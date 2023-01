Que faire de son assurance habitation lors d’un déménagement ?

Comment gérer son assurance habitation lors d’un déménagement ?

Si vous allez prochainement changer de logement, alors vous vous demandez sûrement quelles sont les règles à respecter concernant un contrat d’assurance habitation au moment d’un déménagement. Deux options vont s’offrir à vous : transférer votre contrat à votre nouvelle adresse ou bien le résilier.

Peut-on faire un transfert de son assurance habitation au moment de son déménagement ?

Au moment de votre déménagement, vous allez devoir penser à beaucoup de choses, notamment à vos différents contrats. Contrairement aux contrats d’énergie, il est tout à fait possible de transférer votre contrat d’assurance habitation à votre nouvelle adresse.

Si la date de votre déménagement est fixée, alors il est conseillé de contacter dès à présent votre assureur afin de lui faire part de votre changement d’adresse. Après avoir accepté votre demande, votre assureur vous fera parvenir un avenant à votre contrat. Cela permettra de modifier la désignation ainsi que les caractéristiques de l’habitation assurée.

Il se peut que votre changement d’adresse entraîne une modification de la prime d’assurance. Cela est du au fait que le changement de logement aura peut-être pour conséquence une modification des risques. Ne vous inquiétez donc pas si vous voyez votre prime d’assurance augmenter ou baisser.

Quand assurer son nouveau logement ?

Si vous effectuez un transfert d’assurance habitation, alors vous n’aurez pas besoin de prendre une nouvelle assurance pour votre nouveau logement. Néanmoins, il sera nécessaire d’informer votre assureur de votre changement de situation. Pour ce faire, vous devez lui envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception dans les 15 jours qui suivent la date de sortie des lieux de votre ancien logement.

Si vous décidez de résilier votre ancien contrat d’assurance habitation pour en souscrire un nouveau pour votre nouveau logement, alors vous pourrez contacter votre assureur au moment de votre entrée des lieux dans le logement. Dans le cas où votre contrat d’assurance habitation est obligatoire, il est indispensable que vous l’ayez au moment de l’entrée dans votre logement.

Quelles sont les étapes de résiliation d’une assurance habitation lors d’un déménagement ?

Vous allez bientôt quitter votre logement ? Vous préférez résilier votre assurance habitation plutôt que de transférer le contrat à votre nouvelle adresse ? C’est tout à fait possible. On vous explique comment faire.

Comment résilier son assurance habitation ?

Pour résilier votre assurance habitation, il est indispensable d’informer votre assureur de votre décision. Pour ce faire, vous allez devoir envoyer une lettre de résiliation par courrier recommandé avec accusé de réception à ce dernier.

Si vous ne savez pas comment faire une lettre de résiliation de votre assurance habitation en cas de déménagement, vous pouvez reprendre la lettre ci-dessous.

Modèle de lettre de résiliation d’assurance habitation en cas de déménagement :

(Votre nom, prénom) (Votre adresse postale) (Votre numéro de téléphone) (Votre adresse mail) (Nom de votre compagnie d’assurance) (Adresse postale de votre compagnie d’assurance) Fait à (ville), le (date) Lettre recommandée avec accusé de réception Objet : demande de résiliation contrat n°(numéro de votre contrat) Madame, Monsieur, Par la présente, je vous informe de ma volonté de résilier mon contrat d’assurance habitation n°(numéro de votre contrat), souscrit auprès de votre établissement le (date de souscription de votre contrat), pour le logement situé au (adresse de votre logement). Ma demande fait suite à mon déménagement qui a eu lieu le (date de votre déménagement). Je vous joins à ce courrier l’état des lieux de sortie. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. (Votre nom et signature)

Quand résilier son assurance habitation lors d’un déménagement ?

L’envoi du courrier recommandé à votre assureur pour la résiliation de votre assurance habitation doit être fait après avoir quitté votre logement.

Une fois que votre assureur aura reçu votre courrier, il faut compter 1 mois pour que votre contrat soit définitivement résilié.

Quel justificatif faut-il fournir pour résilier une assurance habitation ?

La résiliation de votre assurance habitation doit être faite une fois que vous avez quitté votre ancien domicile. Pour que la résiliation de votre assurance habitation au moment de votre déménagement soit effective, il est nécessaire de joindre à votre courrier un justificatif. Ce justificatif peut par exemple être constitué de votre état des lieux de sortie. Sans ce document, votre assureur ne pourra pas résilier votre contrat d’assurance.

Vous allez bientôt déménager et vous vous demandez si vous allez pouvoir obtenir le remboursement de votre assurance habitation ? Comme l’explique ce site, une fois que la résiliation de votre contrat sera effective, vous pourrez obtenir un remboursement si vous avez payé des primes pour une période qui dépasse la date d’effet de la résiliation.

Est-il possible de changer d’assureur ?

Le changement d’assureur est possible, mais certaines conditions sont à respecter en fonction de votre situation.

Changement d’assureur suite à un déménagement

Si vous souhaitez changer d’assureur au moment de votre déménagement, alors vous avez tout à fait le droit. Tout ce que vous avez à faire est de résilier votre contrat et d’en souscrire un nouveau chez un autre assureur pour votre nouveau logement.

Bon à savoir ! Dans certains cas, il est même possible de simplement souscrire un contrat chez un autre assureur. Ce nouvel assureur s’occupera des démarches de résiliation auprès de votre ancien assureur.

Changement d’assureur sans déménagement

Si vous souhaitez changer d’assureur mais que vous ne quittez pas votre logement, alors les conditions sont différentes. Il faut savoir que résilier son contrat d’assurance habitation avant la première échéance n’est pas possible. Vous pouvez toutefois prévenir votre assureur de votre volonté de ne pas reconduire votre contrat pour une seconde année deux mois avant l’échéance. Une fois que l’échéance sera passée, il vous suffira de souscrire un contrat chez un autre assureur. Même si ce n’est pas la loi, le nouvel assureur se charge dans la plupart des cas de résilier votre ancien contrat.

Si votre première échéance est déjà passée, alors vous êtes libre de changer d’assureur à n’importe quel moment.

Comment souscrire une nouvelle assurance habitation ?

Vous souhaitez souscrire une nouvelle assurance habitation pour votre futur logement ? Cette étape est assez simple. Tout ce que vous avez à faire est de contacter l’assureur de votre choix pour lui faire part de votre volonté de souscrire un contrat.

Pour que l’assureur puisse évaluer les risques de votre logement, vous allez devoir répondre à un questionnaire, où vous indiquerez :

votre identité et votre situation professionnelle ;

votre adresse ;

la date souhaitée de début du contrat ;

si vous êtes propriétaire, locataire ou en colocation ;

si le logement constitue votre résidence principale ou secondaire ;

les caractéristiques de votre logement : superficie, nombre de pièces… ;

la valeur de vos biens à assurer ;

les garanties optionnelles souhaitées.

Attention ! Au moment de remplir le questionnaire, veillez à le faire en toute honnêteté. En cas de déclaration de mauvaise foi, vous risquez de ne pas voir vos dommages indemnisés, ou bien votre contrat pourra être considéré sans effet.

Une fois ces renseignements fournis, l’assureur vous fera parvenir une proposition d’assurance. Si vous l’acceptez, vous n’aurez plus qu’à signer le contrat d’assurance. Notez par ailleurs que les contrats en ligne sont de plus en plus souvent une option : vous pourrez donc réaliser votre processus entièrement à distance.

Que contient le contrat d'assurance ? Le contrat d’assurance que vous allez signer va comprendre les conditions générales et particulières de votre contrat. La proposition d’assurance comprend quant à elle une fiche d’information sur les prix et les garanties, ainsi qu’un exemplaire du projet de contrat et de ses annexes.

Dans quels cas l’assurance habitation est-elle obligatoire ?

Souscrire un contrat d’assurance habitation n’est pas une obligation pour tout le monde. Cela va dépendre de votre statut au sein du logement.

Si vous êtes propriétaire de votre logement, et que ce dernier se trouve dans une copropriété, alors vous avez l’obligation de souscrire une assurance habitation. En revanche, si le bien ne se trouve pas dans une copropriété, alors rien ne vous y oblige. L’assurance habitation n’est pas obligatoire, mais vivement conseillée.

Si vous êtes locataire de votre logement, alors l’assurance habitation est obligatoire, peu importe que le bien soit meublé ou non. Dans ce cas-là, vous devez a minima souscrire une assurance « risques locatifs ». À noter : si vous vivez dans un logement meublé, une assurance MRH est davantage adaptée, puisqu’elle couvre aussi les dommages qui touchent vos biens et donc les meubles.

Qu'est-ce que la garantie risques locatifs ? Si vous souscrivez une assurance risques locatifs, alors les dommages causés par un incendie, un dégât des eaux ou une explosion seront couverts. En revanche, en cas de dommages corporels causés par un tiers, ni vos biens personnels ni votre responsabilité civile ne seront protégés.

FAQ

Comment se rétracter d'une assurance ?

Si vous avez souscrit un contrat d'assurance habitation auprès d'une compagnie d'assurance à distance (par téléphone ou en ligne), alors vous disposez d'un délai de 14 jours pour vous rétracter. Cela vous permet d'annuler votre contrat si jamais vous changez d'avis durant ce délai.

Qu'est-ce que l'assurance multirisque habitation ?

L'assurance multirisques habitation est l'assurance la plus souscrite en France, et qui offre le plus de garanties. En la souscrivant, vous aurez trois volets de garanties minimum :

responsabilité civile ;

responsabilité civile vie privée ;

dommages aux biens.

Quand prend effet l'assurance ?

De manière générale, si vous souscrivez un contrat d'assurance, il prendra effet dès sa formation. Néanmoins, il est possible de reporter la prise d'effet de certaines garanties à une autre date.