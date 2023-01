Faire un prêt immobilier sans apport avec une SCI

Vous voulez faire un prêt immobilier sans apport avec une SCI ? Les Sociétés Civiles Immobilières peuvent être une bonne solution pour emprunter sans apport, puisque la plupart d’entre elles sont destinées à l’investissement locatif. Ainsi, même si vous n’avez pas d’apport au moment de contracter un prêt, le fait que les futurs loyers rembourseront les mensualités de votre crédit est une assurance pour la banque : cela limite le risque d’impayé !

Est-ce qu’une SCI peut emprunter ?

Si vous avez pour projet d’acheter un bien immobilier pour faire de l’investissement locatif, la création d’une SCI peut être une bonne solution pour contracter un prêt à taux avantageux et sans apport. Si vous avez une SCI familiale, il est également possible d’acquérir un bien immobilier avec cette société pour faciliter la gestion de votre patrimoine.

Une Société Civile Immobilière a en effet pour but d’unir plusieurs membres pour partager la possession et la gestion d’un bien immobilier. Il est donc possible de créer une Société Civile Immobilière à tout moment après l’achat d’un bien pour le départager, mais aussi au moment de contracter un prêt, pour souscrire un crédit via la Société Civile Immobilière !

Le saviez-vous ? Il existe plusieurs types de SCI comme les SCI professionnelles, les SCI familiales ou encore les SCI de gestion avec lesquelles vous pourrez faire un prêt immobilier !

Il est donc tout à fait possible d’emprunter avec une SCI, d’autant plus si vous n’avez pas d’apport ! Vous obtiendrez même un prêt beaucoup plus facilement. En effet, lorsqu’une SCI fait un emprunt, plusieurs personnes sont engagées sur le prêt et solidaires entre elles, ce qui diminue le risque d’impayé pour la banque.

Les SCI ont également pour but, la plupart du temps, de faire de l’investissement locatif. Ce sont donc les futurs loyers qui financeront les mensualités du prêt, ce qui assure encore une fois à la banque que le crédit sera remboursé même si l’un des contractants viendrait à avoir des problèmes financiers.

Vous pouvez créer une SCI familiale ou professionnelle pour prendre un prêt immobilier sans apport !

Si vous avez pour projet de faire de l’investissement locatif dans un immeuble à rénover, faire un prêt avec une SCI sera également une bonne option : vous pourrez financer les travaux de l’immeuble avec le prêt immobilier contracté via la SCI, et rendre votre investissement locatif encore plus rentable !

Quelles sont les démarches pour faire un prêt immobilier SCI sans apport ?

Si vous avez déjà une SCI, ou que vous souhaitez en créer une dans le but de contracter un prêt immobilier, sachez que les démarches seront les mêmes que lorsque vous contractez un prêt immobilier seul !

La seule différence est que tous les profils emprunteurs présents dans la SCI seront pris en compte par la banque pour établir le taux d’intérêt applicable au prêt immobilier, en plus de la somme empruntée et de la durée du prêt contacté par la SCI (sur 15, 20, 25 ans etc). En ça, emprunter avec une SCI, avec ou sans apport, est un avantage : c’est la capacité de financement commune à tous les membres qui sera pris en compte.

Notamment, dans le cas d’une SCI familiale, cela peut être un bon atout : si les personnes composant la SCI sont des parents et leurs enfants, la SCI pourra profiter de la capacité d’emprunt des parents, mais du taux d’intérêt et d’un taux d’assurance emprunteur très bas, puisque des personnes plus jeunes et en bonne santé seront également co-emprunteuses. Ainsi, cela garantie des conditions d’emprunt très avantageuses !

Les taux immobiliers les plus avantageux en janvier 2023 :

Durée du prêt Taux 10 ans 0,50% 15 ans 0,60% 20 ans 0,70% 25 ans 0,91%

Vous hésitez entre emprunt personnel ou emprunt avec une SCI ? Sachez que si vous ne voulez pas partager le prêt avec des co-emprunteurs, les personnes composant la SCI ont la possibilité d’emprunter chacune de leur côté, pour ensuite regrouper leurs financements respectifs sous forme d’apport financier dans la SCI pour procéder à l’achat d’un bien immobilier.

A retenir : Lorsque la banque calcule le taux d’endettement dans une SCI familiale, elle prend en compte tous les profils emprunteurs qui composent la société, ce qui sera bien plus avantageux pour vous !

Si vous avez pour projet de faire un prêt immobilier sans apport avec votre SCI, vous devrez également veiller à présenter un dossier solide à la banque, en pensant en amont votre projet d’investissement locatif. Le but ici est de garantir à la banque qu’après l’achat du bien, les futurs loyers assureront le remboursement de tout ou d’une bonne partie des mensualités, ce qui lui assure que son argent lui sera rendu, et ce quelque soit le montant de l’emprunt !

Si votre dossier est bien travaillé, et que vous proposez un plan de financement viable, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour contracter un prêt immobilier avec votre SCI, quelque soit votre banque (Crédit Mutuel, Société Générale ou encore banque en ligne etc) et le montant de votre emprunt !

Quels sont les avantages d’une SCI ?

Si vous souhaitez emprunter sans apport pour faire de l’investissement locatif, faire une SCI est intéressant pour emprunter à plusieurs ! Nous vous expliquons pourquoi il est avantageux de faire un prêt avec une SCI, et les différentes spécificités liées à la création d’une SCI pour faire un emprunt immobilier.

Pourquoi créer une Société Civile Immobilière ?

Créer une Société Civile Immobilière dans le cadre d’un emprunt est intéressant pour plusieurs raisons. La première et la plus importante, nous l’avons vu, est que cela vous permettra de contracter un prêt sans apport beaucoup plus facilement, avec des conditions bien plus avantageuses que si vous aviez décidé de souscrire un prêt en tant que particulier. Aussi, sachez qu’il existe différents types de SCI :

La Société Civile Immobilière de gestion

La Société Civile Immobilière familiale

La Société Civile Immobilière d’attribution

La Société Civile Immobilière construction-vente

Selon sa forme juridique, la SCI n’aura donc pas le même statut et les mêmes spécificités. En revanche, le but d’une SCI reste toujours le même : celui d’acquérir un bien pour que toutes les parties de la société puisse le gérer et le posséder collectivement. Aussi, la SCI dispose d’une personnalité morale propre, et est titulaire de droits et obligations distinctes des personnes qui l’ont créées. Ainsi, il n’est pas possible de créer une SCI seul : il faut être au minimum deux pour constituer une SCI et faire un emprunt par son biais.

Les avantages à créer une SCI pour faire un emprunt et gérer un bien immobilier sont nombreux. Dans le cas d’une SCI familiale notamment, cela permet de préparer la transmission d’un bien immobilier et de faciliter l’héritage, mais aussi de bénéficier d’avantages fiscaux. Certains frais sont notamment déductibles des impôts dans le cadre d’un investissement locatif par le biais d’une SCI, comme les frais d’entretiens du bâtiment par exemple.

Vous aurez également la possibilité de choisir le type d’impôts que vous souhaiterez payer dans le cadre d’une SCI, à savoir l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, qui vous permettra notamment de ne pas être soumis à la TVA.

Quelles sont les démarches pour créer une SCI ?

Pour créer une SCI, vous devrez être accompagné d’un notaire, qui mettra à l’écrit les différentes personnes composant la SCI ainsi que leurs statuts. Vous devrez également renseigner plusieurs informations pour procéder à la création de la société comme :

L’adresse de la société et son nom

Son objet social (SCI familiale ou professionnelle)

Le capital de la SCI

Les différents apports des associés

Sachez qu’il n’est pas obligé d’avoir recours aux services d’un notaire dans le cadre d’une SCI. Ceci est néanmoins fortement conseillé pour vous assurer une bonne rédaction des statuts, et vous garantira que ces derniers ne pourront pas constituer un « blocage » en cas de conflit entre les différentes personnes prenant part à la SCI.

Ensuite, vous pourrez générer l’immatriculation de votre SCI en ligne sur ce site. Une fois ces formalités réalisées, vous devrez faire une demande d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés. C’est ce qui permettra de donner naissance à la société, et de lui donner sa valeur légale.

Une société civile immobilière (SCI) doit souscrire au minimum à une assurance habitation pour propriétaire non occupant (PNO). Ce type d’assurance permet de compléter la couverture offerte par l’assurance habitation du locataire, et de couvrir le logement en cas de sinistre survenant sur une période vacante. Découvrez en plus sur l’assurance habitation pour propriétaire non occupant.

FAQ

🤔 Que choisir entre une SCI et une SCPI ?

Bien que les deux soient souvent confondues, les SCI (Société Civile Immobilière) et SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) diffèrent dans leur fonctionnement. En effet, dans le cas d’une SCI, les un même bien immobilier est possédé par plusieurs personnes, qui détiennent donc des parts du patrimoine. Dans le cas d’une SCPI, les détenteurs de parts du patrimoine immobilier sont rémunérés directement par la SCPI, qui assure la gestion des biens (vente, location…).

⁉ En cas d’impayé de la part d’une SCI, qui est redevable ?

Les parties d’une SCI sont solidaires les unes des autres. Ainsi, si l’un des membres de la SCI n’est pas en mesure de rembourser ses mensualités, leur remboursement devra être assuré par l’un ou plusieurs des autres membres de la SCI.