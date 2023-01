Les types de prêt immobiliers proposés par LCL et Caisse d’Epargne

Quels sont les différents types de prêts immobiliers proposés par LCL et Caisse d’Epargne ? Quelle que soit la banque que vous choisirez pour vous prêter de l’argent, il existe trois types de prêts différents : le prêt amortissable, le prêt in fine et le prêt relais.

Le prêt amortissable chez Caisse d’Epargne et LCL

Les prêts amortissables sont les prêts les plus souvent contractés par les particuliers pour financer leur projet immobilier. Ils fonctionnent avec un échéancier : l’argent emprunté à la banque sera remboursé progressivement, de manière mensuelle, pendant toute la durée du prêt (10 à 20 ans généralement). La durée du remboursement sera conditionnée en fonction du montant du prêt, ainsi que de la capacité de remboursement de l’emprunteur.

Vous pouvez également opter pour deux types de taux immobiliers différents pour votre emprunt chez LCL ou Caisse d’Epargne : le taux fixe et le taux variable. Comme son nom l’indique, un taux fixe ne change pas pendant toute la durée de remboursement du crédit immobilier, et les mensualités seront toujours les mêmes. Il est inscrit dans le contrat de prêt, et ne peut être modifié quelle que soit la conjoncture, sauf si l’emprunteur décide de renégocier son prêt ou de faire racheter son crédit dans une autre banque !

Le saviez-vous ? Il existe des prêts à taux mixte, où l’emprunteur bénéficie d’un taux variable pendant la première partie de son emprunt, et bascule par la suite sur un taux fixe. Plus d’informations ici.

Quand au taux variable, il a la particularité de fluctuer en fonction de la conjoncture. Ainsi, les mensualités du prêt peuvent être différentes d’un mois à l’autre ! Aussi, les taux variables sont généralement plus bas que les taux fixes au moment de contracter le prêt, mais sont plus risqués : si les taux immobiliers moyens viennent à fortement augmenter, alors vos mensualités augmenteront également.

Les prêts non-amortissables chez LCL et Caisse d’Epargne

Si les prêts amortissables sont les plus connus, sachez qu’il existe aussi des prêts non-amortissables chez LCL et Caisse d’Epargne ! Ils ont la particularité d’être remboursés en un seul paiement. L’emprunteur paiera juste les intérêts de son prêt tous les mois, pendant la durée du crédit. Il existe deux types de prêts non-amortissables : le prêt relais, et le prêt in fine.

Le prêt in fine est contracté sur la même durée qu’un prêt amortissable (généralement entre 7 et 15 ou 20 ans). La seule différence, c’est qu’il n’est remboursé qu’en une seule fois, à la fin du prêt ! Quand au prêt relais, il consiste en une avance de la banque pour une transaction immobilière. Ainsi, lorsqu’un particulier souhaite vendre sa maison pour en financer une autre, mais qu’il n’a pas encore vendu son bien, il peut bénéficier de cette avance de la banque pour faire son achat immobilier ! Le prêt relais dure généralement 2 à 3 ans, en fonction du temps prévu pour vendre le bien dont l’emprunteur est propriétaire.

Quelle que soit votre situation, il est important de bien réfléchir au type de prêt que vous allez contracter chez LCL ou Caisse d’Epargne : renseignez-vous auprès de votre banquier, et faites une simulation en ligne. Vous pouvez aussi vous pencher sur les différents avis des clients de LCL et Caisse d’Epargne ayant contracté un prêt immobilier ! Ils vous permettront également de mieux connaître les différences entre LCL et Caisse d’Epargne, et vous aideront à choisir votre organisme bancaire.

Trouvez un prêt au meilleur taux avec le courtier en ligne papernest ! C'est parti !

Annonce

Combien emprunter ? Quel prêt choisir ? Comment négocier le meilleur taux ? Nous avons rassemblé toutes les réponses dans ce guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Benoît Super expérience avec Papernest Super expérience avec Papernest pour notre crédit immobilier malgré la situation du Covid-19. Mais ca fait plaisir d'avoir des personnes réactives Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Charlotte Je vous ai découvert par hasard Je vous ai découvert par hasard sur internet. Je suis ravie de mon échange avec l’expert. Je recommande les yeux fermés papernest. Déborah C. Je recommande les yeux fermés Accompagnement d'un très grand professionnalisme tout au long de mon dossier de crédit immobilier. Grâce à Papernest, j'ai pu bénéficier d'un tr Charles F Un courtier en béton! Expérience top!!! Mon courtier Papernest a été d'une aide et d'une efficacité exceptionnelles. On a formé une super team malgré les nombreux obs Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Comparer les prêts immobilier chez LCL et Caisse d’Epargne

Qui de LCL ou Caisse d’Epargne propose les meilleurs frais de dossier ?

Pour vous assurer un crédit au meilleur coût, vous pouvez également comparer les différents frais de dossiers proposés par les banques. Sachez néanmoins que les frais de dossiers sont négociables ! Si vous avez fait appel à un courtier immobilier par exemple, vous pourrez négocier vos frais de dossiers en même temps que votre taux immobilier. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les différents frais de dossier dans les banques. Vous pouvez aussi vous renseigner en ligne pour connaitre les avis des clients LCL et Caisse d’Epargne, et en savoir plus sur leurs frais de dossier.

Les conditions pour emprunter chez LCL et Caisse d’Epargne

Vous voulez en savoir plus sur les différents critères retenus pour obtenir un prêt immobilier chez LCL et Caisse d’Epargne ? Quelle que soit la banque que vous choisissez pour votre crédit immobilier, plusieurs conditions doivent être remplies pour vous assurer un prêt immobilier au meilleur taux :

– Avoir des revenus fixes pour financer le prêt

– Avoir un taux d’endettement faible

– Avoir un apport personnel est un plus

Le premier critère est bien évidemment d’avoir des revenus ! Si vous n’avez pas un salaire fixe tous les mois, vous ne pourrez pas contracter un prêt immobilier. Aussi, la banque calculera le taux d’endettement potentiel du prêt en comparaison à votre salaire : si les mensualités dépassent 35% du montant de votre salaire mensuel net, alors vous ne pourrez pas emprunter la somme demandée, et devrez vous tourner vers un prêt moins important, ou dont le remboursement est plus long. Pour connaître le poids de votre crédit sur votre salaire, vous pouvez utiliser la formule suivante :

(Mensualité du crédit immobilier / Revenus net du foyer) x 100 = taux d’endettement

Aussi, une attention toute particulière sera apportée à l’apport que vous pourrez faire pour financer votre projet immobilier. C’est un élément qui rassure la banque, et qui vous permettra de contracter un prêt immobilier chez LCL ou Caisse d’Epargne au meilleur taux !

Calculez votre capacité d’emprunt avec papernest ! C'est parti !

Annonce

Vous ne savez pas comment choisir entre LCL et Caisse d’Epargne pour votre prêt immobilier ? Pour choisir le crédit immobilier le plus avantageux, vous pouvez comparer les différents taux d’intérêts pratiqués par les deux banques. Aussi, vous pouvez porter attention au taux d’assurance emprunteur ! Tous ces indices ont un impact sur votre crédit, puisqu’ils en déterminent le coût global.

Les taux proposés par LCL et Caisse d’Epargne

Quelle banque propose le meilleur taux ? Si vous vous apprêtez à contracter un prêt immobilier, un taux d’intérêt sera appliqué à la somme que vous allez emprunter. Ce taux correspond à un pourcentage de votre prêt, et devra être remboursé tous les mois en plus du capital emprunté. C’est pourquoi il est important de contracter un prêt au meilleur taux ! La plupart des banques comme LCL et Caisse d’Epargne se servent du taux immobilier moyen sur le marché pour fixer leurs taux. Mais votre profil emprunteur a aussi une incidence ! Plus vous êtes un emprunteur de confiance, plus vous aurez de chance de contracter un prêt immobilier au meilleur taux.

Durée du prêt Taux moyen 7 ans 0,57% 10 ans 2,06% 15 ans 2,23% 20 ans 2,28% 25 ans 2,35% 30 ans 1,35%

Pour connaître le taux pratiqué pour votre prêt chez LCL et Caisse d’Epargne, vous pouvez faire une demande de prêt. Vous pouvez aussi aller sur le site d’un courtier immobilier en ligne pour comparer les banques ainsi que leurs taux, et connaître l’établissement bancaire qui vous proposera le taux le plus avantageux ! Concernant le taux d’assurance emprunteur, il est plus difficilement négociable, puisqu’il dépend de votre âge et de votre état de santé. Vous avez néanmoins la possibilité de vous tourner vers une compagnie d’assurance extérieure si vous trouvez que l’assurance de la banque propose un taux trop élevé !

Voir aussi: