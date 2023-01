Loi ÉLAN signifie l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Signé fin 2018, ce texte de loi de plus de 230 articles vise à faciliter l’accessibilité au logement. Il concerne la construction, le secteur HLM et les abus mais aussi les particuliers. L’idée est d’encourager la construction de logements et de protéger les plus fragiles face aux abus de loyers. Qu’est-ce que la loi Élan ?