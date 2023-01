Quels sont les avantages à souscrire une assurance multirisques habitation ?

Qu’est-ce qu’une assurance multirisques habitation ?

L’assurance multirisques habitation est le contrat d’assurance le plus souscrit puisqu’il assure davantage de situations. En effet, l’assurance multirisques habitation inclut les garanties minimales et plusieurs garanties supplémentaires qui couvrent les assurés, leurs ayants droit, les personnes tierces et les biens matériels.

Bon à savoir ! Tous les contrats d’assurance multirisques habitation couvre la responsabilité civile de l’assuré, c’est-à-dire les dommages matériels, immatériels ou physiques d’une tierce personne. Plus d’informations sur cette page.

Le principal avantage d’une assurance multirisques habitation – au-delà des garanties automatiquement incluses – est la possibilité de personnaliser son contrat d’assurance avec des garanties supplémentaires. Par conséquent, les assurés peuvent facilement souscrire la meilleure assurance multirisques habitation qui s’adapte à leurs besoins.

L’assurance multirisques habitation est-elle obligatoire ?

Il y a plusieurs situations où l’assurance habitation est obligatoire avant de protéger l’occupant du logement et les personnes tierces en cas de sinistre. L’assurance habitation va prendre en charge le remboursement des dégâts matériels et physiques causés par l’assuré et ses ayants droit.

Les situations où la souscription d’une assurance habitation est obligatoire (janvier 2023) : Type de situation Obligation de souscrire une assurance habitation Locataire ✔️ Obligatoire Propriétaire d’un bien situé dans une copropriété ✔️ Obligatoire Propriétaire d’un bien non situé dans une copropriété ❌ Non obligatoire

Attention ! L’assurance habitation n’est pas obligatoire pour les propriétaires d’un bien immobilier non situé dans une copropriétaire. Néanmoins, il est conseillé de souscrire une assurance multirisques habitation pour se protéger en cas de sinistre.

Dans certaines situations, la souscription d’une assurance habitation est obligatoire pour louer ou acheter un logement. En effet, dans le cas d’une location ou de l’achat d’un bien immobilier situé dans une copropriété, il est nécessaire de souscrire une assurance habitation pour protéger ledit logement mais également les logements voisins en cas de sinistre. Dans le cas où le locataire n’a pas souscrit une assurance habitation, le propriétaire peut refuser la location.

Dans le cas d'une location immobilière, le propriétaire a la possibilité de souscrire un contrat d'assurance habitation propriétaire non occupant pour augmenter son niveau de protection.

Quelles sont les garanties incluses dans l’assurance multirisques habitation ?

L’assurance multirisques habitation est le contrat d’assurance habitation le plus répandu puisqu’il couvre davantage de garanties, au-delà des garanties minimales d’un contrat plus basique. En effet, il est possible de souscrire un contrat d’assurance habitation qui propose uniquement les garanties minimales.

🔥 Les incendies

🌊 Les dégâts des eaux

💥 Les explosions

Au-delà des garanties minimales incluses dans un contrat des risques locatifs, l’assurance multirisques habitation propose davantage de « garanties minimales » et la possibilité de souscrire des garanties supplémentaires pour s’adapter aux besoins des différents profils d’assurés.

Quelles sont les garanties minimales d’un contrat d’assurance multirisques habitation ?

La plupart du temps, l’assurance multirisques habitation couvre les dommages aux biens, la responsabilité civile et la responsabilité civile « vie privée » de l’assuré et ses ayants droit. En effet, l’assurance multirisques habitation protège l’assuré en cas de dégâts matériels, immatériels ou physiques sur sa personne ou une personne tierce. La plupart des contrats d’assurance multirisques habitation proposent les mêmes garanties minimales.

🔥 Les incendies

🌊 Les dégâts des eaux

🌪️ Les catastrophes naturelles

💥 Les catastrophes technologiques

🥊 Les vols avec violence

🔨 Les bris de glace

Bon à savoir ! Au-delà des garanties minimales incluses dans les contrats d’assurance multirisques habitation, il est possible de souscrire des garanties optionnelles en fonction des besoins de l’assuré.

Certaines compagnies d’assurances proposent des garanties minimales différentes mais la plupart du temps, tous les contrats d’assurance multirisques habitation incluent les garanties les plus répandues et les plus importantes. Par exemple, l’assurance multirisques habitation de papernest propose des garanties minimales plus variées.

🔥 Les incendies

🌊 Les dégâts des eaux

🌪️ Les catastrophes naturelles

💥 Les catastrophes technologiques et le terrorisme

🏡 Le relogement

⚖️ La défense pénale et les recours

🛡️ La responsabilité civile

L’assurance de responsabilité civile est-elle incluse ?

Toutes les assurance multirisques habitation comportent deux couvertures distinctes : la protection du logement et des biens matériels et la responsabilité civile de l’assuré et ses ayants droit. Par conséquent, l’assurance de responsabilité civile est toujours incluse lors de la souscription d’un contrat d’assurance multirisques habitation.

Qu’est-ce que la responsabilité civile ? La responsabilité civile protège l’assuré et ses ayants droit – conjoint, enfants ou employés à domicile – en cas de dommages matériels ou physiques involontaires à une autre personne dans le cadre de la vie privée.

L’assurance multirisques habitation n’étant pas obligatoire pour tous les propriétaires, il est possible de souscrire un contrat d’assurance qui inclut la responsabilité civile afin de bénéficier d’une attestation de responsabilité civile et toutes les protections. L’attestation de responsabilité civile est obligatoire pour effectuer plusieurs activités comme inscrire ses enfants à l’école ou conduire un véhicule.

L’un des principaux avantages de l’assurance multirisques habitation est l’inclusion automatique de la responsabilité civile dans les termes du contrat.

Quelles sont les limites et les exclusions du contrat ?

La plupart des contrats d’assurance multirisques habitation propose les mêmes garanties mais certaines situations peuvent exclure le remboursement de l’assuré en cas de sinistre. Dans le cas où l’assureur estime qu’il y a eu des conditions de risques, le prix de la franchise de l’assurance habitation peut être plus élevé et les remboursements moins importants ou nuls.

Le saviez-vous ? En fonction des conditions de vie de l’assuré, la prime d’assurance – c’est-à-dire le prix de l’assurance habitation peut varier. En effet, un assuré qui investit pour réduire les conditions de risques pourra bénéficier d’un prix plus avantageux.

Peu importe le contrat d’assurance multirisques habitation, plusieurs situations ne donnent pas lieu à l’indemnisation de l’abonné. La plupart du temps, il s’agit des exclusions les plus classiques souvent incluses dans le contrat d’assurance multirisques habitation. Il est possible de négocier ces exclusions au moment de la souscription du contrat d’assurance habitation.

🔥 Un incendie volontaire ou provoqué par une cigarette mal éteinte

ou provoqué par une cigarette mal éteinte 💥 Un dommage causé par une guerre

🕊️ Un cambriolage sans effraction ou violence

🔓 Un vol sans installation sécurisée

⚽ La pratique d’un loisir dangereux

📝 Un dommage survenu avant la date de souscription

Il est également important de vérifier le montant de la franchise – c’est-à-dire le montant à la charge de l’assuré – et le plafond de remboursement en cas de sinistre.