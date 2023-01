✔️ Quelles sont les étapes pour négocier son prêt immobilier ?

Vous vous demandez comment bien négocier votre prêt immobilier ?

Voici les principales étapes d’une négociation de prêt immobilier réussie :

Faire une simulation en ligne pour connaître sa capacité d’emprunt

S’informer sur les meilleurs taux et comparer les banques

et les banques Trouver la meilleure assurance emprunteur pour obtenir un taux avantageux

pour obtenir un taux avantageux Bien négocier ses frais de dossiers

Le plus efficace pour trouver la meilleure offre reste cependant de mandater un courtier !

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? Les banques proposent de plus en plus souvent des prêts immobiliers modulabes. Ces contrats permettent de modifier le montant de vos mensualités à la hausse ou à la baisse selon vos rentrées d’argent. Il s’agit d’une solution particulièrement intéressante si vous prévoyez une évolution de votre salaire au fil des années.

Comment négocier le taux d’intérêt de son prêt immobilier ?

À quoi correspond le taux d’intérêt ?

Le taux d’intérêt correspond à la rémunération de la banque : quand l’organisme bancaire vous prête une somme d’argent pour financer votre projet immobilier, il vous rend un service qui n’est pas gratuit.

La banque se rémunère donc en appliquant un taux d’intérêt à votre prêt, que vous devrez rembourser tous les mois. Celui-ci correspond à un pourcentage du montant total de votre prêt.

Pourquoi est-il très important de bien négocier son taux ?

Ainsi, lorsqu’on contracte un prêt immobilier, il est essentiel de bien négocier son taux d’intérêt : en effet, il détermine combien vous coûtera votre crédit. Plus le taux appliqué à votre crédit est élevé, plus ce dernier vous coûtera cher.

Les mensualités que vous remboursez tous les mois sont en effet composées :

d’une partie de la somme que vous avez emprunté (le capital)

des intérêts

de votre assurance emprunteur (son montant est constant)

Exemple de tableau d’amortissement pour un prêt immobilier de 100 000 € sur 20 ans (taux d’intérêt de 1.35%, taux d’assurance emprunteur de 0.34%) :

Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualité 1 112.50 € 363.17 € 99 637 € 28,30 € 503.97 € 6 110.45 € 365.22 € 97 815 € 28,30 € 503.97 € 12 107.98 € 367.69 € 95 615 € 28,30 € 503.97 € 24 102.98 € 372.69 € 91 170 € 28,30 € 503.97 € 36 97.92 € 377.75 € 86 665 € 28,30 € 503.97 € 48 92.79 € 382.88 € 82 099 € 28,30 € 503.97 € 60 87.59 € 388.08 € 77 470 € 28,30 € 503.97 € 84 76.97 € 398.70 € 68 024 € 28,30 € 503.97 € 108 66.07 € 409.60 € 58 319 € 28,30 € 503.97 € 132 54.86 € 420.81 € 48 349 € 28,30 € 503.97 € 156 43.35 € 432.32 € 38 107 € 28,30 € 503.97 € 180 31.53 € 444.14 € 27 584 € 28,30 € 503.97 € 204 19.38 € 456.29 € 16 773 € 28,30 € 503.97 € 228 6.90 € 468.77 € 5 667 € 28,30 € 503.97 € 240 0.53 € 475.14 € 0.00 € 28,30 € 503.97 € Cumul 14 162 € 100 000 € – 6 792 € 120 952 € ☝️ Bon à savoir Le taux d’intérêt d’un prêt est fixé en fonction de la conjoncture économique et des taux moyens pratiqués par les banques, mais également en fonction de votre profil emprunteur ! Quels sont les éléments qui peuvent jouer en ma faveur dans la négociation du taux d’intérêt ? Si vos revenus sont faibles ou votre emploi précaire, inutile de vous présenter à la banque en demandant à emprunter une grosse somme d’argent et en réclamant un taux d’intérêt très bas ! Il est essentiel d’avoir un projet immobilier cohérent avec l’ampleur de vos moyens, et de mettre en place des solutions pour rassurer la banque avant de lui demander une importante somme d’argent.

Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez calculer votre capacité d’emprunt. Les banques n’accordent pas de prêt engendrant des mensualités représentant plus de 35% des revenus mensuels nets d’un emprunteur.

Ainsi, vous pourrez négocier votre offre de prêt en montrant à la banque que vous êtes conscient de vos capacités d’emprunt, ce qui rassurera l’organisme prêteur et vous garantira un meilleur taux.

Salaire mensuel net x 0,35 = mensualité maximale

️ Comment négocier l’assurance de son prêt immobilier ?

Qu’est-ce que l’assurance emprunteur ?

La deuxième composante du taux immobilier de votre prêt est le taux d’assurance emprunteur.

Lorsque vous faites une demande de prêt à la banque, vous devez en effet souscrire une assurance pour garantir à la banque qu’en cas de défaut de paiement de votre part, le prêt sera tout de même remboursé.

Si légalement, cette assurance n’est pas obligatoire, aucun organisme bancaire n’acceptera de vous prêter de l’argent si vous ne souscrivez pas une assurance emprunteur !

Quel coût représente l’assurance emprunteur ?

Comme pour les intérêts, le coût de l’assurance emprunteur s’exprime en un pourcentage de la somme empruntée ; c’est pourquoi il est important de bien négocier votre assurance lorsque vous contractez un prêt immobilier.

Vous paierez également cette assurance tous les mois, mais contrairement aux intérêts son montant sera fixe.

A-t-on le choix de son assurance emprunteur ?

La banque vous proposera une assurance lorsqu’elle vous fera une offre de prêt : vous pouvez la choisir, mais avez également le droit de vous tourner vers une compagnie d’assurance tierce pour assurer votre crédit.

Vous avez donc la liberté de comparer les taux et de choisir le plus avantageux !

Seule contrainte Les garanties proposées par votre assurance individuelle doivent être au moins équivalentes à l’assurance de groupe.

De quoi dépend le taux d’assurance ?

Sachez néanmoins que certains facteurs resteront inchangés quand il s’agit de fixer le montant de votre assurance.

En effet, pour établir votre taux d’assurance emprunteur, l’assureur retient principalement :

votre âge votre état de santé votre hygiène de vie la nature de votre emploi et de vos hobbys

Plus vous êtes âgé, plus votre santé est fragile et plus vous pratiquez des activités risquées, plus votre assurance est chère !

Taux annuel effectif d’assurance (TAEA) moyen en 2023, tous organismes bancaires confondus

Age de l’emprunteur TAEA Moyen % Moins de 30 ans 0,43% 31 à 35 ans 0,46% 36 à 40 ans 0,62% 41 à 45 ans 0,65% 46 à 50 ans 0,76% 51 à 60 ans 0,90% plus de 60 ans 1,23%

Comment négocier ses frais de dossier ?

Les frais de dossier sont les coûts liés au prêt dont on parle le moins.

Pourtant, il s’agit d’une somme importante, puisqu’ils peuvent atteindre jusqu’à 1% de la somme empruntée !

À quoi correspondent-ils ? Il s’agit tout simplement des frais que la banque exige en contrepartie du traitement des différentes pièces de votre dossier. Ils sont payés en une fois, lors de la signature de votre prêt.

Ces frais ne peuvent pas être annulés ; ils peuvent néanmoins être négociés, surtout si votre profil emprunteur est particulièrement rassurant et qu’une autre banque vous a fait une offre intéressante !

Le plus souvent, les emprunteurs obtiennent une réduction des frais de dossier lorsque leur prêt est négocié par un courtier.

‍ Pourquoi passer par un courtier immobilier pour la négociation de son prêt immobilier ?

La meilleure solution pour être sûr de bien négocier son prêt bancaire est de se tourner vers un courtier immobilier.

En effet, la négociation est la mission principale du courtier ! Grâce à son réseau de partenaires bancaires privilégiés, il a accès à des offres préférentielles qui ne vous seront pas présentées si vous démarchez vous-même les banques.

De plus, sa connaissance du marché lui permet de savoir exactement quels sont les leviers à actionner au cours de la négociation pour obtenir un taux plus avantageux.

C’est pour cette raison que passer par un courtier est généralement très avantageux : certes, vous devrez payer des frais de courtage, mais ceux-ci sont très souvent moins élevés que la somme que le courtier vous permet d’économiser sur votre crédit sur le long terme !

Enfin, il s’agit également d’un gain de temps : le courtier monte votre dossier à votre place, Après avoir négocié votre prêt immobilier auprès des différents organismes bancaires (Crédit Agricole, Boursorama, Société Générale etc), il vous présentera les offres les plus avantageuses pour votre projet. Prendre contact avec un courtier immobilier est généralement rapide, puisque les délais de réponse d’un courtier pour prêt immobilier sont assez courts.

Durant toutes vos démarches de demande de prêt, il se chargera de faire l’intermédiaire entre la banque et vous. Cela est très pratique, puisque vous avez généralement entre 30 et 45 jours pour trouver votre offre de prêt : ce délai passe très vite !

Quel courtier choisir pour la négociation de son prêt immobilier ?

Il existe de nombreuses agences de courtage physiques, mais vous pouvez aussi vous tourner vers un courtier immobilier en ligne !

L’avantage principal du courtier en ligne est que vous n’avez pas à vous déplacer pour trouver votre prêt. Finis les allers-retours entre la banque et les agences de courtage ; plus besoin de poser une demi-journée dès qu’un rendez-vous avec votre courtier se profile.

De plus, les courtiers en ligne sont généralement moins chers que les agences de courtage physiques : leurs charges étant moins importantes, elles peuvent se permettre de proposer des tarifs moins élevés à leurs clients.

N’hésitez pas à regarder les différents avis des emprunteurs pour choisir le courtier immobilier le plus adapté à votre situation.

☝️ Bon à savoir Tant que vous n’avez pas signé votre prêt, vous n’avez pas à payer votre courtier immobilier. Cela vous permet de vous assurer que vous faites bien des économies avant de vous engager !

Un courtier papernest négocie le meilleur taux immobilier pour votre projet ! Je commence

Annonce

Budget, prêt, frais de notaire… Tant de critères sont à considérer lors de l’achat d’un bien. Nous les avons regroupés pour vous dans notre guide ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Anne Jupin 5 étoiles Première expérience de prêt pour moi et je conseille de passer par un courtier. Quel soulagement de trouver un professionnel pour négocier à ma p Vincent Un service très utile Un service très utile, qui nous as permis de faire les démarches facilement et rapidement tout en ayant de très bons conseils. Je pensais au début Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai célia morel Très bon service Très bon service, l’interlocutrice était très chaleureuse, agréable et efficace. Elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme ! Cela me s Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Charlotte Je vous ai découvert par hasard Je vous ai découvert par hasard sur internet. Je suis ravie de mon échange avec l’expert. Je recommande les yeux fermés papernest. Benoît Super expérience avec Papernest Super expérience avec Papernest pour notre crédit immobilier malgré la situation du Covid-19. Mais ca fait plaisir d'avoir des personnes réactives Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Comment renégocier son prêt immobilier ?

Pourquoi renégocier son prêt immobilier ?

Il peut être frustrant de voir les taux immobiliers dégringoler alors que l’on a signé son prêt quelques années plus tôt.

Rassurez-vous : si vous avez contracté un prêt bancaire il y a quelques années, sachez qu’il est possible de renégocier votre prêt pour profiter des taux immobiliers très avantageux de 2023 !

☝️ Bon à savoir On considère qu’il est pertinent de renégocier un prêt immobilier quand les taux moyens pratiqués sur le marché sont au moins 1% inférieurs à votre taux actuel.

Quand renégocier son prêt immobilier ?

Vous ne pouvez pas renégocier votre prêt immobilier dans sa première année.

Il n’est pas non plus particulièrement rentable de renégocier votre prêt si celui-ci arrive bientôt à échéance. En effet, à la fin de votre prêt, vous ne remboursez presque plus d’intérêts ; or, c’est sur les intérêts que porte la renégociation. En parallèle de cela, lors d’une renégociation de crédit, des frais de dossier vous sont demandés.

En vous y prenant trop tard, vous risqueriez alors de réaliser cette opération pour rien – voire de perdre au change. Votre crédit pourrait vous coûter encore plus cher que si vous aviez gardé votre ancien taux !

Dans tous les cas, pour être sûr qu’il soit rentable pour vous de renégocier votre prêt, n’hésitez pas à faire une simulation de renégociation de crédit en ligne : elle vous aidera à savoir quelle option est la plus avantageuse pour vous.

☝️ Bon à savoir On considère généralement qu’une renégociation de crédit est rentable durant le premier tiers du crédit.

Comment renégocier son prêt immobilier au meilleur taux ?

Vous vous demandez comment bien renégocier le taux immobilier de votre prêt avec votre banque ? A la différence de la négociation du taux immobilier au moment de contracter un crédit, la banque connait déjà votre profil emprunteur.

Votre objectif n’est donc pas de montrer que vous avez les moyens de rembourser vos mensualités et que votre emploi est pérenne. Ici, ce sont surtout les taux immobiliers moyens pratiqués par les banques qui joueront en votre faveur !

Si ces derniers sont très bas en comparaison du taux qui a été appliqué à votre prêt, il sera donc plus simple pour vous de justifier votre renégociation auprès de l’organisme prêteur.

Évolution du taux immobilier moyen depuis février

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100 000 € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 2023 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Votre prêt immobilier au meilleur taux avec papernest Annonce

Il est possible de mandater un courtier immobilier pour renégocier votre prêt immobilier : tout comme pour une première négociation de prêt, le courtier vous permet de gagner du temps et de vous assurer une renégociation de crédit intéressante !

Si vous êtes un emprunteur de confiance et que vous n’avez jamais fait défaut à la banque, il y a peu de risques pour que votre renégociation ne soit pas acceptée. Gardez simplement en tête que vous devez encore être dans le premier tiers de votre crédit, sinon, la renégociation pourrait vous désavantager.

Renégociation de prêt immobilier : qu’en est-il du rachat de crédit ?

Vous voulez profiter d’un taux d’intérêt plus avantageux ? Sachez qu’outre la renégociation, vous pouvez également demander un rachat de crédit auprès d’une banque concurrente.

Si le but de cette opération bancaire reste le même, à savoir profiter d’un meilleur taux que celui que vous aviez initialement souscrit, vous pourriez avoir beaucoup plus à gagner en faisant racheter votre prêt par une autre banque !

En faisant jouer la concurrence, vous aurez en effet beaucoup plus de chances de bénéficier d’un nouveau taux plus avantageux. Le crédit est un produit d’appel pour les banques, c’est-à-dire qu’elles comptent sur lui pour attirer des nouveaux clients.

De manière générale, les établissements bancaires sont donc plus enclins à accorder des conditions de prêt favorable à des nouveaux emprunteurs qu’à faire baisser les taux de crédits déjà accordés.

Qu’est-ce que le lissage de prêt ?

De plus, si vous avez plusieurs crédits en cours, le rachat de crédit peut vous permettre de les regrouper pour n’avoir plus qu’une seule mensualité à payer.

Aussi appelée « lissage de prêt », cette opération bancaire est intéressante, puisqu’elle vous permet d’ajuster vos mensualités en fonction des différents prêts que vous avez contractés et de vos capacités de remboursement, vous évitant ainsi un surendettement.

Dans tous les cas, vous pouvez encore une fois faire appel à un courtier pour vous aider à faire racheter vos crédits, et profiter d’un taux plus avantageux !

Négociez le meilleur taux pour votre prêt immobilier avec le courtier immobilier papernest ! C'est parti !

Annonce

Pour aller plus loin :

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

FAQ

🤝 Comment négocier son crédit immobilier au meilleur taux ?

Si vous voulez être certain de négocier votre crédit au meilleur taux, il est très important de connaître votre dossier sur le bout des doigts ! Bien entendu, une situation professionnelle stable et pérenne assortie de revenus élevés ne peuvent qu'aider. La présence d'un apport personnel est également un très bon point pour votre dossier.

👨‍💼 Pourquoi faire appel à un courtier pour la négociation de son prêt ?

Le courtier est expert dans la négociation de prêt. Étant rémunéré sur les prêts effectivement signés, il a tout intérêt à ce que le crédit négocié soit intéressant pour vous ! Les économies permises sont généralement supérieures aux frais de courtage.

🔄 Pourquoi renégocier son crédit immobilier ?

Il n'y a pas trente-six raisons de renégocier son prêt immobilier : le but est de profiter d'un meilleur taux d'intérêt ! Attention cependant aux frais de dossier qui peuvent vous être appliqués. Le mieux est de renégocier dans le premier tiers de vie du prêt.