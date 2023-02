Lettre résiliation bail 1 mois

Lettre type de résiliation de bail d’1 mois par le locataire :

Nom et prénom

Adresse (numéro de rue, code postal et ville)

Numéro de téléphone

Nom et prénom du propriétaire/bailleur

Adresse (numéro de rue, code postal et ville)

Le (indiquer date) à (indiquer lieu)

Objet : Résiliation de bail du (adresse du bien locatif)

Chère Madame/Cher Monsieur,

Locataire du logement meublé situé (adresse). Je vous informe, par la présente, de ma volonté de mettre fin au contrat de bail nous liant depuis le (date du contrat de bail).

Conformément au bail de location et aux dispositions des articles 12 et 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le préavis d’un mois débutera dès réception de cette lettre envoyée en recommandé avec avis de réception. Prenant compte du délai postal, l’avis de réception faisant foi, la résiliation prendra effet le (date). [Si on compte libérer le logement plus tôt on peut ajouter la mention suivante]Libérant le logement plus tôt, je serais à même de vous remettre les clés dès le (date).

Je me tiens à votre disposition pour définir un rendez-vous permettant de réaliser l’état des lieux de sortie de l’appartement/la maison. Sous réserve des conclusions dudit état des lieux, vous disposerez d’un délai d’un mois pour me restituer le dépôt de garantie de (montant) conformément aux dispositions prévues par la loi.

En espérant que vous accuserez bonne réception de ce courrier, veuillez agréer, Madame/Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Signature