Comment se lancer dans l’immobilier en 2022 ?

Comment se lancer dans l’immobilier ?

Ça y est ? Vous avez fait votre choix entre acheter ou louer et souhaitez acheter ? Se lancer dans l’immobilier est une volonté pour de plus en plus de français. Cependant, il s’agit d’un réel investissement, cela ne doit donc pas être pris à la légère. Si c’est votre premier achat immobilier, alors il faut bien définir ses objectifs et ses envies au préalable afin de savoir vers quoi vous vous dirigez.

Définir son budget

Avant de se lancer dans l’immobilier, il faut définir son budget. C’est une étape très importante puisque cela va conditionner la suite de votre projet. En effet, vous ne pourrez pas investir dans les mêmes logements si vous avez un budget conséquent que si vous avez un budget peu élevé.

Par exemple, si vous souhaitez investir dans l’ancien, il va falloir prévoir un budget plus important que pour du neuf, puisqu’il va falloir prendre en compte les travaux de rénovation liés au logement.

Définir son projet

Une fois que vous avez étudié le budget que vous allez pouvoir consacrer à votre projet, il est important de bien définir les objectifs de ce projet. Les premières questions que vous devez vous poser concernent l’utilité que vous voulez avoir de ce bien. Souhaitez-vous acheter pour louer ? Voulez-vous acheter un bien pour le revendre ? Préférez-vous acheter un logement neuf ou ancien ?

Se poser toutes ces questions est important puisqu’un investissement immobilier ne doit pas être fait au hasard. Il est conseillé de prévoir le projet dans sa globalité, pour rester centré sur son objectif. N’ayez pas peur de prendre du temps pour cette étape, cela ne sera jamais du temps de perdu.

Trouver le logement idéal

Après avoir défini les objectifs de votre projet, vous allez pouvoir commencer à chercher le bien. Là encore, il faut faire attention à ne pas tomber dans certains pièges. Le premier conseil qu’il est utile de prendre en compte est de faire attention aux coup de coeur. Il ne faut pas vous lancer dans l’achat d’un bien immobilier avant d’avoir vérifié que ce dernier répond à tous vos critères. Savoir où investir est également un critère important.

Voici la liste des critères à réfléchir et à prendre en compte au moment de la recherche du bien :

la localisation ;

la superficie ;

l’état du logement : si des travaux seront à faire, s’il sera facilement habitable…

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Souscrire un prêt immobilier est choisi par de nombreux foyers français. C’est le meilleur moyen de voir votre projet immobilier se concrétiser !

‍ ‍ Comment se lancer dans l’immobilier locatif ?

L’immobilier locatif peut être un bon moyen d’investir dans l’immobilier. L’investissement locatif consiste à acheter un bien immobilier dans le but de le louer. Bien réussi, il est possible d’avoir une bonne rentabilité.

Qu’est-ce que l’investissement locatif ?

Avantages de l’investissement locatif

Comme évoqué précédemment, l’investissement locatif consiste à acheter un bien pour le louer par la suite. Ce bien peut être un logement : appartement ou maison, vide ou meublé, dans le neuf ou dans l’ancien, mais peut également être une cave, un parking ou encore un local commercial.

L’objectif principal de l’investissement locatif est de percevoir des revenus complémentaires. Mais il y a d’autres avantages, comme par exemple :

se constituer un patrimoine immobilier ;

se constituer un patrimoine entièrement financé par le crédit ;

bénéficier de réduction d’impôts ;

obtenir un rendement élevé pour peu de risques ;

transmettre son patrimoine à ses proches ;

habiter le logement à la retraite.

Quelles sont les étapes pour réussir son investissement locatif ?

Réussir son investissement locatif ne se fait pas au hasard. Il est conseillé de suivre certaines étapes et de prendre son temps afin de faire les choses biens, sans précipitation.

Si vous voulez faire un investissement locatif, vous pouvez donc suivre ces étapes :

calculer le montant de votre rentabilité locative ; vous décider sur un secteur géographique ; choisir le type de contrat de location ; vous arrêter sur le montant du loyer ; sélectionner le locataire ; mettre son investissement locatif en gestion, si besoin : cela signifie qu’une agence immobilière va s’occuper à votre place des éventuels problèmes, des démarches et des demandes de créances. Si vous choisissez ce type de gestion, il faudra reverser 5 à 10% des loyers à l’agence immobilière ; souscrire une garantie locative.

Prendre un assurance locative peut être un moyen de protéger des loyers impayés. En effet, lorsque vous achetez un logement pour le louer, il y a un risque que vos locataires ne paient pas leur loyer. Si c’est le cas, alors l’assurance vous protégera en vous indemnisant.

L’assurance locative agit dans plusieurs cas :

si vous avez des loyers impayés, avec une indemnisation maximale de 3100€/mois sur 24 mois ainsi que frais d’expulsion et de recouvrements qui sont pris en charges ;

en cas de dégâts, ces derniers sont remboursés jusqu’à 7000€ ;

en cas de litiges, une indemnisation jusqu’à 4600€ ;

vous êtes protégé en cas de vacance locative.

Je souscris un prêt immobilier facilement avec papernest ! 09 72 50 77 40

Je souscris un prêt immobilier facilement avec papernest ! Je clique !

Comment calculer la rentabilité d’un achat locatif ?

Cependant, pour que votre investissement locatif soit intéressant, il est nécessaire que ce dernier soit rentable. Il n’y aurait aucun intérêt à faire un placement si ce dernier n’était pas rentable. Pour connaître la rentabilité de son achat locatif, plusieurs moyens sont possibles. Globalement, l’idée est de connaître le ratio entre ce que vous rapporte le logement et ce qu’il vous coûte.

Calcul de la rentabilité brute

Le calcul de la rentabilité brute ne prend en compte que les loyers que vous percevez ainsi que le prix du logement. Pour l’obtenir, la formule à appliquer est assez simple : loyer annuel / prix du logement X 100 = rentabilité brute.

Cependant, connaître la rentabilité brute n’est pas l’indicateur le plus précis, puisque son calcul ne prend pas en compte les différentes charges appliquées au logement.

Calcul de la rentabilité nette

Ainsi, pour avoir un calcul plus précis, il est possible de calculer la rentabilité nette de son investissement locatif. Le calcul de base est le même que celui de la rentabilité brute. Il y a cependant une différence, puisqu’il faut prendre en compte la taxe foncière, les charges ainsi que les frais de gestion. Ce calcul est donc plus complet et vous permettra d’avoir une idée plus précise de votre rentabilité.

La formule à appliquer pour connaître sa rentabilité nette est la suivante : (loyer annuel – taxe foncière – frais de gestion – charges non récupérables) / prix du logement X 100 = rentabilité nette.

Pour en savoir plus sur le calcul du rendement de son investissement locatif, vous pouvez lire cet article.

Quel est l’investissement immobilier le plus rentable ?

Il est estimé que l’investissement immobilier varie entre 2 et 7%. Ce pourcentage va dépendre de nombreux facteurs, notamment :

le type de logement ;

sa superficie ;

sa localisation…

Avant de réaliser un investissement locatif, il peut être intéressant de se renseigner sur la rentabilité des différents logements.

De manière générale, il est considéré qu’au mètre carré, les petites surfaces sont plus rentables que les grandes surfaces. Cependant, ce propos est à nuancer puisqu’il va y avoir une différence concernant le taux d’occupation des locataires.

Pour une petite surface, comme un studio, la vacance locative va avoir tendance à être plus importante, puisque les locataires vont changer plus souvent d’appartements. Ainsi, si la rentabilité est plus élevée, il va tout de même falloir prendre en compte le fait qu’il y aura plus de périodes où il n’y aura pas de locataires.

Concernant les plus grandes surfaces, la rentabilité est vue comme moins importante. Cependant, les grandes surfaces sont plus souvent occupées par des familles, ce qui signifie qu’elles vont changer moins souvent de logement, et donc que la vacance locative ne sera pas aussi importante que pour les petites surfaces.

Il faut donc trouver un compromis entre les deux, qui pourrait être un logement de 2 à 3 pièces. La rentabilité est correcte, et ces logements ont pour avantage d’avoir un turn-over raisonnable et peu de vacance locative.

Le saviez-vous ? Acheter pour louer une cave ou un parking peut également être très rentable ! On estime que la rentabilité peut aller jusqu’à 14%.

papernest vous aides dans vos démarches pour souscrire un prêt immobilier ! C'est parti !

Annonce

FAQ

Peut-on se lancer dans l'immobilier d'entreprise ?

Se lancer dans l'immobilier d'entreprise est tout à fait possible. Cela correspond à la vente, l'achat ou la location dans biens immobilier qui ont but professionnel ou commercial.

Peut-on se lancer dans l'immobilier sans argent ?

Se lancer dans l'immobilier sans argent n'est pas impossible. Dans le cas de l'investissement locatif par exemple, si vous n'avez pas d'argent, les loyers que vous percevrez permettront de combler le remboursement de votre prêt.

Comment se lancer dans le métier de l'immobilier ?

Vous voulez vous lancer comme agent immobilier ? Les voies pour accéder à ce métier sont nombreuses. Sachez qu'il est possible de se lancer dans l'immobilier sans diplôme. C'est notamment le cas si vous avez été salarié d'un agent immobilier lui-même titulaire d'une carte professionnelle. Il est également possible de se lancer dans l'immobilier sous le statut d'auto-entrepreneur.