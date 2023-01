Un prêt gigogne consiste en l’imbrication de plusieurs crédits immobiliers en une seule et même mensualité. On associe un prêt de courte durée (taux bas) et un prêt de longue durée (taux haut), ce qui permet de réduire le coût global de votre crédit.

Retrouvez tous nos conseils concernant le prêt gigogne sur notre page dédiée !

