Loi Pacte : que va-t-elle changer pour votre crédit immobilier ?

Qu’est-ce que la loi Pacte et que garantit-elle ?

La loi Pacte a été votée par le Parlement le 11 avril 2019. Également appelée Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises, la loi Pacte a donc pour principaux objectifs de :

favoriser la croissance des entreprises leur permettre d’évoluer leur permettre de retrouver un dynamisme économique

Cette loi comprend donc plusieurs volets. Mais tous ne concernent pas les entreprises ! La loi Pacte contient également des changements sur l’épargne retraite et sur la domiciliation bancaire. Voici ce qu’elle prévoit :

Faciliter la création et la transmission d’entreprise

Favoriser la croissance des PME (petites et moyennes entreprises)

(petites et moyennes entreprises) Mettre en avant les salariés grâce à la mise en place d’ accord d’intéressement notamment

notamment Repenser l’ épargne retraite au profit des entreprises

Lever l’obligation de domiciliation des revenus pour un crédit immobilier

Le gouvernement veut donc favoriser la création d’entreprise tout en réduisant les coûts. Il veut aussi accompagner leur croissance en facilitant la gestion des effectifs.

Loi Pacte, domiciliation bancaire et crédit immobilier

Le texte de la loi Pacte veut également mettre fin à l’obligation de la domiciliation bancaire.

Comment c'était avant Jusqu’à la loi Pacte, la domiciliation des revenus auprès d’une banque était obligatoire. Maintenant, les banques n’ont plus le droit d’imposer aux emprunteurs d’ouvrir un compte chez eux.

Bien sûr, la domiciliation des revenus reste possible mais ne pourra plus être imposée par le contrat de votre prêt immobilier. Le but ? Assouplir les conditions pour obtenir et rembourser un prêt !

C’est une bonne nouvelle pour les demandeurs de prêt ! Cela veut dire que vous n’êtes plus lié à une banque pour bénéficier de meilleurs taux. Vous pouvez aussi domicilier vos revenus dans une banque, et prendre votre crédit dans une autre.

La domiciliation bancaire imposée était jugée coercitive et pénalisante. Elle avait pourtant été approuvée par une ordonnance du ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire le 1er janvier 2018 :

une domiciliation bancaire imposée pendant au moins 10 ans

un taux préférentiel négocié effectif à partir… de la dixième année !

un taux d’intérêt pouvant être revu à la hausse en cas de changement de banque

Bref, une mobilité bancaire compliquée et une liberté diminuée. Aujourd’hui, la domiciliation des revenus n’a pas été vraiment interdite, mais elle n’est plus imposée. Si elle peut encore exister, ce ne sera plus que sous la forme d’un accord oral, et plus dans le contrat de votre prêt.

Bon à savoir Les banques peuvent continuer de baisser les taux d’intérêts pour vous inciter à prendre un crédit chez elles. N’hésitez donc pas à négocier lors du calcul de votre prêt immobilier ! Comparez bien les tableaux d’amortissement pour que votre crédit vous coûte le moins cher possible et que vos mensualités de prêt soient moins élevées.

Soyez au courant de l’évolution de la législation et bien d’autres actualités : ici.

