez jusqu'à 70 chaînes TV sur vos ordinateurs, tablettes ou mobiles.En option sur téléviseur avec la Clé TV à 3,99€/mois.

SFR Fibre Starter Netflix et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 13,49€/mois ou Disney+ et Bouquet Famille inclus pendant 6 mois puis 8,99€/mois SFR Box 8 TV - Image 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, enceinte connectée (Inclus) / 200 Chaînes et services TV (Inclus) Appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France (Inclus) 32€ Annonce - Sélection non exhaustive d'offres opérateurs classées par ordre alphabétique parmi 4 opérateurs partenaires (Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR) présentés en premier et 0 opérateurs non partenaires (). Référencement gratuit. En savoir plus ici.





FAQ

Tous les réseaux 4G ont-ils le même débit ?

Non. Il existe une différence dans la qualité des réseaux 4G des différents opérateurs mobiles. Depuis plusieurs années, le réseau 4G d’Orange demeure le meilleur réseau mais il est suivi de près par ces trois concurrents qui améliorent sans cesse leurs services.

Vous pouvez observer la qualité du réseau des opérateurs depuis le site de l’Arcep. Selon cette carte, il est davantage conseillé de souscrire un forfait 4G chez Orange. Néanmoins, la qualité du réseau 4G et 4G+ des opérateurs va dépendre de plusieurs critères. Vous devez choisir votre forfait 4G et 4G+ selon ces critères.

La zone géographique

Le type de transports

Le type de service

C'est quoi 100 Go d'internet ?

Le Gigaoctets (Go) correspond au volume de données mobiles qui vous permet de surfer sur Internet depuis votre smartphone. Aujourd’hui, le volume de data d’un forfait 4G et 4G+ est un argument de vente chez les différents opérateurs.

100 Go représente une énorme enveloppe Internet qui vous permet d’utiliser régulièrement Internet depuis votre mobile. En effet, vous pouvez déjà réaliser pleins d’actions avec uniquement 10 Go d’Internet.

Écouter 160 albums de musique

Ouvrir 20 000 E-Mails

Consulter 20 000 pages Internet

Le calcul est facile : 100 Go représente un volume Internet confortable qui va vous permettre de surfer sur Internet, consulter les réseaux sociaux et regarder des vidéos en ligne. Vous pouvez également faire un partage de connexion avec votre ordinateur sans craindre d’utiliser toute votre enveloppe data !

Les forfaits 4G et 4G+ avec 100 Go d’Internet représentent un certain budget mais vous pouvez profiter des promotions sur les forfaits mobiles pour souscrire un forfait 4G et 4G+ avec un volume de data important.

100 Go suffisent-ils pour une utilisation de loisir ?

Un forfait 4G et 4G+ avec 100 Go n’est pas adapté à tous les profils de consommateurs. En effet, certains utilisateurs n’auront pas besoin de payer un abonnement avec une enveloppe Internet aussi importante. Ce type de forfait s’adresse principalement aux gros consommateurs de vidéos et séries et ceux qui ne veulent pas surveiller leur consommation.

Un forfait 4G et 4G+ avec 100 Go est également une bonne alternative pour ceux qui ne possèdent pas de box Internet ou doivent rester connectés même pendant leurs déplacements. Dans ce cas-là, vous pouvez facilement faire un partage de connexion avec votre smartphone sans craindre d’épuiser votre forfait. Vous pouvez également souscrire un forfait bloqué pour éviter le hors-forfait et les factures qui s’envolent.

Quel est le forfait 4G avec le meilleur rapport qualité/prix ?

Les forfaits 4G et 4G+ des opérateurs low-cost comme RED by SFR ou Sosh présentent le meilleur rapport qualité/prix. En effet, vous pouvez profiter de la couverture réseau des principaux opérateurs mobiles pour un prix dérisoire !

Le forfait RED by SFR est l’un des meilleurs forfaits puisque vous pouvez facilement l’adapter à vos besoins en choisissant différentes options par rapport à vos préférences.

Un nouveau smartphone inclus dans le forfait mobile

Le nombre de Go d’Internet

Le type de connexion

Vous pouvez également préférer un forfait Free 4G et 4G+ ou un forfait Sosh pour profiter de la qualité du réseau mobile d’Orange. Bouygues Telecom propose également des forfaits low-cost avec sa gamme B&You.