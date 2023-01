Comparatif de prêt immobilier chez Crédit Agricole et Crédit Mutuel

Les frais de dossier chez Crédit Agricole et Crédit Mutuel

Pour économiser sur votre prêt, veillez également à choisir une banque où les frais de dossiers sont les plus bas ! Les frais de dossiers appliqués à votre prêt dépendent encore une fois des banques. Vous trouverez ci-dessous un tableau comparatif des frais de dossiers pour un prêt immobilier dans les différentes banques (universelles ou coopératives).

Le saviez-vous ? Les frais de dossiers peuvent être négociés lors de l’établissement de votre contrat de prêt. Vous pourrez également rajouter des clauses concernant le remboursement anticipé de votre prêt, et votre contrat d’assurance !

Vous hésitez entre Crédit Agricole et Crédit Mutuel pour financer votre projet immobilier ? Il est important de bien choisir sa banque lorsqu’on contracte un prêt immobilier. En effet, le taux d’intérêt et le taux d’assurance emprunteur appliqués à votre prêt peuvent varier selon les banques. Et c’est eux qui ont un impact direct sur le coût global de votre crédit !

Les taux chez Crédit Agricole et Crédit Mutuel

Vous voulez en savoir plus sur les taux d’intérêts pratiqués par Crédit Agricole et Crédit Mutuel pour les prêts immobiliers ? Les taux d’intérêts dépendent du taux moyen pratiqué sur le marché de l’immobilier. C’est avec ce taux que Crédit Agricole et Crédit Mutuel choisiront le taux d’intérêt qui s’appliquera aux prêts immobiliers des particuliers.

Durée du prêt Taux moyen 7 ans 0,57% 10 ans 2,06% 15 ans 2,23% 20 ans 2,28% 25 ans 2,35% 30 ans 1,35%

Mais le taux d’intérêt d’un prêt dépend aussi de sa durée ! Plus l’argent est remboursé sur une longue durée, plus le taux d’intérêt est élevé. En effet, le risque d’impayé s’accroit avec le temps : la banque se prémunit de ce risque en faisant payer un taux d’intérêt plus grand à l’emprunteur. Aussi, le profil de la personne qui emprunte est important : c’est ce qui permettra à Crédit Agricole et Crédit Mutuel de fixer le taux d’assurance emprunteur du prêt immobilier. Plus un emprunteur est jeune, plus sont taux d’assurance sera faible (puisque le risque d’impayé en cours de contrat est moindre).

Il est donc difficile de connaître le taux immobilier réel appliqué à un prêt, tant que vous n’êtes pas allé voir votre banque ! Vous connaîtrez les taux proposés par Crédit Agricole et Crédit Mutuel une fois que vous aurez reçu les différentes offres de prêts. Vous pouvez aussi vous tourner vers un courtier immobilier, pour vous aider à trouver l’offre de prêt la plus avantageuse en fonction de votre profil !

Les conditions pour emprunter chez Crédit Agricole et Crédit Mutuel

Vous voulez en savoir plus sur les différents critères retenus pour obtenir un prêt immobilier chez Crédit Agricole et Crédit Mutuel ? Quelle que soit la banque que vous choisissez pour votre crédit immobilier, plusieurs conditions doivent être remplies pour vous assurer un prêt immobilier au meilleur taux :

– Avoir des revenus fixes pour financer le prêt

– Avoir un taux d’endettement faible

– Avoir un apport personnel est un plus

Le premier critère est bien évidemment d’avoir des revenus ! Si vous n’avez pas un salaire fixe tous les mois, vous ne pourrez pas contracter un prêt immobilier. Aussi, la banque calculera le taux d’endettement potentiel du prêt en comparaison à votre salaire : si les mensualités dépassent 35% du montant de votre salaire mensuel net, alors vous ne pourrez pas emprunter la somme demandée, et devrez vous tourner vers un prêt moins important, ou dont le remboursement est plus long. Pour connaître le poids de votre crédit sur votre salaire, vous pouvez utiliser la formule suivante :

(Mensualité du crédit immobilier / Revenus net du foyer) x 100 = taux d’endettement

Aussi, une attention toute particulière sera apportée à l’apport que vous pourrez faire pour financer votre projet immobilier. C’est un élément qui rassure la banque, et qui vous permettra de contracter un prêt immobilier chez Crédit Agricole ou Crédit Mutuel au meilleur taux !

Calculez votre capacité d’emprunt avec papernest ! C'est parti !

Annonce

Combien emprunter ? Quel prêt choisir ? Comment négocier le meilleur taux ? Nous avons rassemblé toutes les réponses dans ce guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Sebastien Très pratique pour les gens comme moi Très pratique pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à toutes ces démarches pourtant nécessaires et obliga Charlotte Je vous ai découvert par hasard Je vous ai découvert par hasard sur internet. Je suis ravie de mon échange avec l’expert. Je recommande les yeux fermés papernest. Vincent Un service très utile Un service très utile, qui nous as permis de faire les démarches facilement et rapidement tout en ayant de très bons conseils. Je pensais au début Paola Très satisfaite J’avais peur de ne pas avoir assez de connaissances immobilières et j’ai décidé de passer par un courtier. Ma courtière a été très agréabl Namel Très bien Très bien, bon accompagnement, c'est clair et ça facilite la vie pour trouver ce qui convient le mieux. Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Anne Jupin 5 étoiles Première expérience de prêt pour moi et je conseille de passer par un courtier. Quel soulagement de trouver un professionnel pour négocier à ma p Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Les types de prêt immobiliers proposés par Crédit Agricole et Crédit Mutuel

Le prêt relais et le prêt in fine chez Crédit Agricole et Crédit Mutuel

Le prêt relais et le prêt in fine ont la particularité de se rembourser en une seule fois. Lorsqu’un particulier contracte ce type de prêt immobilier, on dit qu’il contracte un prêt non-amortissable ! Ainsi, dans le cas d’un prêt in fine, il ne remboursera que les intérêts du prêt contracté tous les mois. A la fin du prêt (7 à 15 ans la plupart du temps), il devra rembourser l’intégralité de la somme engagée par la banque en un seul paiement.

Le prêt relais est un peu différent : il est souvent contracté par les particuliers souhaitant faire l’acquisition d’un bien immobilier grâce à la vente d’un logement dont ils sont déjà propriétaires. Lorsque le bien à acquérir à été trouvé avant la vente du bien dont on est propriétaire, il est alors possible de faire un prêt relais chez Crédit Agricole ou Crédit Mutuel ! Cette avance des fonds permettra de financer le bien immobilier sans précipiter la vente de l’autre. Lorsque le bien dont l’emprunteur était propriétaire sera vendu, il pourra alors procéder au remboursement total du prêt relais contracté à la banque.

Dans tous les cas, réfléchissez bien au prêt immobilier que vous souhaitez contracter chez Crédit Agricole ou Crédit Mutuel ! Pour faire le prêt le plus avantageux et financer votre projet immobilier, il convient de faire un plan de financement pour choisir son crédit immobilier au mieux. Vous pouvez vous faire accompagner par votre banquier ou par un courtier immobilier. Mais n’hésitez pas également à consulter les avis sur les prêts immobiliers en ligne, et d’en apprendre plus sur les différences entre Crédit Agricole et Crédit Mutuel grâce aux comparateurs de banque en ligne !

Contractez un prêt immobilier au meilleur taux avec papernest ! C'est parti !

Annonce

Quels sont les différents types de prêts immobiliers ? Un prêt immobilier n’est pas forcément amortissable, et selon l’achat que vous souhaitez réaliser, il peut être plus pertinent d’opter pour un prêt relais ou un prêt in fine. Tout dépend en réalité de votre situation !

Le prêt immobilier classique chez Crédit Mutuel et Crédit Agricole

Si vous contractez un prêt immobilier amortissable, alors vous devrez rembourser une partie de la somme que vous avez emprunté tous les mois ! Au moment de la signature du prêt immobilier avec Crédit Agricole ou Crédit Mutuel, un échéancier vous sera remis. Il vous permettra de connaitre le montant de vos mensualités, et le nombre de mois sur lesquels vous serez prélevés par la banque !

Le saviez-vous ? Lorsqu’un emprunteur contracte un prêt à taux variable, il ne reçoit pas d’échéancier, puisque la banque ne peut pas prédire le taux d’intérêt appliqué sur le prêt tous les mois ! ici.

Les prêts amortissables à taux fixes sont les plus sûrs : votre mensualité de prêt immobilier ne change jamais, sauf si vous décidez de renégocier votre contrat de prêt initial, ou de faire un rachat de crédit dans une autre banque. Quant aux prêts à taux variables, vos mensualités changeront tous les mois !

Le taux d’intérêt d’un prêt à taux révisable dépend en effet du taux immobilier moyen sur le marché. Ainsi, il est susceptible d’évoluer à la hausse ou à la baisse tous les mois. Vous pourrez également opter pour un prêt à taux mixte : vous aurez un taux variable pendant une partie de votre prêt, et un taux fixe sur l’autre !

Aussi, sachez que les personnes ayant contracté un crédit immobilier à taux variable ont toujours la possibilité de rebasculer sur un taux fixe pendant le remboursement du prêt.

Voir aussi: