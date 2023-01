Où investir pour gagner de l’argent en 2021 ?

Vous cherchez à vous lancer dans l’immobilier pour faire fructifier vos économies ? Investir dans la pierre est en effet généralement un pari gagnant. Mais où investir en France ?

Il est très important de choisir judicieusement l’emplacement de votre bien. Celui-ci ne peut pas être laissé au hasard ou dépendre d’un simple coup de cœur…

En effet, si vous achetez un logement pour en faire votre résidence principale, de nombreux critères subjectifs entreront en jeu :

la proximité avec votre lieu de travail

les infrastructures environnantes

votre affinité avec la ville, le quartier, l’immeuble …

… votre affinité avec le logement

Si certaines vérifications sont absolument nécessaires, quel que soit le type d’achat immobilier effectué (travaux à effectuer, présence de nuisibles, problèmes d’humidité…), le choix d’un bien pour en faire son logement dépendra davantage de ces critères subjectifs que de n’importe quel autre paramètre.

Or, pour un investissement locatif, le plus important est la rentabilité. Il est donc important de vous poser certaines questions et d’examiner tous les paramètres avant de vous lancer à la recherche du bien idéal :

Regardez la rentabilité des investissements locatifs dans les différentes villes qui vous intéressent

dans les différentes villes qui vous intéressent N’oubliez pas de regarder les rentabilité en fonction du nombre de pièces et du type de logement

Envisagez la possibilité d’investir dans un parking ou un espace de stockage : il s’agit souvent d’investissements fructueux et moins risqués (impayés, dégradations, vacance…)

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Attention ! Il est très important de penser au potentiel de votre investissement immobilier sur les années à venir : comment va se développer la zone dans laquelle il est situé ?

Où investir selon le type de location ?

Selon le type de location souhaitée, les zones et logements recommandés ne sont pas les mêmes.

Pour une location étudiante par exemple, il convient de privilégier :

la location meublée

les studios ou les 3/4 pièces si vous envisagez la colocation

si vous envisagez la colocation les quartiers animés et dynamiques , proches des commerces, bars et restaurants

, proches des commerces, bars et restaurants bien desservi par les transports en commun

Les locations étudiantes sont intéressantes car elles permettent une plus grande flexibilité, et parfois une rentabilité plus élevée que pour une plus longue durée. En effet, la fiscalité des meublés est plus avantageuse.

Quelles sont les plus grandes villes étudiantes de France ? Selon le site Campus France, voici le top 10 des villes étudiantes en France : Toulouse Lyon Rennes Montpellier Nantes Grenoble Bordeaux Strasbourg Paris Aix-Marseille

Notez que ces villes ne sont pas exclusivement intéressantes pour les locations étudiantes. Il s’agit de villes très dynamiques, dans lesquelles ont lieu de nombreux projets d’aménagement prometteurs.

Marseille, par exemple, est en plein réaménagement (nouvelles infrastructures médicales avec le village de santé à l’hôpital Sainte-Marguerite, boulevard Urbain Sud…).

Si vous envisagez de louer pour de plus longues durées, n’hésitez donc pas à vous renseigner sur le marché de l’immobilier dans ces villes. Voici les critères à observer si vous souhaitez faire de la location longue durée, à destination d’une famille par exemple :

non meublé

maison de préférence

de préférence quartier calme, résidentiel

Enfin, si vous souhaitez faire de la location saisonnière, le logement devra répondre aux critères suivants :

meublé

1 à 3 pièces

situé dans ou à proximité d’une zone touristique et animée

bien desservi par les transports en commun

Pour choisir avec pertinence la résidence ou le quartier dans lequel vous investirez, n’hésitez pas à aller vous renseigner à la mairie. Posez des questions aux agents municipaux, dirigez-vous vers une agence immobilière…

Astuce Vous pouvez également lire la presse locale et échanger avec les riverains pour vous assurer de la réputation du quartier choisi.

Pensez aussi à visiter le lieu de jour comme de nuit, la semaine et le week-end : certains quartiers très calmes de jour peuvent s’avérer très festifs la nuit venue, et inversement certaines zones semblant sécurisées et familiales peuvent ne pas être très rassurantes le soir.

papernest vous aide à définir le projet immobilier le plus adapté à votre budget ! Je commence !

Annonce

️ Quelles sont les villes où investir en 2021 ?

Pour savoir dans quelles villes investir en 2021, après avoir déterminé vos priorités, vous devez vous tourner vers l’actualité et les projets d’aménagement en cours.

Il est primordial de penser potentiel et plus-value : il est certes judicieux de se tourner vers des villes dont l’immobilier a de la valeur, mais il est encore plus intéressant de se demander quelles villes vont sans doute prendre beaucoup de valeur dans les prochaines années.

Parier sur des villes moyennes économiquement dynamiques est un calcul intéressant : l’immobilier reste abordable, les loyers sont relativement élevés et les biens y gagnent forcément en valeur.

Prenez également en compte l’impact de la crise sanitaire sur le mode de vie et les aspirations des Français : les modèles sont en train de changer pour intégrer de plus en plus de télétravail.

Les gens vont certainement avoir tendance à privilégier le cadre et la qualité de vie plutôt que l’attractivité économique dans le choix de leur lieu de vie. Cela se vérifie déjà, avec une baisse des prix de l’immobilier à Paris.

Le top des villes où investir en 2021 Les villes suivantes sont particulièrement dynamiques d’un point de vue économique et urbanistique en ce moment. De plus, elles accueillent de nombreux étudiants : Nantes Lille Bordeaux Lyon Bordeaux Strasbourg

Faut-il investir à Paris en 2021 ?

Les prix baissent à Paris en 2021. Si vous habitez dans la capitale et que vous souhaitez devenir propriétaire de votre logement, c’est peut-être le moment de vous lancer.

En revanche, si vous souhaitez réaliser un investissement locatif, ce n’est peut-être pas l’endroit à privilégier : les prix de l’immobilier restent très élevés et les loyers sont encadrés.

Bon à savoir Il est vrai que le risque de vacance de locataire est extrêmement faible dans la capitale, mais certaines zones proposent un meilleur équilibre coût/bénéfices.

Si vous tenez à investir en région parisienne, pensez à la banlieue, toujours plus plébiscitée. Le Grand Paris Express va relier de nombreuses villes périphériques à la capitale par le métro : c’est le moment de miser sur ces nouveaux pôles.

️ Où investir en loi Pinel ?

Si vous cherchez à réaliser un investissement locatif intéressant en 2021, le plus judicieux est donc de chercher un bien dans les zones éligibles au dispositif Pinel.

Incontournable si vous souhaitez réussir votre investissement locatif, la loi Pinel introduit un dispositif de défiscalisation particulièrement intéressant.

Vous pouvez ainsi déduire 12 à 21% du prix de revient du logement de vos impôts. Attention, il faut respecter certaines conditions :

s’engager à mettre le logement en location pendant 6 à 12 ans

louer le bien nu et à des locataires ne dépassant pas un certain seuil de revenus

respecter un certain plafond de loyer

que le logement se situe en zone Abis, A ou B1 (zones d’accès au logement tendu)

(zones d’accès au logement tendu) que le logement soit acheté neuf ou à construire

Mais où investir en Pinel ?

Il est conseillé d’éviter la zone Abis, où le prix des logements est très élevé et où le plafonnement des loyers ne permet pas de rentabiliser ce coût d’accès important.

Vous pouvez donc investir en zone A ou B1 pour profiter du dispositif Pinel sans devoir emprunter des fortunes.

L’équivalent de la loi Pinel pour l’ancien à rénover : la loi Malraux

Investir dans le patrimonial est également une option si vous souhaitez réaliser un investissement rentable en 2021. En effet, grâce à la loi Malraux, rénover des immeubles anciens dans certains quartiers peut vous permettre de défiscaliser 22 à 30% du coût des travaux de rénovation.

Il faut pour cela vous engager à louer le bien en location nue à titre de résidence principale pendant au moins 9 ans à compter de sa date de restauration.

Où investir en loi Malraux ? Pour profiter de ce dispositif, vous devez investir dans l’une des zones suivantes :

Site Patrimonial Remarquable (SPR) avec Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP), créé en application de la loi du 7 juillet 2016 (n°2016-925) relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine Site Patrimonial Remarquable (SPR) avec Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV), créé en application de la loi du 7 juillet 2016 (n°2016-925) relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine Quartier ancien dégradé, délimité en application de l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, lorsque la restauration a été déclarée d’utilité publique et ce, jusqu’au 31 décembre 2015

L’idéal est de trouver un équilibre entre immeuble à forte valeur patrimoniale et zone dynamique pour pouvoir louer facilement et à un bon prix.

Un courtier papernest vous conseille sur le financement de votre projet immobilier ! Je commence !

Annonce

Qu’est-ce que l’investissement en Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) ?

Où investir son argent en 2021 ? Si vous hésitez entre l’investissement en bourse ou l’investissement dans la pierre, l’investissement SCPI (également appelé « pierre papier ») devrait vous séduire.

L’investissement en SCPI se situe en effet au croisement de l’investissement locatif « classique » et l’investissement en bourse. Il s’agit bien ici d’investir dans de la pierre, mais sans avoir à gérer la mise en location, l’entretien…

Comment ça marche ? C’est très simple :

Vous achetez des parts dans la SCPI de votre choix Vous touchez tous les ans vos dividendes, proportionnels au nombre de parts que vous avez achetées

Bon à savoir Outre les SCPI classiques, il existe également des SCPI de défiscalisation comme les SCPI Malraux et Pinel !

Acheter des parts de SCPI est le meilleur investissement du moment si vous voulez faire de l’investissement locatif sans subir les inconvénients de la gestion locative !

De plus, l’un des avantages de la SCPI réside dans le fait que le ticket d’entrée soit abordable. Il est rare de pouvoir investir dans l’immobilier sans s’endetter sur plusieurs dizaines d’années, or il est possible d’obtenir des parts en SCPI pour une centaine d’euros !

Ainsi, si vous cherchez où investir 10 000 euros en 2021, la SCPI est peut-être la solution qu’il vous faut.

D’autant qu’investir en SCPI ne vous permet pas uniquement de réaliser un investissement locatif peu demandeur d’énergie et de temps. Cela vous permet également d’investir avec la perspective d’un très bon rendement, pouvant dépasser les 5% pour certaines SCPI !

À quel taux financer son investissement immobilier ?

Si vous investissez dans l’immobilier, vous devrez certainement contracter un emprunt.

C’est même ce que nous vous conseillons, même si vous disposez des fonds nécessaires pour acheter sans emprunter : l’effet de levier immobilier vous permettra d’investir votre argent de manière plus rentable que si vous aviez investi sans emprunt !

Profitez-en : en 2023, les taux sont intéressants. Voici une synthèse de leur évolution sur les derniers mois :



Durée du prêt 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans janvier 2,06% 2,23% 2,28% 2,35% mars 0,50% 0,80% 1,00% 1,16% février 0,50% 0,80% 0,95% 1,16% janvier 0,61% 0,77% 0,94% 1,18% décembre 0,62% 0,68% 0,96% 1,21% novembre 0,63% 0,81% 0,99% 1,21% octobre 0,66% 0,81% 1,03% 1,28%



Trouvez la meilleure offre de prêt pour votre investissement immobilier avec le courtier en ligne papernest ! Je commence !

Annonce

FAQ

🏙️ Dans quelles villes investir en 2021 ?

Nous vous conseillons d'investir dans des villes moyennes en développement : cela vous permettra de dégager un loyer intéressant sans que le coût du bien ne soit trop élevé. De plus, le bien prendra de la valeur avec le temps.

👩🏼‍🎓 Où investir pour une location étudiante ?

Les villes qui concentrent le plus d'étudiants en France sont les suivantes : Toulouse, Lyon, Rennes, Montpellier, Nantes, Grenoble, Bordeaux, Strasbourg, Paris et Aix-Marseille. Il est donc judicieux de vous tourner vers ces zones si vous souhaitez réaliser un investissement locatif étudiant.