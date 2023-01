⏳ Quels sont les délais de réponse des différents organismes ?

Quel est le délai de réponse d’un courtier pour un prêt immobilier ?

Vous avez décidé de faire appel à un courtier immobilier pour vos démarches de crédit immobilier ? Cela vous permettra un gain de temps et d’argent non négligeable, puisque le courtier va négocier votre prêt immobilier à votre place ! Généralement, le délai de réponse d’un courtier pour un prêt immobilier est d’environ 24h. C’est le temps qu’il faut au courtier pour vous délivrer un avis de faisabilité une fois que vous avez effectué votre demande auprès d’un cabinet de courtage.

Après que le courtier ait pris en charge votre demande, le délai de réponse des banques dans le cadre d’un prêt immobilier est généralement de quelques jours. Ensuite, il faut compter en moyenne entre 45 et 60 jours pour obtenir votre contrat de crédit.

Mais que faire si vous n’avez pas de retour de votre courtier immobilier ? Lorsque vous sollicitez un courtier immobilier, vous allez signé un mandat, qui est un document signé par les deux parties, pour permettre au courtier d’entamer les recherches et les démarchages des différents organismes bancaires. Sans réponse de votre courtier, vous pouvez tout simplement résilier votre contrat en envoyant une lettre recommandée avec accusé de réception.

Sachez qu’il est également possible de faire appel à un courtier immobilier en ligne.

Quel est le délai de réponse des banques ?

Comme nous avons pu l’évoquer précédemment, le délai de réponses des banques est généralement de quelques jours, le temps pour elles de donner un avis favorable ou défavorable concernant votre projet. Cependant, le délai ne sera pas le même selon les banques. Par exemple, le délai de réponse pour un crédit immobilier ne sera pas le même pour le Crédit Agricole que pour la Caisse d’Épargne.

Si vous voulez obtenir les délais de réponse pour un prêt immobilier de la part de banques, vous pouvez en trouver sur des forums.

❓ Comment réaliser sa demande de prêt ?

Faire une demande de prêt est assez fréquent. Nombreux sont les français qui doivent souscrire un prêt immobilier pour pouvoir financer leur projet immobilier. Cette étape est plutôt stressante, c’est pourquoi il faut s’organiser pour prévoir à l’avance et faire en sorte que tout le processus se passe sans encombre.

Comment se déroule une demande de prêt ?

Pour faire une demande de prêt, il faut suivre plusieurs étapes. Chaque étape est importante, puisqu’elles vont chacune augmenter vos chances de voir votre prêt accepté par la banque. Les étapes sont les suivantes :

Calculer votre capacité d’emprunt Monter votre dossier Trouver un organisme bancaire Obtenir un accord de principe de la banque Débloquer les fonds

Calcul de votre capacité d’emprunt

La première étape pour souscrire un prêt immobilier est le calcul de votre capacité d’emprunt. C’est sans doute l’étape la plus importante, puisque c’est ce résultat qui va vous permettre de connaître le montant de votre crédit. La capacité d’emprunt représente le montant maximal que pourra atteindre le crédit immobilier que vous allez souscrire.

La capacité d’emprunt est donc la base même de votre projet, puisque ce dernier va dépendre du montant que vous pouvez emprunter auprès d’une banque.

Plusieurs éléments entrent dans le calcul de votre capacité d’emprunt. Il faut prendre en compte :

le montant de vos revenus ;

le montant de vos charges ;

si vous avez d’autres crédits en cours ;

la durée du prêt souhaitée.

Pour obtenir votre capacité d’emprunt, plusieurs possibilités s’offrent à vous. La première option est de calculer la capacité d’emprunt soit-même, avec un calcul.

Formule à appliquer La formule à appliquer est la suivante : (revenus mensuels nets – charges mensuelles) X 0,33 = mensualité maximale.

Mais la capacité d’emprunt va également dépendre d’autres facteurs comme :

votre situation professionnelle ;

votre âge ;

votre état de santé.

Par exemple, si deux personnes font une demande de prêt, qu’elles ont les mêmes revenus mais qu’une personne est jeune et l’autre personne est proche de la retraite, alors la personne plus jeune aura plus de chances de voir son prêt accepté par la banque.

Cependant, il faut bien garder en tête que ce n’est pas parce que vous calculez votre capacité d’emprunt que votre prêt sera déterminé avec précision. En effet, d’autres facteurs entrent en jeu, que vous ne pouvez pas maîtriser, et qui dépendront de la banque auprès de laquelle vous allez faire votre demande de prêt. Ainsi, il faudra également prendre en compte :

le taux d’intérêt qui vous sera proposé ;

le montant du taux de votre assurance de prêt immobilier.

C’est donc pour cela que le calcul de votre capacité d’emprunt est très important, mais qu’il ne pas oublier qu’il s’agit d’une estimation, et donc que la banque pourra réaliser une estimation plus précise.

Vous pouvez vous aider de simulateurs pour calculer votre capacité d’emprunt, comme par exemple ici.

Monter le dossier

Une fois que vous aurez calculé votre capacité d’emprunt, la prochaine étape sera de monter votre dossier, que vous pourrez par la suite présenter à un organisme bancaire. Cette étape est également importante, puisque c’est une des conditions pour obtenir un prêt immobilier. Une fois que votre prêt sera accepté, c’est également ce dossier qui permettra à la banque de fournir une réponse adaptée à vos besoins.

Les pièces indispensables à la constitution de votre dossier sont les suivantes :

des documents personnels : pièce d’identité, justificatif de domicile de moins de 3 mois, contrat de travail si vous êtes salarié… ;

des documents concernant vos ressources : 3 derniers bulletins de salaire, 2 derniers avis d’imposition, justificatif de crédit si vous en avez un en cours, attestation de la CAF… ;

documents concernant la demande de prêt : compromis de vente, permis de construire…

Ne négligez pas cette étape ! Un dossier bien constitué pourrait augmenter vos chances de voir votre crédit immobilier accepté.

Trouver un organisme bancaire

Une fois que votre dossier est constitué, il est temps de le présenter aux différents organismes bancaires ! Choisir la banque pour financer votre projet n’est pas forcément l’étape la plus simple. Cette étape nécessite de bien prendre son temps, afin de comparer les différents taux proposés par les banques.

Chaque banque va proposer un taux différent, et il est important pour vous de trouver celle qui proposera le taux le plus avantageux. Pour trouver celle qu’il vous faut, il est conseillé de les comparer entre elles, pour trouver le meilleur taux.

Si vous faites appel à un courtier immobilier, vous n’aurez pas à vous charger de cette étape. Vous gagnerez un temps précieux puisque le courtier pourra comparer pour vous les taux des différentes banques, ainsi que les différentes politiques pratiquées par ces dernières. L’aide du courtier immobilier n’est pas négligeable puisqu’étant un professionnel du secteur, il connaît les taux qui sont pratiqués sur le marché. De plus, le courtier va s’occuper de déposer votre dossier dans plusieurs banques, vous n’aurez donc pas à vous en occuper seul.

Ce n’est qu’après avoir déposé votre dossier dans plusieurs banques que vous serez à même de décider celle qui sera la plus adaptée pour votre projet.

Obtenir un accord de principe de la banque

L’accord de principe intervient avant la validation définitive de votre crédit immobilier. Ce document est remis par votre banque, et est signé par les deux parties, afin de mettre en avant le souhait de continuer le processus de la demande de crédit immobilier.

L’accord de principe est constitué de plusieurs éléments concernant votre prêt, notamment :

le montant du prêt ;

le taux du prêt ;

la durée du crédit ;

les éventuelles conditions du prêt ;

les clauses concernant les garanties d’emprunt et les assurances.

Ce n’est pas parce que votre banque vous fait part d’un accord de principe que le crédit est accepté ! Ce document n’a aucune valeur juridique et ne représente donc en aucun cas une offre d’emprunt définitive.

Débloquer les fonds

Une fois l’accord de principe accordé, la prochaine étape est d’obtenir un accord de prêt définitif. Pour l’obtenir, il va falloir patienter quelques semaines. En effet, le délai entre l’accord de principe et l’accord de prêt définitif, c’est-à-dire le délai d’acceptation de votre prêt immobilier est assez long. Cela va permettre à votre banque de reprendre votre dossier point par point, et de vérifier si votre situation professionnelle et personnelle vous permet d’être apte à contracter un prêt immobilier.

Une fois ce délai passé, deux solutions sont possibles :

la banque accepte votre demande de prêt ;

la banque refuse votre demande de prêt.

Dans le cas où votre demande de prêt est acceptée, vous allez recevoir un contrat de crédit dans un délai de 30 jours. Il faudra alors accepter ce crédit, qui sera annulé si vous ne vous positionnez pas.

Quelles sont les conditions pour un prêt immobilier ?

Pour faire votre demande de prêt immobilier, il faut savoir qu’il faut respecter certaines conditions, notamment :

le taux d’endettement ne doit pas dépasser 35%, ce montant correspond à la part de vos revenus que vous allez pouvoir consacrer au remboursement de votre crédit. Il ne doit pas dépasser 35% puisque la banque veut s’assurer que vous n’allez pas vous retrouver en situation de surendettement.

la durée du prêt ne doit pas être supérieure à 27 ans. La raison est la même que pour le taux d’endettement, la banque veut être sûr que vous ne vous retrouviez pas en situation de surendettement.

✔️ Comment savoir si son prêt immobilier va être accepté ?

Comment faire pour que ma demande de prêt soit acceptée ?

Il n’est pas possible d’avoir de certitude quant à l’acceptation de votre crédit immobilier. Cependant, certains éléments peuvent faire augmenter vos chances d’avoir un crédit accepté.

Apport personnel suffisant

Avoir un apport personnel suffisant peut être un moyen d’augmenter vos chances de voir votre crédit accepté. L’apport personnel fait partie des conditions posées par les banques pour bénéficier d’un crédit immobilier. Il est conseillé d’avoir un apport qui est environ à 10% du montant total du prêt. Pour se rendre compte, il faut que le montant couvre les frais d’agence ainsi que les frais de notaires.

Bien gérer vos comptes en banque

Au moment de votre demande de crédit, vous allez devoir fournir à votre banque vos derniers relevés bancaire. C’est un moyen pour la banque de vérifier que vous savez gérer vos ressources. Il est donc important de montrer à la banque que vous gérez vos comptes en banque correctement. Il vaut donc mieux, par exemple, éviter d’avoir des découverts récents.

Avoir des revenus stables

Une des conditions qui peut faire pencher la balance en votre faveur est également le fait d’avoir des revenus stables. En effet, comme dit précédemment, la banque veut s’assurer que vous pourrez rembourser votre prêt. Avoir des revenus stables permet donc à la banque d’avoir la certitude que vous n’allez pas perdre votre salaire au milieu du remboursement du prêt.

Qui valide le prêt immobilier ?

Le prêt immobilier est validé par la banque auprès de laquelle vous avez fait votre demande de prêt. C’est donc elle qui pourra, en fonction de votre dossier et de votre projet, décider si le crédit immobilier pourra vous être accordé ou non.

Mais la banque n’est pas la seule à prendre la décision. En effet, la garantie et l’assurance prennent aussi part dans la décision, puisqu’elles veulent être certaines de pouvoir récupérer leurs fonds si vous avez des problèmes à rembourser votre prêt.

Comment valider un accord de prêt ?

Qu’est-ce qu’un accord de prêt ?

Un accord de prêt est un contrat qui vous lie avec l’organisme bancaire. C’est sur ce document que vous pourrez retrouver tous les aspects du prêt. L’accord de prêt est la dernière étape avant de pouvoir débloquer les fonds auprès de la banque. L’accord de prêt fait suite à l’offre de prêt, qui est valable 30 jours à compter de la réception par l’emprunteur.

Quel délai pour un accord de prêt ?

Généralement, l’accord de prêt est délivré entre 3 et 6 semaines après l’obtention de l’accord de principe. Le délai pour pouvoir retourner l’offre de prêt daté et signé est de 10 jours. En effet, vous ne pouvez retourner l’offre qu’au 11e jour après réception de cette dernière.

FAQ

🕙 Les délais d'obtention d'un prêt immobilier sont-ils rallongés avec la Covid-19 ?

Au vue de la situation sanitaire, vous avez toujours la possibilité de souscrire un prêt immobilier. Cependant, les délais sont fortement allongés. Les banques prennent encore les dossiers, néanmoins il va falloir patienter un peu avant de voir sa demande de crédit acceptée.

📈 Est-ce le moment de souscrire un prêt immobilier ?

En 2021, les taux sont très favorables à la souscription d'un crédit immobilier. En effet, les taux sont très bas, c'est donc le moment où jamais de faire votre demande de crédit immobilier, si vous avez un projet immobilier en tête.

📝 Est-ce que je peux souscrire un prêt immobilier ?

Pour savoir si votre profil serait accepté par des banques pour souscrire un prêt immobilier, vous avez la possibilité d'utiliser des simulateurs de crédit immobilier. Ces simulateurs ont pour avantage de connaître le montant des mensualités auxquelles vous pourriez avoir accès, connaître votre taux d'endettement ou encore votre capacité d'emprunt.