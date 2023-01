L’assurance de prêt immobilier pour les fonctionnaires

Quelle assurance de prêt immobilier choisir lorsque l’on est fonctionnaire ? Les fonctionnaires, tout comme bons emprunteurs, doivent souscrire à une assurance lorsqu’ils contractent un prêt immobilier. Ils peuvent choisir entre un contrat d’assurance de groupe par leur banque, un contrat d’assurance en délégation, par une compagnie d’assurance ou par une mutuelle de la fonction publique.

Quelle assurance de prêt immobilier pour les fonctionnaires choisir ?

Les fonctionnaires ont le choix entre :

un contrat d'assurance de prêt immobilier proposé par la banque, autrement dit une assurance groupe

un contrat d'assurance groupe de prêt immobilier réservé aux fonctionnaires comme MGEN, Interial, ADREA ou AGPM

un contrat d'assurance emprunteur proposé par une compagnie d'assurance généraliste comme Generali ou AXA

Depuis la loi Lagarde de 2011, les fonctionnaires peuvent bénéficier d’une

délégation d’assurance. Les différents métiers de la fonction publique, du gendarme au militaire, en passant par le policier, chaque fonctionnaire peut choisir son assurance pour son prêt immobilier et se diriger vers des assurances emprunteurs qui leur sont réservées comme MGEN, Interiale, ADREA ou AGPM qui proposent des contrats individuels avantageux.

Les avantages de l’assurance de prêt immobilier pour les fonctionnaires

Il y a de nombreux avantages pour les fonctionnaires à souscrire une assurance emprunteur qui leur est réservée car ils ont des accès bénéfiques grâce à leur statut.

Le fait de travailler dans la fonction publique, c’est être soumis à la souscription collective. Ainsi, les fonctionnaires peuvent bénéficier de la caution mutuelle fonctionnaire. C’est une garantie financière pour un crédit immobilier ayant la même finalité qu’une hypothèque, en d’autres termes cette garantie mutualise les risques pour tous les emprunteurs. La caution mutuelle fonctionnaire est avantageuse car elle fait baisser le coût du crédit immobilier.

Les fonctionnaires peuvent choisir une assurance proposée par des organismes qui ont signé un accord avec une mutuelle de la fonction publique. Ces organismes sont accessibles aux fonctionnaires et aux adhérents d’une mutuelle de la fonction publique.

Les fonctionnaires bénéficient également de tarifs réduits ou gratuits pour leur assurance de prêt immobilier. Par exemple, CASDEN propose une garantie de prêt gratuite pour les enseignants de l’Education nationale.

Ils bénéficient d’avantages pour l’assurance emprunteur mais aussi pour le prêt et la caution.

Quel coût pour l’assurance de prêt immobilier pour les fonctionnaires ?

Le coût de l’assurance de prêt immobilier pour les fonctionnaires est assez avantageux grâce à l’assurance groupe emprunteur. Le coût d’assurance est d’ailleurs peu élevé par leur statut stable.

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Fonctionnaire: le profil emprunteur idéal Les fonctionnaires sont des emprunteurs privilégiés par les banques car la sécurité de leur emploi est gage de moins de risques associés de non-remboursement.

Le coût varie en fonction de ces critères :

les revenus

la capacité d’épargne

le montant total du capital emprunté

la durée de remboursement du prêt

le niveau d’endettement

l’état de santé

l’apport personnel s’il y a etc

Les tarifs sont avantageux selon le profil de l’emprunteur. Par exemple, un jeune fonctionnaire de 30 ans non fumeur en bonne santé se verra proposer des taux d’assurance plus avantageux, les taux d’assurance variant d’une mutuelle à l’autre, et d’un contrat à l’autre.

Pour vous aider à définir le coût de votre assurance, vous pouvez consulter le tableau suivant permettant d’évaluer le coût d’une assurance et ainsi de comparer les offres :

TAEA moyen en 2023, tous organismes bancaires confondus

Age de l’emprunteur TAEA Moyen en % Moins de 30 ans 0,43% 31 à 35 ans 0,46% 36 à 40 ans 0,62% 41 à 45 ans 0,65% 46 à 50 ans 0,76% 51 à 60 ans 0,90% plus de 60 ans 1,23%

Les garanties obligatoires pour les fonctionnaires

Les garanties de base d’une assurance de prêt immobilier pour les fonctionnaires restent les mêmes :

la garantie d’incapacité temporaire de travail (ITT)

la garantie décès

la garantie perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)

la garantie d’invalidité permanente et totale (IPT)

Il existe néanmoins des garanties spécifiques pour l’assurance de prêt

immobilier des fonctionnaires. Cela concerne les agents publics qui ont des métiers à risques comme la fonction militaire, la protection de civiles etc.

Les fonctionnaires hospitaliers ont également des garanties supplémentaires dans leur assurance de prêt immobilier en cas d’invalidité professionnelle. Quant aux fonctionnaires expatriés, ils peuvent bénéficier d’une assurance non-résident.

Simulation prêt immobilier pour les fonctionnaires

L’assurance est calculée en fonction de l’âge, comme pour n’importe quelle assurance de prêt immobilier. Cela détermine le taux d’assurance.

Le taux d’assurance peut varier selon le choix des garanties. Si celles-ci sont spécifiques, le taux d’assurance sera plus élevé. Pour le calculer, il faudra prendre en compte : la profession, l’état de santé, les activités sportives etc.

Pour effectuer une simulation de votre prêt immobilier en tant que fonctionnaire, vous devez rentrer ces critères :

le projet

le type de prêt

le capital emprunté

la durée du prêt

le choix des garanties

Vous pouvez effectuer cette simulation gratuitement et en ligne !

Le crédit gratuit pour les fonctionnaires de l’enseignement

Jusque 2011, le PTZ (prêt à taux zéro) était proposé gratuitement aux fonctionnaires de l’enseignement en cas de mobilité ou d’installation due à leur première affectation. Plus d’informations ici.

Depuis que ce crédit gratuit n’est plus en vigueur (février 2011), les fonctionnaires peuvent souscrire à un PTZ aux mêmes conditions que tout autre emprunteur.

