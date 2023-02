Communiqué de presse - Avril 2022



7 années d’hypercroissance pour papernest.

1 million de clients, 10 000 partenaires et plus de 1 000 collaborateurs : papernest fête 7 ans de chiffres record depuis son lancement en 2015.

Une hypercroissance record

En 2015, papernest se lançait avec pour ambition de révolutionner la gestion des démarches administratives liées au déménagement. 1 million de clients plus tard, papernest est devenu la première plateforme digitale à permettre de centraliser et gérer, gratuitement et en quelques minutes, l’intégralité des contrats et abonnements du quotidien.

Après une levée de fonds de 10 millions d’euros en 2017, papernest devient rapidement rentable et fait le choix d’une croissance organique. Pari réussi : l’entreprise annonce aujourd’hui avoir dépassé la barre des 1000 collaborateurs répartis entre Paris, Reims et Barcelone. En s’ouvrant à 4 marchés européens prometteurs (l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni et l’Allemagne), papernest a su accélérer son développement à l’international et le poursuit avec de grandes ambitions dans le reste de l’Europe, en Amérique du Sud et en Asie par exemple.

De partenariats immobiliers à partenariats bancaires

Grâce à l’alliance d’une technologie unique et de nombreux partenariats, papernest a trouvé sa recette de la réussite. Depuis 2017, la scale-up s’est associé à plus de 10 000 professionnels de l’immobilier dont les grands réseaux français comme Century 21, Orpi ou encore La Forêt. Une stratégie couronnée de succès au vu de l'excellent score de satisfaction des clients qui ont utilisé la solution (Net Promoter Score de 80).

En 2019, papernest s’engage dans un nouvel axe de développement en devenant le partenaire d‘un des plus grands groupes bancaires : BNP Paribas. 3 ans plus tard, la scale-up s'associe à de nouveaux réseaux tels que Société Générale ou Crédit du Nord, et compte désormais plus de 5 000 agences bancaires partenaires.



Des ambitions renouvelées

Pour cette année, papernest annonce avoir de grandes ambitions. Le scale-up prévoit de recruter près de 800 nouveaux collaborateurs cette année afin de poursuivre son implantation internationale. L’objectif : doubler le nombre de clients en Europe.

“Cette croissance exponentielle confirme que nous ne nous étions pas trompés sur notre positionnement : papernest répond à un véritable besoin en Europe. C’est pour cela que nous voulons poursuivre nos efforts pour devenir la solution de référence non plus seulement en France, mais aussi à l’international. Notre technologie répond à une problématique commune à beaucoup de personnes : le budget récurrent de plus en plus lourd et la difficile gestion des contrats et abonnements”

Philippe de la Chevasnerie, CEO de papernest

A propos de papernest

Créé en 2015, papernest est une scale-up française, membre de la French Tech 120, qui accompagne les particuliers dans la gestion quotidienne des contrats et abonnements.

Spécialisée dans les démarches liées au déménagement, la plateforme permet aux particuliers de réunir, résilier et souscrire tous les contrats du logement - électricité, gaz, box internet, mobile, assurance habitation - en seulement quelques clics. Aujourd’hui, les contrats du logement ; demain, tous ceux de la vie quotidienne : transport, streaming, salles de sport, etc. L’ambition de papernest : devenir la plateforme à partir de laquelle chacun peut centraliser, optimiser et résilier toutes ses souscriptions.

Depuis 2015, papernest a bien grandi : plus de 1 million de clients conquis, près de 1000 collaborateurs, 4 marchés en Europe et des bureaux à Paris, Reims, et à Barcelone.

Contact presse

Louise Desgrées du loû

PR Executive

louise.ddl@papernest.com

06.66.84.85.82