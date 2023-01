Calculer mon prêt de 250 000 euros sur 10 ans

Combien coûte un prêt immobilier à 250 000 euros ?

La dernière donnée qu’il vous manque pour pouvoir prévoir entièrement le financement de votre projet immobilier est le coût de votre crédit. Car en plus du montant que vous voulez emprunter et des frais annexes couverts par l’apport personnel, d’autres coûts peuvent s’ajouter à vos mensualités.

Dans le coût de votre prêt immobilier à 250 000 euros, il faudra compter au moins le prix de l’assurance du prêt et le prix de la garantie demandée par la banque. Il est possible de trouver en ligne le coût approximatif de l’assurance proposée par chaque banque, cependant il faut garder à l’esprit que son prix dépendra beaucoup de la somme et de la durée de votre crédit, ainsi que d’éléments comme la situation professionnelle du demandeur et son âge.

L’assurance prêt immobilier d’une personne de 26 ans et courant sur 30 ans sera bien moins chère que l’assurance d’une personne de 70 ans et courant sur 15 ans.

Tableau des coûts moyens d’un prêt de 250 000 euros selon différentes durées

Sur 10 ans 24,879€ Sur 15 ans 34,920€ Sur 20 ans 46,385€

Il est possible de calculer soi-même le coût de son crédit si l’on souhaite faire une simulation avant de confirmer l’offre de la banque. Pour cela il suffit d’appliquer une formule très simple : le montant total de vos mensualités – 250 000 euros = le coût de votre crédit immobilier sur 10 ans.

Les taux du prêt immobilier de 250 000 euros sur 10 ans

Vous souhaitez connaître le taux d’intérêt qui sera appliqué à votre prêt immobilier ? C’est auprès des banques que vous aurez la réponse la plus précise. Chaque établissement bancaire a sa propre politique et applique des taux différents en fonction des montants ainsi que de la durée du prêt.

Il est cependant possible de trouver en ligne les taux moyens pratiqués par les grandes banques, ce qui vous donnera une idée indicative du taux auquel vous pourrez prétendre, cependant seul votre banquier pourra le confirmer.

Il est de notoriété publique désormais que depuis quelques années les taux immobiliers baissent régulièrement. Ils semblent même stagner à un niveau très bas depuis plusieurs mois sans indice d’une prochaine hausse. C’est l’occasion rêvée pour de nombreux ménages d’investir dans un projet immobilier !

Cependant, il est peu probable qu’une nouvelle chute significative des taux survienne prochainement, certaines banques se trouvant déjà au seuil de rentabilité. En revanche, si vous espérez une baisse de taux d’intérêt pour votre prêt de 10 ans, il est encore permis d’espérer. Selon les conditions de votre dossier, une marge de négociation avec votre banque existe et cette dernière peut accorder un geste commercial en baissant son taux pour vous.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Diminuer le taux d’intérêt de votre crédit immobilier En diminuant la durée de votre prêt, la banque verra décroître les risques de non-remboursement de votre part et sera donc à même de baisser le taux d’intérêt de votre prêt.

Si votre dossier est trop fragile ou que la négociation vous inquiète, il est possible de faire appel à un professionnel du crédit immobilier : le courtier immobilier. Cet expert pourra vous conseiller dans la constitution de votre dossier et négociera pour vous auprès des banques afin de faire baisser les taux pour votre prêt de 250 000 euros.

Puis-je emprunter 250 000 euros sur 10 ans ?

Conditions d’un prêt à 250 000 euros sur 10 ans

Quelles sont les conditions pour prétendre à un prêt de 250 000 euros sur 10 ans ? En dehors de la capacité d’emprunt, il existe toute une liste de critères d’éligibilité pour un prêt immobilier, quel que soit le montant :

• stabilité financière

• montant des revenus (toutes sources confondues)

• âge et état de santé du demandeur de prêt

• situation familiale et maritale

• situation et stabilité professionnelle

Vous ne pourrez pas espérer avoir un prêt de 250 000 euros si vous n’êtes pas en mesure d’assurer à votre banque que vous allez pouvoir rembourser correctement votre prêt.

Quel salaire pour emprunter 250 000 euros sur 10 ans ?

Contracter un crédit immobilier pour financer un projet, c’est une bonne chose mais encore faut-il que la banque soit d’accord ! Vous savez que pour financer votre achat immobilier, il vous faudra 250 000 euros et vous avez déjà déterminé que le prêt pourra courir sur 10 ans. Mais êtes vous éligible à ce crédit ?

Pour savoir si une banque a des chances de vous faire une offre de prêt, vous pouvez calculer votre taux d’endettement en fonction de votre salaire. Une banque ne peut allouer un crédit à quelqu’un en le prélevant à plus de 35% de ses revenus totaux, cela afin d’éviter de laisser trop peu à la personne pour vivre quotidiennement. Ce taux d’endettement révèlera donc votre capacité de remboursement et vous saurez alors si vous pouvez emprunter un crédit immobilier pour 250 000 euros. Découvrez-en plus sur la capacité d’endettement ici.

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

Vous voudriez calculer vous-même votre taux d’endettement ? La formule est assez simple à appliquer et vous saurez très rapidement si votre taux d’endettement est suffisant pour pouvoir demander un prêt de 250 000 euros. Il vous suffit de calculer comme suit : (montant de toutes vos charges X 100) / montant de vos revenus : % d’endettement.

Notez tout de même qu’une banque ne s’arrête pas qu’au montant d’un salaire pour savoir si elle accorde le prêt ou non. Ce qui lui importe le plus est la régularité des revenus et la stabilité de ces derniers sur les années à venir. Si vous ne pouvez pas emprunter autant que vous le voulez sur 10 ans, il faudra peut-être envisager d’emprunter moins ou d’emprunter sur plus longtemps.

FAQ

Quel salaire faut-il pour emprunter 250 000 € ?

Cela varie en fonction de la durée de l'emprunt. Pour un crédit de 250 000 € sur 10 ans, vous devrez gagner plus de 6 000 € nets, 4 000 € pour un crédit sur 15 ans, 3 000 € pour un crédit sur 20 ans et 2 400 € pour un crédit sur 25 ans.

Quel est le taux d'endettement maximum pour emprunter 250 000 € ?

Quel que soit le montant de votre emprunt, le taux d'endettement maximum est aujourd'hui fixé à 35% de vos revenus nets. Si vous gagnez 3 300 €, votre mensualité maximale est donc de 1 155 €, 1 680 € si vous gagnez 4 800 € nets par mois. Il vous suffit ensuite de multiplier ce chiffre par le nombre de mensualités souhaitées pour connaître votre capacité d'emprunt.

Est-ce que je peux emprunter 250 000 € ?

Pour le savoir, calculez tout d'abord votre capacité d'emprunt grâce à un simulateur en ligne. Assurez-vous également que votre apport est d'au moins 10%, en l'occurrence 25 000 €. Enfin, parlez avec professionnel du crédit immobilier pour vous assurer que vos autres paramètres sont compatibles avec un crédit d'un montant de 250 000 €.