Communiqué de presse Décembre 2020

La startup papernest ouvre son deuxième site en France à Reims

Le leader de la simplification administrative continue de recruter massivement pour poursuivre sa croissance en France et à l’étranger.



papernest, la startup qui ambitionne de révolutionner la gestion des abonnements, a choisi d’implanter son second site français à Reims, avec 130 emplois (CDI) à la clé dès janvier 2021. Une conférence de presse, co-organisée avec Invest in Reims, a eu lieu vendredi 11 décembre à 11h30 à Bezannes, en présence du Sous-Préfet de Reims (Jacques Lucbéreilh), de la Présidente du Grand Reims (Madame Catherine Vautrin), du Maire de Bezannes (Dominique Potar), de Benoît Fabre (co-fondateur de papernest) et de la presse locale.

“ Nous nous félicitons de l’implantation de papernest que nous sommes heureux d’accueillir sur le Grand Reims. C’est une excellente nouvelle pour l’emploi et le développement économique local ! Je souhaite plein de succès à Benoit Fabre, co-fondateur de papernest, Alexis Barbay Directeur de papernest Reims et à toutes leurs équipes dans la réussite de ce projet. ” Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims.

Déjà implantée à Paris et Barcelone

Créée en avril 2015 par Philippe de La Chevasnerie et Benoît Fabre, la startup compte à ce jour près de 700 collaborateurs répartis entre Paris et Barcelone. Plus d’un demi-million de clients ont déjà fait appel à ses services pour simplifier leurs démarches administratives. Depuis 2018, papernest a procédé à une expansion européenne avec l’ouverture de bureaux à Barcelone et le déploiement de son service en Espagne, en Italie et plus récemment au Royaume-Uni.

Le choix de Reims

La région champenoise incarne un ancrage territorial pour la startup dotée d’une dimension cosmopolite de par son expansion à l’international. Une étude comparative réalisée entre les principales métropoles françaises a conduit les co-fondateurs de papernest à porter leur choix sur Reims. La métropole des sacres a rassuré par son écosystème dédié aux startups.

“Nous avons découvert un pôle économique d'excellence où il fait bon vivre, à proximité de notre siège parisien, avec un vivier de talents opérationnels et des acteurs réactifs comme pôle emploi, l’université et la région.” Benoit Fabre, co-fondateur, Directeur Général de papernest.

papernest a compté sur l’accompagnement de la structure Invest in Reims pour faciliter son installation. Cette structure, financée par Grand Reims et la Chambre de Commerce et d’industrie de la Marne, est l’interlocuteur des entreprises lors de leur installation dans la métropole. “ Invest in Reims a su développer une action très professionnelle, en réseau, avec une communication élégante, contribuant fortement au dynamisme de la métropole. “ affirme Benoît Fabre, directeur général de papernest. De son côté, la présidente d’invest in Reims, Catherine Vautrin, s’est félicitée de ce rôle d’accompagnement, “Depuis 2014, il s’agit de la 184èmeinstallation d’entreprises exogènes, ce qui confirme l’attractivité de notre territoire et l’efficacité de l’ensemble des acteurs économiques et des équipes d’Invest In Reims qui se sont totalement mobilisés pour faire réussir cette installation !”

Un site d’opérations créateur d’emplois : plus de 130 postes en 2021

Pour poursuivre sa croissance, papernest a maintenu en 2020, malgré la crise sanitaire, une politique de recrutement ambitieuse, plus de 200 nouvelles personnes ont été recrutées depuis le 1er confinement, entre Paris et Barcelone. La startup a opté pour une nouvelle implantation, en région cette fois-ci, pour continuer à recruter et fidéliser de nouveaux collaborateurs. L’inauguration opérationnelle de ce site, localisé sur la gare TGV à Bezannes (Grand Reims), se fera fin janvier. Les recrutements ont d’ores et déjà commencé. papernest a pour objectif de créer durant 2021 plus de 130 postes de conseillers commerciaux et de managers de proximité sur la base de contrats à durée indéterminés (CDI). Les annonces sont consultables ici.