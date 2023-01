Demander un prêt immobilier pour les retraités de la fonction publique

Peut-on demander un prêt immobilier en étant un fonctionnaire à la retraite ? Si les retraités ont parfois des difficultés à demander un prêt aux banques, les fonctionnaires en revanche bénéficient d’avantages intéressants pour faire des emprunts. Même à la retraite, les travailleurs de la fonction publique conserve leur accès à des organismes bancaires ou assurances retraite spéciales qui peuvent faciliter l’accession à un prêt immobilier.

Les démarches pour demander un prêt sénior

Beaucoup hésitent, après la retraite, à prendre un prêt immobilier par peur des refus que la banque pourrait opposer. Il est vrai qu’en demandant un crédit immobilier sur 30 ans lorsqu’on est déjà âgé de 70 ans risque de poser quelques problèmes à la banque et plus particulièrement à l’assurance. La probabilité de décès, d’hospitalisation et le faible revenu des séniors peuvent être un obstacle majeur à l’obtention d’un prêt.

Cependant, des établissements bancaires sont ouverts aux séniors et prêts à accorder un crédit aux retraités, parfois à des taux intéressants. En tant que retraité, il est donc plus intéressant de s’adresser à ces établissements en priorité pour espérer avoir de meilleures chances de succès :

BNP Paribas

Société Générale

HSBC

Monabanq

Hello Bank!

À noter Hello Bank! et Monabanq sont des organismes bancaires 100 % en ligne, des marques low-cost gérées par des banques classiques. Certaines de leurs conditions sont favorables aux retraités et leurs frais de fonctionnement sont moindres que les banques avec des agences physiques.

Une fois les meilleures banques identifiées, la constitution du dossier est une étape primordiale. L’aide d’un courtier immobilier peut être une vraie valeur ajoutée à votre dossier. Le courtier entretien un réseau de contacts au sein des banques lui permettant d’être un interlocuteur de confiance pour les banquiers. Il se chargera pour vous de défendre votre dossier et de négocier les taux les plus intéressants. Même en s’acquittant des honoraires du courtier au moment de la présentation du dossier, l’économie faite sur le taux d’intérêt du prêt peut être bien supérieure à la somme déboursée.

Frais moyens de courtage en 2019

Agence de courtage Frais de courtage Persona Courtage minimum 500€ Abcourtage 600€ ACE Crédit 950€ Crédit Advisor 950€ Meilleurtaux.com ≈ 1000€ Artemis courtage ≈ 1000€ Empruntis l’Agence 1 200€ Vousfinancer.com 1 200€

De plus, un courtier immobilier pourra vous conseiller pour renforcer votre dossier ou recommander certains établissements bancaires plus enclins à accepter un prêt pour des retraités. Cependant, si votre banque est déjà dédiée aux fonctionnaires et prévoit des offres de crédit pour les séniors, l’aide du courtier est moins nécessaire.

Bon à savoir Avec un prêt immobilier pour retraité sur 10 ou 15 ans, même en tant que fonctionnaire il est possible de désigner des garants qui se porteront caution, comme les enfants ou petits enfants. Ces garants peuvent aider à négocier des taux d’intérêt moins élevés.

Prêt et assurance retraite des fonctionnaires

Lors du passage à la retraite, des assurances retraite se chargent de fournir un revenu minimum aux anciens travailleurs en fonction de leur temps passé à travaillé et de leurs revenus. Ces caisses d’assurance retraite sont parfois à même d’accorder des crédits à des taux préférentiels, en particulier aux séniors qui sont des emprunteurs un peu particuliers aux yeux des banques classiques.

Il existe deux types de régimes pour ces assurances retraite : le régime principal et le régime complémentaire. Pour tous les travailleurs salariés, la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) est la caisse de régime principal à la retraite, cependant elle ne prend pas en charge les fonctionnaires et ne pourra donc pas leur accorder de prêt. Pour les travailleurs de la fonction publique à la retraite, il existe différentes caisses de retraite préétablies et des régimes complémentaires inclus auxquels il est possible de demander un prêt immobilier :

Le régime des agents non titulaires de droit privé dépend de l’AGIRC-ARRCO

Le régime de retraite des fonctions publiques territoriales et hospitalières, pris en charge par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

Le régime de retraite de la fonction publique de l’État pour les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires, pris en charge par le Service des retraites de l’État (SRE)

Le régime de retraite des ouvriers d’État pris en charge par le Fond spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FPSOEIE)

Le régime de retraite des agents non titulaires de droit public dépend de l’IRCANTEC (Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État)

Les avantages du régime fonctionnaire

Facilité à monter un dossier

Hors le prêt sénior qui peut être soumit à des mensualités ou des conditions différentes, les fonctionnaires bénéficient d’une très bonne réputation auprès des banques, ce qui facilite l’acceptation de leur dossier d’emprunt. Après un emploi stable et des revenus réguliers, les fonctionnaires ne représentent pas des clients à risques pour les organismes bancaires et peuvent donc négocier plus facilement des taux préférentiels sur leur prêt immobilier.

Des banques spécialisées pour les fonctionnaires

Comme il existe des banques favorables à un prêt immobilier pour les retraités, certaines banques n’accueillent que des fonctionnaires. Elles permettent à leurs clients, même une fois à la retraite, d’avoir des frais de gestion et services annexes à des prix plus bas et donnent accès à des comptes épargne bonifiés. Retrouvez toutes leurs offres pour fonctionnaires sur leur site.

Ces banques spécialisées ont également mis en place des sociétés de cautionnement uniquement dédiées aux employés de la fonction publique et leur permettant à tous, enseignants comme fonctionnaires territoriaux, puissent prendre une caution pour leur prêt immobilier dont le coût ne sera que de 0,4 % à 0,5 % du montant de l’emprunt. Une garantie réelle coûte généralement entre 0,8 % et 1,5 % du montant de l’emprunt. Enfin, elles proposent parfois des taux immobiliers bien plus avantageux.

Même une fois à la retraite, les fonctionnaires clients de ces banques ne sont pas déchus de leurs avantages et peuvent continuer de bénéficier de taux intéressants ou de prix de services plus bas que la moyenne. Concernant les prêts immobiliers, les retraités peuvent en contracter un à n’importe quel âge, cependant il est possible que la banque impose un délai de remboursement plus court.

Le PTZ pour les fonctionnaires

Beaucoup se demandent s’il est possible de contracter un prêt à taux zéro (PTZ) en étant fonctionnaire. Ce prêt est tout à fait accessible aux fonctionnaires, cependant il n’existe aucune version du PTZ qui soit spécifique aux employés de la fonction publique. Ce prêt est réservé aux :

Primo-acquérant (n’ayant pas été propriétaire de leur logement principal depuis au moins 2 ans) Victime d’une catastrophe ayant rendu inhabitable leu logement principal Titulaire d’une carte d’invalidité catégorie 2 ou 3 Bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) ou de l’Allocation d’Education Spéciale (AES)

FAQ

Qu'est-ce que le Prêt à Taux Zéro (PTZ) ?

Le Prêt à Taux Zéro est un prêt pouvant être accordé aux personnes n'ayant pas été propriétaires durant les 2 dernières années. Les taux appliqués à ce prêt sont faibles, et ses intérêts sont payés par l'État. Ceci-dit, tout le monde n'est pas éligible au PTZ. Il existe différents critères d'éligibilité comme par exemple la zone géographique du bien, logement neuf ou ancien, le nombre d'occupants du logement, etc.