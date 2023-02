Communiqué de presse - Septembre 2022

papernest et la French Tech Barcelona réunissent les acteurs de la tech française pour le premier French Tech Barcelona Summit

Le 22 septembre, papernest et la French Tech Barcelona organise la première édition du French Tech Barcelona Summit dans les bureaux de la scale-up à Barcelone.

A l'occasion de l'inauguration de ses nouveaux bureaux de 6000 m2 au coeur du 22@, la scale-up réunit lors d'un événement co-organisé par la French Tech Barcelona, les acteurs privés (Back Market, Content Square, Criteo…) et institutionnels (Député Stéphane Vojetta, Business France, le Ministre du Commerce Roger Torrent…) de la French Tech présents dans la capitale catalane.

L’occasion pour les acteurs de la French Tech d’échanger sur différentes thématiques liées à l’attractivité croissante de Barcelone. Parmi les sujets abordés, on retrouve le recrutement de profils internationaux, les initiatives mises en place par un écosystème tech en pleine explosion ou encore l’importance de la qualité de vie, critère de plus en plus prisé par les nouvelles générations de talents Français et Européens.

Cet événement est le reflet du dynamisme de la capitale devenue depuis peu l’un des hubs européens les plus importants. Avec près de 350 startups françaises installées ces dernières années, et un nombre grandissant de candidats désireux de s’y installer, Barcelone est devenue, aux côtés de Londres et de Berlin, l’une des destinations stratégiques de nos pépites Tech en Europe.

Philippe de la Chevasnerie, CEO & cofondateur de papernest : “Nous sommes très heureux de participer au renforcement de l’écosystème français à Barcelone à travers cet événement. Pour papernest, Barcelone est le meilleur choix pour continuer à développer son activité en Europe. Pour sa dimension internationale et la qualité de son écosystème de startups, mais aussi pour l’environnement que la capitale offre à nos 700 collaborateurs présents à Barcelone.”

Guillaume Rostand, Président de la French Tech Barcelona : “Le rôle des antennes locales de la French Tech est d’accompagner l’expansion de nos startups françaises en dehors du territoire. Je suis ravi de voir papernest, une des premières pépites tech que nous avons accompagnées ici, il y a maintenant 4 années, poursuivre son développement et s’imposer en acteur de référence de la French Tech à Barcelone.”

A propos de papernest

Créé en 2015, papernest est une scale-up française, membre de la French Tech 120, qui accompagne les particuliers dans la gestion quotidienne des contrats et abonnements.

Spécialisée dans les démarches liées au déménagement, la plateforme permet aux particuliers de réunir, résilier et souscrire tous les contrats du logement - électricité, gaz, box internet, mobile, assurance habitation - en seulement quelques clics. Aujourd’hui, les contrats du logement ; demain, tous ceux de la vie quotidienne : transport, streaming, salles de sport, etc. L’ambition de papernest : devenir la plateforme à partir de laquelle chacun peut centraliser, optimiser et résilier toutes ses souscriptions. Depuis 2015, papernest a bien grandi : plus de 1 300 000 clients conquis, près de 1000 collaborateurs, 4 marchés en Europe et des bureaux à Paris, Reims, et à Barcelone.

