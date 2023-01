En cas de situation financière difficile suite à la perte d’un emploi, vous pouvez être amené à vouloir baisser les mensualités de votre prêt immobilier afin d’alléger vos dépenses en contrepartie d’un allongement de la durée de remboursement. Dans le cas contraire, si vous percevez des revenus plus élevés, vous pouvez également faire une demande d’augmentation des mensualités et ainsi rembourser votre prêt immobilier plus rapidement.

Il existe de nombreuses raisons de vouloir changer les mensualités d’un prêt immobilier et cela est possible dans la mesure où les clauses de votre contrat de prêt immobilier le permettent. Sur cette page, vous trouverez un exemple de modèle de lettre de modulation des mensualités que vous pouvez adresser à votre organisme bancaire en lettre recommandée avec accusé de réception.

